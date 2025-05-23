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Эти авто куплены в обход правил, и за это их мультимедиа могут превратиться в «кирпич»

Li Auto ужесточает меры против «серого» импорта в России: под угрозой мультимедиа

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На первой дилерской конференции Li Auto в России, прошедшей 21 мая в Парк-отеле «Хуамин», дистрибьютор в России Sinomach Auto объявил о введении жестких мер против «серых» поставок автомобилей. В фокусе внимания – блокировка мультимедийных систем в машинах, ввезенных в обход официальных каналов. Такие действия должны защитить интересы покупателей, выбравших сертифицированных дилеров, а также пресечь нарушения, связанные с нелегальным использованием товарных знаков и рекламных материалов.

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В мероприятии приняли участие более 100 представителей авторынка, включая ведущих игроков из Москвы и регионов. Более 30 компаний получили статус официальных дилеров. Это подтверждает стремительное развитие сети Li Auto в России, которую эксперты уже сравнивают с премиум-брендами. По словам Михаила Коу, заместителя главы Sinomach Auto в России, до конца 2024 года будут перекрыты все неофициальные каналы ввоза, а единственным легальным поставщиком станет ООО «Гиперион Лизинг», дочерняя компания Sinomach Auto. Обсуждались также меры по блокированию мультимедийной системы автомобилей, ввезенных нелегально в Россию.

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Организаторы подчеркнули, что подобные меры – не наказание, а способ защитить потребителя от рисков, связанных с «серыми» схемами. Покупатели таких авто могут остаться без гарантийного обслуживания и с заблокированными системами. Li Auto строит долгосрочную стратегию развития в России, опираясь на качество, прозрачность и партнерство – и намерена жестко отстаивать эти принципы.

Также на конференции обсуждали планы по запуску моделей L6, L7 и L9 в России. Партнерские предприятия Sinomach Auto приступили к работе по сертификации OTTC для этих моделей, официальный импорт которых начнется в четвертом квартале этого года.

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Источник: Sinomach Auto

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Алексеева Елена
Фото:Li Auto
Количество просмотров 19
23.05.2025 
Фото:Li Auto
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