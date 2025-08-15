Сиденье с подвеской, два матраса в кабине: как едет «китаец» за 8 млн рублей

Названы плюсы и минусы среднетоннажного грузовика FAW Tiger

Китайский FAW Tiger играет на территории среднетоннажников Компас и Валдай: при полной массе самой тяжелой версии 12 тонн он не попадает под систему «Платон».

Цены начинаются от 6 млн рублей за тентованный грузовик с короткой базой. В наших руках – длиннобазный рефрижератор: «под ключ» чуть больше 8 млн рублей.

Фиолетовое царство

Забираться в кабину, по меркам бескапотников, легко. Пластику салона «всё фиолетово»: черных и серых оттенков почти нет!

Плюхаюсь в сиденье с подвеской. Пневмоподушка простая, без настроек – но вскоре появится и продвинутое кресло с регулировками под вес и комплекцию, обогревом и вентиляцией. Сейчас же обогрев есть только у наружных зеркал.

FAW TIGER. Цена в России от 6 150 000 ₽

Хорошо, что предусмотрели полноценный климат-контроль. В медиасистему по умолчанию зашита телематика – возможность дистанционного контроля машины.

Пространство кабины скроено грамотно. Под потолком есть полки, по салону разбросаны подстаканники и всякие отделения. Центральной бокс – с обогревом и вентиляцией. В данном случае в вещевом ящике сразу поселились пульты управления аппарелью.

Кабина неплохо обустроена.

Руль регулируется в двух направлениях, так что удобную посадку нашел быстро. Не забыли и про отдых. Отдельного спального места нет, но есть два матраса, которые можно положить на сложенные передние сиденья. Есть и шторки.

Передние сиденья можно разложить, чтобы образовалось двуспальное место. Сиденье оборудовано подвеской. Скоро появится кресло с регулировкой в зависимости от веса. С обогревом и вентиляцией.

Жесткий холодильник

Четырехлитровый турбодизель почти не наполняет кабину вибрациями, да и уровень шума приемлем. Подождав, когда пневмосистема тормозов наберет полную грудь воздуха, трогаюсь.

Тяги вполне хватает, чтобы стартовать со второй. Передачи переключаются с усилием, особенно «вниз». Можно было бы списать это на неразработанный механизм, однако на одометре этой машины 20 тысяч км. Хотя избирательность неплоха: переключаюсь безошибочно, ходы рычага неожиданно короткие.

Четырехцилиндровый турбодизель оснащен системой впрыска жидкости AdBlue.

Быстро перебираю все шесть передач и выхожу на крейсерские 90 км/ч. Дальше, если верить паспорту, FAW Tiger не разгоняется.

Да и желания нет. После 80 км/ч в кабине стало шумно. Но главный сюрприз ждал на первом же стыке асфальта. Бум!

Тут я вспомнил про подвеску сиденья, без которой было бы еще более жестко. Понятно, что грузовик пустой и в груженом состоянии плавность хода будет лучше. Но Валдай 8 в схожих условиях едет мягче. Может, семи листов рессор спереди Тигру многовато?

Изотермический кунг производства Заволжского завода спецавтомобилей (ЗЗСА) вмещает больше 36 м³ или 16 европалет. Холодильная установка – Carrier. Управлять аппарелью можно как дистанционно, так и с помощью проводного пульта управления.

Ценное качество

Понятно, что надстройки можно поставить на любой вкус и кошелек. Собственно, кошелек и может стать главным препятствием.

FAW, в среднем, на 1,5 млн рублей дороже аналогичных бескапотников российской сборки. Да, Tiger хорош продуманной кабиной, но достаточный ли это аргумент для коммерческих перевозчиков?

FAW Tiger 6G с длинной колесной базой способен брать на борт восемь тонн. Полная же масса достигает 12 тонн.

Неплохой бескапотник с удобной кабиной Заметно дороже одноклассников российской сборки

FAW TIGER

Длина / ширина / высота / база 8250 / 2202 / 3030 / 4700 мм

8250 / 2202 / 3030 / 4700 мм Снаряженная / полная масса 3795 / 11 950 кг

3795 / 11 950 кг Размеры грузового отсека 6590×2460×2250

6590×2460×2250 Объем грузового отсека 36 м³

36 м³ Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 3800 см³; 32 кВт / 180 л. с. при 2500 об/мин; 650 Н·м при 1500 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 3800 см³; 32 кВт / 180 л. с. при 2500 об/мин; 650 Н·м при 1500 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 200 л

ДТ / 200 л Трансмиссия задний привод; М6