Сиденье с подвеской, два матраса в кабине: как едет «китаец» за 8 млн рублей
Китайский FAW Tiger играет на территории среднетоннажников Компас и Валдай: при полной массе самой тяжелой версии 12 тонн он не попадает под систему «Платон».
Цены начинаются от 6 млн рублей за тентованный грузовик с короткой базой. В наших руках – длиннобазный рефрижератор: «под ключ» чуть больше 8 млн рублей.
Фиолетовое царство
Забираться в кабину, по меркам бескапотников, легко. Пластику салона «всё фиолетово»: черных и серых оттенков почти нет!
Плюхаюсь в сиденье с подвеской. Пневмоподушка простая, без настроек – но вскоре появится и продвинутое кресло с регулировками под вес и комплекцию, обогревом и вентиляцией. Сейчас же обогрев есть только у наружных зеркал.
Хорошо, что предусмотрели полноценный климат-контроль. В медиасистему по умолчанию зашита телематика – возможность дистанционного контроля машины.
Пространство кабины скроено грамотно. Под потолком есть полки, по салону разбросаны подстаканники и всякие отделения. Центральной бокс – с обогревом и вентиляцией. В данном случае в вещевом ящике сразу поселились пульты управления аппарелью.
Руль регулируется в двух направлениях, так что удобную посадку нашел быстро. Не забыли и про отдых. Отдельного спального места нет, но есть два матраса, которые можно положить на сложенные передние сиденья. Есть и шторки.
Жесткий холодильник
Четырехлитровый турбодизель почти не наполняет кабину вибрациями, да и уровень шума приемлем. Подождав, когда пневмосистема тормозов наберет полную грудь воздуха, трогаюсь.
Тяги вполне хватает, чтобы стартовать со второй. Передачи переключаются с усилием, особенно «вниз». Можно было бы списать это на неразработанный механизм, однако на одометре этой машины 20 тысяч км. Хотя избирательность неплоха: переключаюсь безошибочно, ходы рычага неожиданно короткие.
Быстро перебираю все шесть передач и выхожу на крейсерские 90 км/ч. Дальше, если верить паспорту, FAW Tiger не разгоняется.
Да и желания нет. После 80 км/ч в кабине стало шумно. Но главный сюрприз ждал на первом же стыке асфальта. Бум!
Тут я вспомнил про подвеску сиденья, без которой было бы еще более жестко. Понятно, что грузовик пустой и в груженом состоянии плавность хода будет лучше. Но Валдай 8 в схожих условиях едет мягче. Может, семи листов рессор спереди Тигру многовато?
Ценное качество
Понятно, что надстройки можно поставить на любой вкус и кошелек. Собственно, кошелек и может стать главным препятствием.
FAW, в среднем, на 1,5 млн рублей дороже аналогичных бескапотников российской сборки. Да, Tiger хорош продуманной кабиной, но достаточный ли это аргумент для коммерческих перевозчиков?
FAW TIGER
- Длина / ширина / высота / база 8250 / 2202 / 3030 / 4700 мм
- Снаряженная / полная масса 3795 / 11 950 кг
- Размеры грузового отсека 6590×2460×2250
- Объем грузового отсека 36 м³
- Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 3800 см³; 32 кВт / 180 л. с. при 2500 об/мин; 650 Н·м при 1500 об/мин
- Топливо / запас топлива ДТ / 200 л
- Трансмиссия задний привод; М6
