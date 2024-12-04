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Экономия до 1,7 млн рублей: цены на эти грузовики обвалились в России

Завод КАМАЗ начал давать скидки в 1,7 млн рублей на грузовики «Компас»

Завод КАМАЗ начал предоставлять большие скидки на свои грузовики семейства «Компас». Так, базовую модель «Компас 5» теперь можно купить с дисконтом в 1,7 млн рублей: 1 млн рублей из этой суммы составит прямая скидка, 500 тыс. – скидка по программе государственного софинансирования лизинга, скидка в размере 200 тыс. предоставляется за сдачу старого авто в трейд-ин.

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Максимальная скидка на модели «Компас 9» и «Компас 12» достигает 1,87 млн рублей. Также на все машины предоставляется 3 бесплатных ТО.

Грузовики линейки «Компас» производят на бывшем заводе «Даймлер КАМАЗ Рус», который переименовали в «Тракс Восток Рус». Один из дилеров пояснил, что новые скидки должны помочь выполнить план по продажам перед окончанием года.

КАМАЗ «Компас 5»
КАМАЗ «Компас 5»

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Quto, КАМАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 271
04.12.2024 
Фото:КАМАЗ
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