Экономия до 1,7 млн рублей: цены на эти грузовики обвалились в России

Завод КАМАЗ начал давать скидки в 1,7 млн рублей на грузовики «Компас»

Завод КАМАЗ начал предоставлять большие скидки на свои грузовики семейства «Компас». Так, базовую модель «Компас 5» теперь можно купить с дисконтом в 1,7 млн рублей: 1 млн рублей из этой суммы составит прямая скидка, 500 тыс. – скидка по программе государственного софинансирования лизинга, скидка в размере 200 тыс. предоставляется за сдачу старого авто в трейд-ин.

Максимальная скидка на модели «Компас 9» и «Компас 12» достигает 1,87 млн рублей. Также на все машины предоставляется 3 бесплатных ТО.

Грузовики линейки «Компас» производят на бывшем заводе «Даймлер КАМАЗ Рус», который переименовали в «Тракс Восток Рус». Один из дилеров пояснил, что новые скидки должны помочь выполнить план по продажам перед окончанием года.

КАМАЗ «Компас 5»

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Источник: Quto, КАМАЗ