Новый российский среднетоннажник: из китайского – только «лицо»

Эксперт «За рулем» Хлебушкин изучил грузовик Валдай 12 в деталях

При полной массе 11 990 кг Валдай 12 тютелька в тютельку обходится без регистрации в системе Платон, взимающей плату за проезд по дорогам. Грузоподъемность – до 8 т.

Валдай 12

Сварка и окраска

Кабина на первый взгляд китайская, Foton семилетней давности. Но в Китае только покупают набор отштампованных деталей: сварка – наша. Красят кабину по той же технологии, что и ГАЗель Next – и даже без оцинковки дают ту же 8‑летнюю гарантию. Для тепло- и шумоизоляции низ защищают пластизолем и добавляют маты на передний щит и заднюю стенку.

Почему не разработать свою кабину? При объеме продаж несколько тысяч машин в год это невыгодно.

Почти всё остальное – отечественное. В шумозащищающей капсуле под кабиной стоит ярославский четырехцилиндровый нижневальный дизель ЯМЗ‑534 объемом 4,4 л (170 л. с.). Проверенный и надежный – семейство знакомо нам с 2013 года. Он дополнен моторным тормозом российского производства. Выпускной тракт из нержавейки – тоже отечественный.

Шестиступенчатая механика – новая, сделана на базе пятиступки ГАЗона Next. Из импортного – синхронизаторы, сцепление и его пневмогидропривод.

МКП – шестиступенчатая, сделана на базе пятиступки ГАЗона Next.

Новый задний ведущий мост выдерживает нагрузку в 8 тонн. Карданный вал в зависимости от базы может быть цельным или составным – но в любом случае помечен иероглифами.

Передний мост унифицирован с автобусом ПАЗ Вектор Next.

Особо нижегородцы гордятся рамой – срублена без единого гвоздя. То есть без заклепок, вставок, удлинителей. Приходящие из Беларуси лонжероны – прямые, с постоянным сечением, ровной полкой сверху и множеством отверстий сбоку – монтаж различных кузовов будет прост.

Варианты базы – 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Можно поставить надстройку длиной от 3,5 до 7,3 м.

Со спальником

Посадка водителя – вертикальная. Руль регулируется в двух плоскостях, но всё равно отлог. Зато «грузовому» креслу позавидуют многие китайские легковушки: помимо неплохого профиля, откидного подлокотника и обогрева оно имеет настраиваемую по жесткости ­подвеску.

Немолодой китайский интерьер – с рабочим столом в спинке среднего кресла и массой емкостей, включая полки над лобовым стеклом.

Не хватает разве что «маршруточной» ниши с держателем для телефона, как у Соболя. Разъем USB имеется, но телефон придется прилаживать на нештатный держатель. Еще хотелось бы если не подбутыльник, то хотя бы подстаканник – на газелевский манер. А горловину бачка для омывайки за правой дверью надо переносить в более удобное место.

А еще в довольно компактной кабине уместилось спальное место. Да, узковатое, но если сложить спинки сидений, ночь вполне можно скоротать. Если только она не морозная: от заднего окна кабины веет холодом, хотя в целом кабина достаточно теплая.

По грузовым меркам «упакован» Валдай 12 прилично. В «базе» – электростеклоподъемники, двухдиновая медиасистема, кондиционер. Огромной площади остекления и шести наружным зеркалам помогает камера заднего вида – хотя протирать объектив на макушке кузова несподручно.

И дисковые тормоза

Тяговитому дизелю по силам не только полная загрузка, но и пара тонн сверху. Шестиступка порадовала логично нарезанными ступенями – хотя в передачи поначалу попадаешь не с первого раза, а к шестой приходится тянуться, отрывая спину от кресла.

Плавность хода хороша: грубой тряски нет даже на пустой машине. В передней подвеске – мягкие длинные (1,8 м) рессоры всего с двумя листами. У китайских одноклассников они многолистовые и сантиметров на 30 короче. Массивность элементов подвески вселяет надежду, что наши региональные дороги они выдержат.

В передней подвеске – мягкие длинные (1,8 м) рессоры всего с двумя листами.

Сзади – пневмобаллоны, опирающиеся на полурессоры. Высота регулируется с пульта на 100 мм вверх и вниз от ездового положения. Удобно для подгонки под пандус при погрузке. Колеса тут не «городские» в 17,5 дюймов, как на Валдае 8, а размером 19 дюймов – но «присесть» можно ниже. Автобусная передняя ось поворачивает колеса на 50 градусов – девятиметровый радиус разворота всё равно не легковой, но в городе особых проблем не испытываешь.

Сзади – пневмобаллоны, опирающиеся на полурессоры.

Тормоза на малом ходу у пустого автомобиля чувствительнее, чем у французских легковушек. Зато в движении – уверенность в любой ситуации. На обеих осях вентилируемые дисковые тормоза с АБС (ресиверы, система подготовки воздуха, клапаны и механизмы импортные). И моторный тормоз понравился – эффективен и удобен.

Словом, машина удачно совмещает современные решения и некоторый необходимый в России консерватизм. Уверен, Валдай 12 будет востребован и для городских перевозок, и для недальнего меж­города.

Валдай 12

Длина шасси / ширина / высота / база 9155 / 2410 / 2400 / 5310 мм

9155 / 2410 / 2400 / 5310 мм Полная масса 11 990 кг

11 990 кг Двигатель дизельный, Р4, 8 клапанов, 4430 см³; 125 кВт / 170 л. с. при 2300 об/мин; 664 Н·м при 1200–2100 об/мин

дизельный, Р4, 8 клапанов, 4430 см³; 125 кВт / 170 л. с. при 2300 об/мин; 664 Н·м при 1200–2100 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 120–300 л

ДТ / 120–300 л Трансмиссия задний привод; М6