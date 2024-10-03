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Новый грузовик Валдай 12 — подробности

«За рулем» рассказал о технике нового отечественного среднетоннажника

Гамма нижегородских среднетоннажников пополнилась моделью Валдай 12. Как следует из индекса, ее полная масса 12 т, что выводит машину из-под действия системы Платон.

Валдай 12
Валдай 12
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Грузоподъемность голого шасси – 8,1 т. Дизель ЯМЗ534 объемом 4,4 л выдает 169 сил и 664 Н·м. С ним работает газовская 6ступенчатая механика с повышающей передачей. Тормоза дисковые «по кругу», задняя подвеска пневматическая.

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Машину выпускают в четырех вариантах колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. На них можно монтировать надстройки длиной от 3,5 до 7,25 м. В самый большой фургон входит 60 м3 или 20 европалет. Разумеется, предусмотрена и широкая линейка разных надстроек.

Кабина «полуторная» – с не очень просторным, но всё же спальным местом. Это делает Валдай 12 уже в заводском исполнении пригодным для межрегиональных перевозок. С учетом российских условий кабина оснащена термоизоляцией. В оснащение входят электропакет, многофункциональный руль, обогрев и подрессоренная подвеска водительского сиденья, кондиционер, камера заднего вида, медиасистема с 9дюймовым дисплеем.

Самая простая версия Валдая 12 из наличия стоит у официальных дилеров ГАЗа 7,03 млн рублей.

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Милешкин Кирилл
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 29
03.10.2024
Фото:ГАЗ
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