С «нулевым» выхлопом

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Свой первый мотор экологического стандарта Евро-6 — четырехцилиндровый двигатель модели 53426 — ЯМЗ показал еще в 2018 году. Спросите, зачем так торопиться, учитывая, что отечественный автопарк в массе своей не соответствует и действующим нормам Евро‑5? Ответ — ориентация на экспорт. Но и российские автозаводы должны быть готовы к модернизации, поскольку весьма вероятно, что нормы Евро‑6 станут обязательными для производителей и импортеров коммерческой автотехники еще до 2023 года.

Об этом и не только можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Что изменится?

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Нормы Евро‑6 предусматривают более жесткие требования к содержанию окислов азота: 0,4 г/кВт·ч вместо допустимых по стандарту Евро-5 2 г/кВт·ч. Предел содержания твердых частиц в выхлопе также снижен — до 0,01 г/кВт·ч.





Моторы европейской «большой семерки» уже кардинально переработаны для соответствия новым требованиям. Например, в двигателях компании IVECO применяют каталитическую нейтрализацию раствором мочевины, в других эта система дополнена рециркуляцией отработавших газов.





На ЯМЗе решили отказаться от модернизации старых V-образных моторов — до уровня Евро‑6 доработали только семейство современных агрегатов ЯМЗ‑530.





Двигатель доводили до соответствия эконормам Евро-6 с помощью специалистов немецкой компании Bosch.





Дополнительно повышать давление в топливной рампе Common Rail не потребовалось, поскольку еще при создании предыдущих модификаций по стандарту Евро-5 этот параметр довели до уровня 2000 бар. В систему рециркуляции отработавших газов EGR внедрили электрический привод заслонки вместо пневматического, изменили настройки электронного блока управления и параметры турбонаддува.





Система SCR впрыска раствора мочевины для каталитической нейтрализации окислов азота в выхлопе стала необходимой и на четырехцилиндровых модификациях двигателей экологического стандарта Евро‑6. В этом принципиальное отличие от версий ЯМЗ‑534 класса Евро‑5, обходившихся только системой EGR.

Топливная аппаратура Common Rail с компонентами марки Bosch Привод агрегатов, включая пневмокомпрессор, со стороны маховика.

О семействе ЯМЗ‑530

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Разработка принципиально нового для ЯМЗ двигателя-«миллионника» началась около 20 лет назад. К участию в проекте пригласили специалистов австрийской инжиниринговой компании AVL List. В 2004 году были готовы первые опытные образцы, а с 2012-го серийные агрегаты «пятьсот тридцатого» пошли на сборку автомобилей ГАЗ, «Урал», МАЗ, КрАЗ и автобусов ЛиАЗ и ПАЗ.

В новое семейство входят рядные турбонаддувные дизели: 4-цилиндровые ЯМЗ-534 рабочим объемом 4,43 л и 6-цилиндровые 6,65-литровые ЯМЗ‑536. Размерность цилиндров для всех моделей семейства унифицирована — 105х128 мм.

В чугунный блок цилиндров установлены сменные «мокрые» гильзы, что существенно упрощает капитальный ремонт. В единой головке блока по четыре клапана на цилиндр, приводимых штангами через толкатели.

Распредвал расположен в блоке цилиндров и вместе со вспомогательными агрегатами приводится системой шестерен от коленвала со стороны маховика. Там же предусмотрен отбор мощности, например, на гидронасос, обеспечивающий работу спецнадстройки автомобиля.

Особенность системы охлаждения — проток жидкости «сверху-вниз», что улучшает отвод тепла от самых термонагруженных зон головки блока.

В системе питания Common Rail применен топливный насос разработки ярославского завода ЯЗДА.

Большинство комплектующих двигателей ЯМЗ‑530 — российского производства. С каждым годом доля импортных деталей сокращается.

Технические характеристики двигателей ЯМЗ‑530





Модель ЯМЗ‑534 ЯМЗ‑536

Количество и расположение цилиндров L4 L6

Рабочий объем, л 4,43 6,65

Диаметр цилиндра /ход поршня, мм 105х128 105х128

Макс. мощность, л. с. (об/мин) 136–215 (2300) 240–312 (2300)

Мин. удельный расход топлива, г/кВт•ч 197 196

Масса, кг 460–480 620–640