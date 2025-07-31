Предрейсовые медосмотры онлайн – что изменилось в 2025 году

«За рулем» рассказал про каверзы дистанционных медосмотров водителей в 2025 году

Прошли те времена, когда водитель перед рейсом ждал медсестру с тонометром и алкотестером. В 2025 году предрейсовые медосмотры почти поголовно ушли в онлайн. Только вот проблем от этого меньше не стало – просто теперь все они в цифре.

На смену живому контакту с медработником пришли работа с программами, записью видео, автоматическими логами. Словом, все вроде бы технологично, но есть множество нюансов, за которые потом приходится держать ответ «наверху». Возможностей сделать что-то не так – хоть отбавляй. Поэтому важно заранее знать, на чем можно «посыпаться».

Закон стал мягче – чего не скажешь о проверяющих

С 1 сентября 2023 года вступил в силу Приказ Минздрава № 266н, официально разрешивший проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры удаленно. Основание – ст. 23 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» и ст. 46 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан». Однако не все категории водителей могут воспользоваться этой возможностью.

Работодатель не имеет права организовать дистанционный медицинский осмотр, если его водитель осуществляет:

организованную перевозку детей автобусами;

перевозку опасных грузов;

регулярные перевозки на междугородных маршрутах протяженностью 300 км и более.

Для перехода на дистанционные медосмотры не требуется получение каких-либо согласований от ГИБДД или других государственных органов. Решение принимает руководитель организации (работодатель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо самостоятельно.

Теперь у водителей дистанционно замеряют давление, пульс, проверяют адекватность поведения и даже оценивают чистоту дыхания на наличие паров алкоголя. Ответственность за организацию и проведение таких проверок ложится на тех, кто их организует.

Но есть нюанс: «дистанционно» не значит «по телефону» или «в зуме». Теперь для проведения медосмотра нужны сертифицированные устройства, автоматическая передача данных, электронная подпись, а также цифровое хранение всей информации. Не выполнил хотя бы один пункт – все, осмотр не зачтется. А значит, и встреча с ДПС ГАИ на трассе ничего хорошего не сулит.

Кто обязан проходить медосмотры и кто от них освобожден

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры должны проходить водители:

транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки;

работающие в такси, включая индивидуальных предпринимателей без работников и самозанятых;

использующие служебный легковой автомобиль для пассажирских перевозок.

Из этого правила есть важное исключение: предрейсовые медосмотры не требуются для водителей транспортных средств воинских частей, государственных органов и оперативных служб (п.5 Приказа Минздрава России № 266н).

Формального объяснения в документе не дается, но можно предположить, что причина – в особом правовом статусе этих структур и наличии у них собственных действенных механизмов контроля за состоянием водителей.

Важно отметить, что если компания имеет смешанный парк техники, то для каждой категории транспорта действуют свои правила. Например, если у перевозчика есть как обычные грузовики, так и автомобили для перевозки опасных грузов, то водители первых могут проходить дистанционные медосмотры, а вторых – только очные.

Кто может проводить медосмотры и каковы требования к оборудованию

Предсменные медицинские осмотры проводят медицинские работники, имеющие высшее или среднее специальное образование. Они могут работать в медицинской организации или состоять в штате работодателя. Во втором случае компания обязана иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Медработники должны использовать медицинские изделия, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ № 866. И речь идет не просто о китайских гаджетах с «Алиэкспресс», а о сертифицированных устройствах: алкотестере с возможностью передачи данных, тонометре, термометре, специализированном программном обеспечении с поддержкой шифрования и интеграции с учетными системами (в соответствии с Приказом Минздрава № 266н).

При выборе медицинского работника для проведения дистанционных осмотров стоит обратить внимание на его опыт работы именно с транспортными компаниями. Дело в том, что специфика работы водителей требует понимания особенностей профессии – знания симптомов усталости, влияния стресса на показатели давления, умения быстро оценить общее состояние человека по видеосвязи.

Кроме того, медработник должен быть технически грамотным пользователем – уметь работать с программным обеспечением, разбираться в настройках оборудования, понимать принципы передачи и хранения данных – от его действий зависит юридическая значимость всей процедуры.

Наконец, самый важный момент – резервирование системы. Если основное оборудование выйдет из строя в самый неподходящий момент, у вас должна быть возможность быстро переключиться на резервный комплект или вернуться к очным осмотрам без нарушения рабочего процесса.

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