Показать документы в обложке — что на это скажет инспектор ДПС

«За рулем» напомнил, как правильно показывать документы сотруднику ГАИ

Водители чаще всего хранят водительское удостоверение и СТС на транспортное средство в специальном портмоне. Доставать их оттуда перед каждой проверкой неудобно. Поэтому возникает вопрос, можно ли предъявлять документы работнику ДПС не вынимая их из портмоне?

На этот вопрос ответил начальник ГУ по безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он напомнил, что согласно п. 2.1.1 ПДД водитель должен предъявить инспектору для проверки требуемые документы исключительно в виде самих документов. Никаких упоминаний об обложках или иных предметах в ПДД нет.

Согласно же порядку контроля соблюдения водителями ПДД, установленному Приказом МВД РФ от 2 мая 2023 года № 264, сотрудникам ГАИ конкретно поручено получать документы, предоставляемые гражданами для проверки, отдельно – без всяких папок, денег и иных вещей, а также без специальных фиксирующих приспособлений.

Сотрудники ГАИ не вправе принимать сопутствующие документам предметы либо иные вещи, не имеющие отношения к исполнению обязанностей по контролю над ПДД.

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