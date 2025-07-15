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Показать документы в обложке — что на это скажет инспектор ДПС

«За рулем» напомнил, как правильно показывать документы сотруднику ГАИ

Водители чаще всего хранят водительское удостоверение и СТС на транспортное средство в специальном портмоне. Доставать их оттуда перед каждой проверкой неудобно. Поэтому возникает вопрос, можно ли предъявлять документы работнику ДПС не вынимая их из портмоне?

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На этот вопрос ответил начальник ГУ по безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Он напомнил, что согласно п. 2.1.1 ПДД водитель должен предъявить инспектору для проверки требуемые документы исключительно в виде самих документов. Никаких упоминаний об обложках или иных предметах в ПДД нет.

Согласно же порядку контроля соблюдения водителями ПДД, установленному Приказом МВД РФ от 2 мая 2023 года № 264, сотрудникам ГАИ конкретно поручено получать документы, предоставляемые гражданами для проверки, отдельно – без всяких папок, денег и иных вещей, а также без специальных фиксирующих приспособлений.

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Сотрудники ГАИ не вправе принимать сопутствующие документам предметы либо иные вещи, не имеющие отношения к исполнению обязанностей по контролю над ПДД.

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
15.07.2025 
Фото:Depositphotos
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