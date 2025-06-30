В России подорожают водительские права

С сентября 2025 года власти планируют повысить ряд транспортных пошлин в РФ

Российские власти с сентября планируют увеличить ряд транспортных пошлин в стране, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов РФ, уже одобренный профильными ведомствами.

Так, пошлины за получение водительских прав вырастут вдвое: удостоверение старого образца обойдется в 4 тыс. рублей, за новое нужно будет отдать 6 тыс. руб. Выдача международных прав будет стоить уже 3,2 тыс. руб., а не 1,6 тыс. руб.

Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет в 1,5 раза, составив 1,2 тыс. руб. При этом внесение изменений в документ подорожает с 350 руб. до 525 руб. Также увеличится госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе – с 500 до 1,5 тыс. руб., на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Пошлина за выдачу госномеров на автомобиль повысится с 2 тыс. до 3 тыс. руб. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы нужно будет отдать 2,25 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. рублей.

Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

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Источник: «Известия»