Рабочий, колхозник, солдат — каким был ГАЗ-АА

Эксперт Канунников рассказал и показал, как ездили и воевали на «полуторках»

Родословная ГАЗ-АА

Скромный, предельно простой, а потому надежный грузовик стал одним из главных автомобилей Великой Отечественной войны.

Сначала «полуторку», как ее прозвали в СССР за грузоподъемность 1500 кг, звали Ford-АА. После заключения договора с американской компанией Ford такие грузовики еще из американских деталей начали собирать в Нижнем Новгороде на заводе «Гудок Октября» и в Москве на заводе имени КИМ. Его специально построили в районе Сукина болота, теперь это Текстильщики, где позже сформировали МЗМА.

С января 1932 года, когда заработал главный конвейер, с которого стали сходить машины, собранные уже из советских комплектующих, грузовик получил имя НАЗ-АА, то есть нижегородский. Но летом 1932-го Нижний Новгород переименовали в Горький. А завод, соответственно, – в ГАЗ.

Интересно, что и форма, и шрифт эмблемы ГАЗ повторяли фордовскую стилистику. Отказались от такого знака только уже на ГАЗ-М1 в 1936 году.

Мощность ГАЗ-АА

Ford AA 1928 модельного года создавали по принципу «проще некуда». Бензобак стоит перед ветровым стеклом, а бензонасоса нет, и топливо идет к карбюратору, как тогда любили подчеркивать, «с восходящим потоком» – самотеком. Нет насоса, значит, он не сломается!

Но американскую систему питания в СССР все-таки модернизировали. Установили и воздушный фильтр, которого на Ford не было. Нижнеклапанный четырехцилиндровый двигатель объемом 3,3 л развивал 40 л.с. С 1938 года на часть грузовиков ставили модернизированные моторы, как на «эмке» ГАЗ-М1. Объем не изменился, но мощность выросла до 50 л.с. В 1940 году грузовики с такими двигателями стали официально именовать ГАЗ-ММ. Пробовали даже увеличить грузоподъемность, но рама «полуторки» была слабенькой.

Тормоза – механические. Нет гидравлики – значит, нечему течь! Амортизаторов тоже нет. Подвески – бесхитростные: спереди – поперечная, сзади – продольные рессоры.

Двигатель «полуторки» объемом 3,3 л развивал 40 л.с., а позднее – 50 л.с.

База грузовика и опции

Удобствами автомобиль, конечно, не балует. Впрочем, как и иные грузовики, да и многие легковые автомобили первой половины 1930-х годов.

Рядом с замком зажигания находятся указатель уровня топлива, забавный крошечный спидометр и амперметр.

Стекла в дверях опускаются. Уже хорошо! Единственный стеклоочиститель – с вакуумным приводом. Работали такие устройства тем медленнее, чем ниже были обороты двигателя. То есть на высшей передаче и на относительно высокой скорости щетка ходила еле-еле. Так что страховочный ручной привод здесь – совсем не лишняя опция.

Педаль газа – забавная кнопочка. А высоко над ней – кнопка включения стартера. Самая подходящая для ГАЗ-АА обувь – кирзовые сапоги или валенки с галошами. Если кто-то еще помнит, что это такое.

Печки в машине нет. Но через отверстия из моторного отсека тянет теплом. Правда, оно столь же стремительно выходит из кабины через многочисленные щели. На полу, как положено, установлены рычаг коробки передач и ручник. Список базового оборудования и опций закончен.

Рядом с замком зажигания – указатель уровня топлива, спидометр и амперметр.

«Полуторка» в армии

За годы производства «полуторка» менялась. На этой машине откидываются все три борта. А во время войны делали упрощенные грузовики, у которых откидным был лишь задний борт. Автомобили военных лет оснащали фарами уменьшенного диаметра, а часть автомобилей и вовсе лишь одной фарой.

Крышу делали просто из брезента. На части автомобилей из брезента были и пологи, заменяющие двери. Двери потом вернули, но сначала они представляли собой каркас с горизонтальными деревянными рейками. На упрощенные машины времен Великой Отечественной ставили только задние тормоза.

Подвеска – поперечная рессора без амортизаторов, тормоза – механические.

«Полуторка» слыла надежным автомобилем. И, в общем, это справедливо. Но с поправкой не только на предельную простоту, но и на трудоемкость и частоту обслуживания. По инструкции ТО с заменой масла надо было проводить каждые 800-1000 км. Так что не только шоферы, но и ремонтники, а часто это было одно лицо, не скучали.

С фронта – в историю

По рождению мирная, машина стала одним из главных автомобилей Великой Отечественной. Горьковские грузовики прошли всю войну – от 1941-го до 1945-го. После Победы, с 1947 до 1951 года, когда Горьковский завод перешел уже на выпуск ГАЗ-51, «полуторки» делали в Ульяновске. Всего изготовили около миллиона машин всех модификаций.

И те автомобили, что прошли войну и были демобилизованы, и те, что выпустили уже после Победы, на периферии работали еще и в 1960-х годах. Уже, правда, обрастая узлами и деталями от более новых моделей. Тогда ведь никто не думал, что простецкие «полуторки» понадобятся музеям и коллекционерам. А теперь они заслуженно занимают там почетные места.

