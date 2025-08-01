Опрокинуть, обмазать, пролить... — секреты антикоррозийной обработки в СССР

Эксперт Канунников рассказал про советские методы защиты машин от ржавчины

Профилактика коррозии в Союзе была главной, очень серьезной и, по сути, бесконечной головной болью автолюбителей. Как мы это делали?

До первой дырки

Чем лучше становились советские автомобили, тем больше... ржавели. Заводская обработка кузовов хуже, конечно, не становилась. Но ведь все больше автолюбителей использовали машины круглый год. А зимой, особенно в больших городах, где дороги посыпали солью, а позднее стали поливать едкими реагентами, кузова ржавели, а потом и просто гнили быстрее и сильнее.

На Жигулях сквозная коррозия появлялась иногда через две-три зимы.

Особенно актуальной эта проблема стала с появлением Жигулей. Машины прекрасно заводились зимой, мощная печка позволяла не мерзнуть в любой мороз. Но уже через две-три зимы, к изумлению первых владельцев, на кузовах появлялась иногда даже сквозная коррозия. Это стало одной из самых популярных тем гаражных дискуссий.

В первую очередь именно поэтому многие советские автолюбители зимой не ездили. Мой сосед по гаражу, который даже летом перед тем, как в выходной вывести машину из бокса, пристально смотрел на небо – если видел дождевые облака, откладывал поездку. Это не анекдот, а жизненное наблюдение. Как и то, что даже «подснежники», как называли тех, кто не пользовался машиной зимой, старались защитить кузов от коррозии.

Советская химия против ржавчины

Рыжий корабельный сурик – очень популярный в Союзе антикоррозийный состав.

Примерно в середине 1970-х годов за антикоррозийную обработку взялись и государственные СТО. Но большинство автолюбителей им не очень доверяли. Надо было отстоять очередь, заплатить немалые деньги, а качество работы оказывалось сомнительным. Поэтому владельцы личных машин старались защищать их самостоятельно или доверить это важное дело неофициальным гаражным мастерам.

Чем мы только не обмазывали машины! В частности, очень популярен был корабельный сурик. Поэтому на улицах попадались немало автомобилей с оранжевыми порогами и кромками крыльев. Использовали и пушечное сало, и даже самодельные составы, которые за него выдавали. В них входили самые разные ингредиенты, включая, например, отработанное моторное масло и битум.

Постепенно борьбой со ржавчиной озаботилась и промышленность. В середине 1970-х годов «За рулем» описывал новый антикоррозийный состав: «Нефтяной битум, фенол-альдегидная смола, невысыхающие гифтали, растворитель и заполнитель». Этими составами, продававшимися в банках по 8 кг, рекомендовали покрыть кузов в два-три слоя. Состав защищал еще и от шума.

Обработать следовало и скрытые полости: внутренние части порогов и дверей, капота и крышки багажника, а также иные труднодоступные места. Поначалу для этого тоже применяли жидкое масло, чаще всего отработанное. Но в 1970 году появился знаменитый Мовиль, который мгновенно стал остродефицитным. По статистике середины 1970-х годов, потребность в Мовиле по всей стране была около 740 тысяч тонн, а промышленность делала примерно 10 тысяч тонн.

Мовиль стал одним из лучших подарков для мужчин-автомобилистов. Помню, как на день рождения в комплекте с иными подарками мне презентовали пару бутылок чудодейственного состава.

Оставалось только нанести это химическое великолепие на кузов, что было не так просто, как кажется на первый взгляд.

Процесс обработки кузова защитными средствами

Один из самых ранних вариантов опрокидывателя.

Хорошо, если обрабатывать предстояло новую машину. Порой ее днище тоже было уже неидеальным, но, все-таки, требующим минимальной подготовки к покрытию.

Наиболее бережливые и трудолюбивые владельцы для того, чтобы обработать даже новый автомобиль, его частично разбирали. Такие процедуры описывал и «За рулем». Счастливый владелец Москвича-2140 снял с него бамперы, передние крылья, фары и фонари, внутренние обивки дверей. А после обработки поверхностей собрал все это, как тогда любили писать, «в обратном порядке».

Заводской опрокидыватель с «приводом» от штатного домкрата.

Уже поездивший автомобиль предстояло сначала максимально отчистить от грязи и ржавчины. Работа – на любителя. В ход шли металлические щетки, скребки и моющие составы. Никаких насосов, обеспечивающих мойку под высоким давлением, у рядовых автолюбителей, разумеется, не было.

У многих не было и смотровых ям. Да и на яме очистка днища с последующей его обработкой антикоррозийным составом были далеко не самыми приятными работами: все, что могло и не могло, лилось и сыпалось на голову и лицо.

Еще один вариант опрокидывателя – на 90 градусов.

Самой удобным способом подготовить автомобиль к обработке – перевернуть его на бок. Журнал за «За рулем» еще с 1960-х годов регулярно печатал подробные описания и чертежи различных опрокидывателей. Некоторые позволяли поставить автомобиль на бок даже в одиночку. Со временем подобные устройства стала выпускать и промышленность. Но сложное тяжелое и объемное устройство надо было где-то хранить.

Кадр из фильма 1972 года «Гонщики» – быстро, просто и дешево.

Проще было поставить машину на бок вручную, используя всего лишь запасное колесо. При определенных навыках в этом не было ничего опасного. Четверо мужчин поднимали машину с одной стороны за арки колес и за пороги, затем один быстро переходил на обратную сторону и ставил запасное колесо под место соединения средней стойки с крышей. Автомобиль аккуратно опускали на эту опору.

Иногда для страховки с обратной от запаски стороны ставили лом или крепкую доску. Но скорее для успокоения: никуда машина деться не могла. Главное – не забыть снять аккумулятор, поскольку из него мог вылиться электролит.

Обратно на колеса машину ставили все те же четверо мужчин, аккуратно ее придерживая. Такую процедуру проделывал регулярно. Тем более, что и иные работы (скажем, замену сцепления), проводить в таком положении было удобней, чем на яме. Все это, кстати, абсолютно реалистично показывали в популярном в 1970-х годах фильме «Гонщики», где опрокидывают Москвич, чтобы в дороге быстро поменять коробку передач.

Заливка жидкого антикоррозийного состава в пороги через просверленные отверстия.

Для обработки Мовилем скрытых полостей сверлили отверстия в порогах сверху, а чтобы не снимать обивки дверей – в их торцах. Отверстия потом закрывали пластмассовыми пробочками от медицинских пузырьков (поэтому сверло подбирали соответствующего диаметра).

Самодельный распылитель для Мовиля, работающий от штатного насоса.

Мовиль, конечно, лучше было разбрызгивать под давлением. Но мощных компрессоров и пульверизаторов у большинства автолюбителей не было. Некоторые просто заливали раствор в отверстия и пытались раскачивать автомобиль, чтобы Мовиль растекся. Но чаще использовали самодельные устройства и штатный насос, которым накачивали шины.

В начале 1980-х годов в продаже появились подкрылки для арок передних колес. Сначала – алюминиевые, позже – пластиковые. Их многие тоже устанавливали сами.

Минусы обработанного автомобиля

На антикоррозийную обработку уходил практически целый выходной день. Мало кому удавалось при этом не измазаться. Даже из машин наиболее старательных владельцев лишняя химия вытекала изо всех щелей на протяжении почти недели. При этом недавно обработанный автомобиль долго, особенно в жару, источал характерный запах, который прохожие чувствовали за десяток метров.

Женщины, конечно, брезгливо морщились. А владельцы машин радовались: работа сделана в полном объеме и добросовестно. На какое-то время можно было успокоиться.

Победить коррозию полностью при интенсивной круглогодичной эксплуатации машины было, конечно, нельзя. Но отсрочить – получалось.

