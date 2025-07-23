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Как я проходил техосмотр в Советском Союзе — маразмы и перегибы

Эксперт Колодочкин рассказал о нюансах и странностях техосмотра времен СССР

Мне многократно доводилось проходить техосмотр автомобиля во времена СССР. Отец однажды заявил, что пора мне понюхать настоящего пороха – так начались мои ежегодные визиты на техосмотр в ГАИ.

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Талон техосмотра ГАИ

Техосмотр (ТО) былых времен – это обязательная «повинность», которую несли все автовладельцы. Время от времени менялись правила игры – наиболее серьезные изменения были внесены в 1964, 1974 и 1988 годах. Но я буду рассказывать только о том, в чем участвовал сам. Мое отделение ГАИ находилось в узеньком Посланниковом переулке Москвы – неподалеку находился знаменитый Бауманский рынок, который впоследствии полностью сгорел.

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Итак, середина 1970-х… Предварительной записи на техосмотр нет, как нет и никаких компьютеров. Надо приехать в часы работы ГАИ, имея при себе пару квитанций – ежегодный дорожный налог и оплата услуги техосмотра. Кстати, лично наблюдал сцену, когда автомобилиста выгнали с ТО за то, что квитанции об оплате он получил «не в том» отделении сберкассы – в другом районе.

Талончик техосмотра выдавался на один год, однако затем периодичность прохождения ТО выросла до двух лет.
Талончик техосмотра выдавался на один год, однако затем периодичность прохождения ТО выросла до двух лет.

Сполоснув машину из ведра прямо во дворе (тогда это было нормально), еду в отделение ГАИ. На месте надо было постараться приткнуться поближе к воротам: в соседний переулок инспектор ГАИ просто не пойдет.

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Теперь самое важное – заставить инспектора остановиться около вашей машины. Половину времени он сидит в своем кабинете, разбираясь с бумажками, а вторую половину важно бродит вдоль припаркованных повсюду машин, не обращая никакого внимания на заискивающие улыбочки их обладателей и кучу бумажек в их руках.

Уже дойдя до вашей машины, он вдруг может развернуться и пойти обратно: за ним потрусит толпа тех, чьим машинам он уже уделил внимание. Следующие полчаса инспектор точно будет сидеть в кабинете, оформляя талоны техосмотра. Это такая картонка, размещаемая в правом нижнем углу ветрового стекла. На талоне имелась заветная надпись: «Автомобиль технический осмотр прошел». На лицевой стороне был указан год прохождения следующего ТО.

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Ага – вот он, шанс: инспектор притормозил возле вас. Он солидно смотрит на бумажки – как правило, в них все в порядке. Но может произойти непредвиденное: например, он имеет право потребовать справку о состоянии здоровья! Она была только у каждого десятого. Впрочем, про нее он вспоминает далеко не всегда. У меня такая справка всегда была с собой.

У владельцев Жигулей была дополнительная проблема. Инспектор должен проверить номер двигателя – а он на машинах ВАЗ первых лет выпуска был набит на передней крышке мотора… Так задумали итальянцы – наши изменят место его расположения только через несколько лет.

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Снаружи номер двигателя не видно. Однако у инспектора есть маленькое зеркальце на длинной ручке. Он привычным движением подносит его в нужную точку – после этого все неопытные владельцы Жигулей получают нагоняй: автомобиль грязный – ТО не пройден!

Действительно, площадка с номером почти всегда заляпана грязью. Надо засучить рукав по локоть, схватить тряпку и начать елозить ей где-то там, внутри… А потом убедить инспектора, что «замечание устранено».

Номер в порядке? Это почти что победа. Далее проверяется светотехника, а также стояночный тормоз. Эстакады здесь нет, поэтому инспектор просто упирается рукой в дверной проем и пытается сдвинуть машину с места.

«Ремни безопасности есть? А как насчет огнетушителя – где он у вас? Давление держит? Ладно, а знак аварийной остановки где? В гараже, да? Вот предъявите, тогда и будем дальше разговаривать».

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Однажды я заявил работнику ГАИ, что у меня придраться не к чему. За что и был посрамлен через пару минут. «Аптечка есть? Свежая? А валидольчик покажите – какой срок годности указан? Да он же у вас пожелтел весь – нарушаем, товарищ…». Мне было так плохо, что гаишник ухмыльнулся и, в итоге, выдал мне талон.

Изношенность шин определялась на глазок, что, впрочем, совсем несложно. Люфт в рулевом управлении – покачиванием «баранки» туда-сюда… Трещина на ветровом стекле? Устранить!

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Неудивительно, что многие пытались откупиться от этой процедуры. И не просто потому, что не хотели устранять очевидные недочеты, а ради экономии нервов. Купить свежий валидол в аптечку было несложно, а вот поменять ветровое стекло – наоборот. Правдами-неправдами находили знакомых и полузнакомых, имевших контакт инспектора ГАИ, занимавшегося техосмотром, который за небольшую мзду оформлял требуемый талон без нервотрепки. И без осмотра машины, соответственно.

Время от времени «наверху» предпринимались попытки что-то поменять. Но всякий раз получалось еще хуже. К примеру, когда все автомобили в обязательном порядке стали загонять «на линию», где машину проверяли на стендах, выяснилось, что автомобиль, только что прибывший из фирменного автосервиса, почему-то все равно не соответствует требованиям. У владельца – истерика: он честно все посетил и все оплатил, а работяги пожимают плечами – это не к нам… Нервные срывы, крики, жалобы, звонки непонятно куда – а виноватых нет.

Ремонт автомобилей в СССР

Был ли в СССР автосервис? Да, был. Но машины чинили, как правило, в других местах.

Самым ценным знакомством для обладателя личного автомобиля был, конечно же, специалист из гаражного сообщества, который умел делать практически все.

Герой Вячеслава Невинного из фильма «Берегись автомобиля»: он был готов и послушать, и пощупать, и понюхать.
Герой Вячеслава Невинного из фильма «Берегись автомобиля»: он был готов и послушать, и пощупать, и понюхать.

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Кем и где этот гаражный специалист работал официально, никого не интересовало. Это мог быть и инженер с дипломом, и толковый заводской слесарь. Прелесть общения состояла в том, что такой мастер мог взяться практически за любую работу – вплоть до вытягивания пострадавшего в аварии кузова. При этом никакого унижения, которому обязательно подвергался клиент государственной СТО, здесь не было. Человек работал быстро, а накладные расходы умудрялся сводить почти что к нулю: он был сам себе и бухгалтером, и главным инженером, и даже уборщиком.

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Термина «лайфхак» тогда не было, однако же многие автолюбители во все времена проявляли чудеса изобретательности. Приклеить накладки на тормозные колодки, покрасить крыло с помощью пылесоса, заменить сломанную шпильку болтом – подобные ноу-хау всегда были в цене.

А как же государство? Толчком к организации нормального сервисного обслуживания автомобилей послужило, конечно же, строительство Волжского автозавода. Забавно, что министерство автомобильной промышленности до этого и не думало о создании на территории СССР сервисной сети по обслуживанию машин. Однако итальянцы настояли. Поэтому к 1976 году в СССР было построено более 30 специализированных автоцентров и свыше сотни СТО ВАЗа. Этому примеру последовали АЗЛК и Запорожский автозавод.

В 1980 году в Советском Союзе действовали уже 1253 СТО, но этого было недостаточно по причине роста и, одновременно, старения автопарка. Сохранялся и недостаток запчастей: в 1983 году перечень остродефицитных деталей и узлов состоял из 123 наименований. И даже по Жигулям, которые безоговорочно признавались лидерами советского автопрома, из 300 позиций, поставлявшихся ВАЗу смежниками, для обслуживания столичных автолюбителей удавалось отгрузить только 130. Что остается говорить о провинции?
В 1980 году в Советском Союзе действовали уже 1253 СТО, но этого было недостаточно по причине роста и, одновременно, старения автопарка. Сохранялся и недостаток запчастей: в 1983 году перечень остродефицитных деталей и узлов состоял из 123 наименований. И даже по Жигулям, которые безоговорочно признавались лидерами советского автопрома, из 300 позиций, поставлявшихся ВАЗу смежниками, для обслуживания столичных автолюбителей удавалось отгрузить только 130. Что остается говорить о провинции?

Впрочем, существовал нелегальный черный рынок, который милиция время от времени неохотно гоняла с места на место. Самыми дефицитными деталями для Жигулей долгое время были распределительный вал, крестовины и задние тормозные цилиндры. Невольно закрадывались мысли насчет искусственной природы дефицита: ведь в итоге все автомобили все-таки ремонтировались.

На вазовских СТО изобилия запчастей не было. Да и заехать сюда в свободное время, чтобы быстро что-то покрутить и осмотреть, было нереально – только по записи, а далее – через живую очередь. Бывалые автомобилисты занимали очередь перед воротами с ночи, устраивая спальное место в машине. Они приезжали сюда не потому, что чего-то не могли сделать сами: им требовались детали, купить которые иначе никак не получалось. Нужно, к примеру, заменить шаровую опору, а где ее взять? На фото – Никита Михалков в роли директора советской СТО.
На вазовских СТО изобилия запчастей не было. Да и заехать сюда в свободное время, чтобы быстро что-то покрутить и осмотреть, было нереально – только по записи, а далее – через живую очередь. Бывалые автомобилисты занимали очередь перед воротами с ночи, устраивая спальное место в машине. Они приезжали сюда не потому, что чего-то не могли сделать сами: им требовались детали, купить которые иначе никак не получалось. Нужно, к примеру, заменить шаровую опору, а где ее взять? На фото – Никита Михалков в роли директора советской СТО.

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Любопытным способом отремонтировать машину был вояж на ней километров за 300 от дома. Приезжаете на местную СТО, пробиваетесь к нужному окошечку и говорите: «Я – транзитник, вдали от дома сломалось то-то и то-то!». Довольно часто такой прием успешно срабатывал, поскольку в каком-то руководстве действительно указывалось на необходимость помощи таким путешественникам. Однако администраторы старались отказать таким хитрецам.

Хуже всего приходилось мягким интеллигентам – без связей, пронырливости и должной лексики. Но и они, в итоге, справлялись с поставленной задачей – ремонтировали свои машины и проходили ТО.

  • Эксперт Колодочкин рассказал про автомобилистов с привилегиями времен СССР.
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Колодочкин Михаил
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 1589
23.07.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
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