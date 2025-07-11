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Крутой номер и право нарушать — блатные водители Советского Союза

Эксперт Колодочкин рассказал про автомобилистов с привилегиями времен СССР

Чем блат отличается от привилегии? Если вкратце, то блат – это неофициально полученные преимущества в чем-либо, тогда как привилегия подразумевает официальные пути к той же цели. Различить их бывает непросто.

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В «Литературной газете» в прошлом веке вышла статья про одного проходимца, который добился для себя привилегии нарушать ПДД и даже получил где-то «наверху» разрешение проезжать железнодорожные переезды при закрытых шлагбаумах! Ну, и кто он – блатной или нет?

Сегодня вспоминаем тех, кто во времена СССР открыто позволял себе как отклонение от соблюдения ПДД, так и откровенное дорожное хамство. В ту эпоху, как принято считать, все гайки были закручены, а потому народ, в целом, был законопослушным и смирным. Однако же дорожное неравенство проявлялось и тогда, пусть и в ином масштабе.

Киногерой Никиты Михалкова из фильма «Инспектор ГАИ» честно пытался разъяснить наивному инспектору, что отдельная категория водителей имеет право отклоняться от общепринятых законов поведения на дороге.
Киногерой Никиты Михалкова из фильма «Инспектор ГАИ» честно пытался разъяснить наивному инспектору, что отдельная категория водителей имеет право отклоняться от общепринятых законов поведения на дороге.

Взять, к примеру, блатные номера. Можно не признавать правомочности такого термина, но еще в 1946 году была проведена «номерная реформа», согласно которой номера для частников и служебного транспорта разделили.

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Сначала появились серии МА, МЩ и ЭО для «слуг народа». Позже, уже в 1960-х годах, узаконили серии МКМ для столичной милиции, а также ММА, ММБ, ММВ, ММГ, ММС для ведомства, находящегося на площади Дзержинского (сегодня это Лубянка). Само собой, что все инспекторы ГАИ прекрасно знали, кому какие серии принадлежат, а потому предпочитали с некоторыми из них не связываться. В регионах для местной администрации также были свои сочетания букв на номерных знаках.

Впрочем, подобное разделение не имеет отношения к так называемым «блатным» водителям. Другое дело, когда заполучить какой-то «особенный» номер на личный автомобиль пытались частники, заявляющие таким образом о своем праве ездить не по правилам. Основную когорту таких водителей составляли артисты и спортсмены.

Юрий Никулин пояснял, что номер 00-13 никто не хотел брать, поэтому он достался ему. Очень может быть.
Юрий Никулин пояснял, что номер 00-13 никто не хотел брать, поэтому он достался ему. Очень может быть.

Как правило, подобные водители даже любили, когда их все-таки задерживали за нарушения ПДД, поскольку, чаще всего, дело кончалось улыбками и пожеланиями «больше так не ездить».

Откровенное хулиганство наподобие демонстративного разворота в центре столицы через двойную сплошную также сходило многим с рук. Порой такие маневры проделывались на спор. И то, за что обыкновенного водителя наказали бы очень серьезно, им прощалось.

Владимир Высоцкий на своем Мерседесе нередко, скажем так, несколько отклонялся от требований ПДД.
Владимир Высоцкий на своем Мерседесе нередко, скажем так, несколько отклонялся от требований ПДД.

Конечно, представителями богемы дело не ограничивалось. В СССР существовали и «мажоры». Их называли стилягами, но сами они предпочитали слово «штатники».

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Чаще всего советские мажоры были детьми партийной элиты и творческой интеллигенции, а также высокопоставленных сотрудников государственных служб, милиции, спецслужб, прославленных ученых, артистов и спортсменов. Про их детей писали фельетоны, на них рисовали карикатуры, но должного эффекта это не приносило.

Помимо родительских автомобилей, их атрибутами были цветастые пиджаки и яркие галстуки, стильные украшения и портативная ненашенская аудиотехника.

Карикатура «Папина «Победа» из журнала «Крокодил» 70-летней давности.
Карикатура «Папина «Победа» из журнала «Крокодил» 70-летней давности.

На чем ездила и хулиганила блатная молодежь? А по-разному, в зависимости от родительских возможностей.

В кино мажорам тоже доставалось. В фильме «Ход конем» очень нехороший стиляга ездил на Волге ГАЗ-21.
В кино мажорам тоже доставалось. В фильме «Ход конем» очень нехороший стиляга ездил на Волге ГАЗ-21.

Выбор транспортных средств для своих шалостей у отпрысков тогдашней номенклатуры всегда был куда богаче, чем у обыкновенных граждан. И если простому смертному даже для приобретения Запорожца или Москвича приходилось записываться в очереди, влезать в долги и ждать годами, то «золотая молодежь» щеголяла и на редких иномарках, и на Волгах, а позднее – на последних моделях Жигулей.

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Стиль поведения был примерно таким же, как у современных абу-водителей: гонки по городским улицам на максимальных скоростях, демонстративное пренебрежение знаками и разметкой, парковка поперек тротуара, проезд на красный и через опущенные шлагбаумы. Сохранность автомобилей – ни своих, ни чужих – их не волновала. Да и никаких камер тогда не было: фиксировать нарушения могли только дежурившие поблизости инспекторы Госавтоинспекции.

Наказания дети привилегированных пап и мам не боялись. Но если скандал докатывался до их родителей, а лучше – до начальников родителей, то цена расплаты за хулиганство расшалившихся деток могла быть для них несоизмеримо выше, чем сегодня.

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Высокопоставленный папа, вызванный «на ковер» куда-то «наверх», мог легко лишиться всего – от членства в партии до кабинетного кресла. Сегодня все меряется только деньгами, а тогда на кону стояла фактически судьба людей: нельзя было сесть в самолет и улететь жить в другую страну.

Но даже при этом мажоры не унимались, а потому окончательной победы над ними государство, в общем-то, не одержало.

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Колодочкин Михаил
Количество просмотров 5
11.07.2025 
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