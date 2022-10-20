9 опасных заблуждений о железнодорожных переездах

Многие законопослушные водители, ненадолго став пешеходами, ведут себя при переходе через железнодорожные пути довольно легкомысленно. Виной тому спешка, излишняя самонадеянность и элементарное незнание принципов работы ж/д переезда.

Заблуждение 1. Если шлагбаум поднят, пути можно переходить. Светофор — для машин

На самом деле. Светофор и звуковые сигналы технических средств «работают» как для автомобилей, так и для пешеходов. Пересекать ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора, как и при запрещающей звуковой сигнализации, нельзя — независимо от положения шлагбаума.

Заблуждение 2. Состав только показался на горизонте, легко можно «проскочить»

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На самом деле. По силуэту показавшегося на горизонте поезда очень сложно понять, с какой скоростью он движется и по какому пути проследует (особенно в сумерках).

Состав, следующий на скорости 100 км/ч, за секунду преодолевает 25–30 метров. А человеку, чтобы перейти пути, которые только кажутся легко преодолимым препятствием, требуется не менее 5–7 секунд. Если поскользнулся, споткнулся — и того больше.

Пытаться переходить пути вне пешеходного моста (путепровода, тоннеля) смертельно опасно. На ж/д станции, где тоннеля или моста нет, переходить пути можно по настилам и в местах, снабженных указателем «Переход через пути».

Велосипедист должен заранее спешиться и преодолеть переход, ведя велосипед сбоку.

Заблуждение 3. Машина на путях может застрять, а человек нет

На самом деле. Переходя пути в неустановленном месте, можно попасть ногой в стрелочный перевод в момент перевода стрелки. В лучшем случае раздробленную стопу придется долго «собирать» в больнице, в худшем — можно оказаться под колесами. Вытащить ногу из ботинка и спастись в такой ситуации получается далеко не всегда.

Заблуждение 4. Неподвижно стоящие вагоны безопасны

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На самом деле. Ни один вагон не стоит «просто так» — все они находятся в работе и могут начать движение в любой момент. Поэтому нельзя подходить к неподвижному вагону ближе, чем на 5–7 метров, — может сбить или затянуть под колеса (если одежда за что-то зацепится).

Поскольку масса пассажирского вагона доходит до 60 тонн, а порожнего товарного — до 22 тонн, шансов обойтись без тяжелых травм почти нет. Так что быстро попасть на нужную платформу, пролезая под стоящими вагонами или перелезая через автосцепки, могут только киногерои. Для реальных людей это обычно заканчивается трагически.

Заблуждение 5. Если оказался между двумя встречными составами, надо спокойно переждать, пока они пройдут

На самом деле. Это еще один опасный миф, пришедший из кино. В реальности несущиеся навстречу друг другу составы создают воздушный поток большой силы, который может сбить человека с ног и даже затянуть под колеса. Поэтому в такой опасной ситуации рекомендуется лечь на землю и накрыть голову руками, прижав локти. Подниматься нельзя, пока составы не пройдут мимо. Чтобы не попасть в такую опасную ситуацию, достаточно переходить пути только в установленных местах.

Каждый год на железной дороге происходит более сотни нечастных случаев со смертельным исходом. Большинство жертв были уверены, что успеют «проскочить»...

Заблуждение 6. Идти вдоль путей вдали от населенных пунктов абсолютно безопасно

На самом деле. Частая ошибка грибников и дачников. Безопасная дистанция от крайнего рельса составляет 5–7 метров, не меньше. Некоторые любители селфи стараются запечатлеть свою «прогулку» по путям. Этого ни в коем случае нельзя делать. Поезд может появиться в любой момент и с любой стороны, даже на кажущемся предсказуемым двупутном участке полотна.

Важно. В случае крайней необходимости при переходе путей в неустановленном месте не наступайте на рельсы (они могут быть скользкими), и пересекайте полотно строго под прямым углом.

Заблуждение 7. Ограничительная линия на платформе сделана для того, чтобы люди не падали с платформы

На самом деле. И для этого, конечно, тоже. Но, кроме того, ограничительная линия обозначает безопасное расстояние до движущегося состава. Пересекать ее до полной остановки поезда (электрички) крайне опасно.

Посадочная платформа — зона повышенной опасности. Бежать или идти быстрым шагом рядом с вагоном прибывающего или убывающего поезда смертельно опасно.

Заблуждение 8. Телефон не мешает сосредоточиться

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На самом деле. Еще в 2019 году китайские ученые исследовали поведение и скорость реакции пешеходов, активно пользующихся мобильными телефонами и другими гаджетами во время пересечения дороги. Эти люди в два раза чаще становились жертвами ДТП, чем пешеходы без телефонов.

Подходя к железнодорожному переезду, важно снять капюшон, вытащить из ушей наушники, положить мобильный телефон в карман. Ни один звонок не может быть важнее жизни.

Заблуждение 9. Самокат поможет успеть на электричку

На самом деле. Двигаясь по платформе на самокате (скейте, велосипеде и т.п.), вы ставите под угрозу жизнь и здоровье других людей — случайно толкнуть, напугать и стать виновником падения на пути другого человека проще, чем кажется. Или оступиться и упасть с платформы самому.

Знаете ли вы, во что играют ваши дети у переезда?

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Многие дети воспринимают ж/д переезд и станцию как возможность поиграть и продемонстрировать «смелость» друзьям. Задача родителей — рассказать о возможных трагических последствиях и обучить правильному поведению рядом с железной дорогой и на прилегающей территории.

Приучите детей, что на платформе подвижные игры должны быть прекращены. Малышей держите за руку.

Запрещайте детям кататься на санках по склону в сторону железной дороги.

Напряжение в проводах доходит до 30 тысяч вольт. Дети должны знать, что залезать на опоры контактных сетей, бросать на провода и опоры любые предметы смертельно опасно.

Опасная игра — класть на рельсы монетку и смотреть, что с ней будет после того, как пройдет поезд. Увлеченные игрой дети перестают смотреть по сторонам и легко могут оказаться под колесами.

Некоторые ребята развлекаются, кидая снежки или камни в проходящий состав. Объясните, что это может стать причиной катастрофы.

Расскажите, что за любую порчу знаков или другого оборудования (граффити в том числе) семье придется нести материальную и юридическую ответственность.