Бизнес-седан СССР — кому выдавали чехословацкие Татры

Эксперт Канунников рассказал про автомобиль, очутившийся между Волгой и Чайкой

Tatra в СССР, в первую очередь, – знаменитые и уважаемые советскими водителями самосвалы. Легковые автомобили чехословацкой марки менее известны. Однако в нашей истории и они оставили заметный след.

С чего начиналась Tatra

Когда в 1923 году дебютировала компактная недорогая Tatra 11, в СССР серийно автомобили еще не производили. В институте НАМИ внимательно приглядывались к зарубежным конструкциям. И чешская машина заинтересовала советских специалистов.

На Tatra 11, базировавшемся на легкой трубчатой, так называемой хребтовой раме, внутри которой проходил карданный вал, стоял 2-цилиндровый мотор воздушного охлаждения рабочим объемом 1,1 л и мощностью 12 л.с.

Для упрощения и удешевления конструкции на автомобиль не ставили дифференциал. С этим мирились, поскольку скорость была невелика – Tatra 11 разгонялась максимум до 70 км/ч.

В 1925 году чехословацкую машину показывали на первой в СССР автомобильной выставке, а потом тестировали в испытательном пробеге. Его организовали именно для того, чтобы подобрать конструкции, наиболее подходящие к эксплуатации в Союзе.

Именно Tatra 11 послужила образцом для НАМИ-1 – первого советского серийного легкового автомобиля. Однако в точности чехословацкую машину не копировали. Заимствовали лишь концепцию: легкую и простую хребтовую раму и независимые подвески.

Мотор на НАМИ, как и на Tatra, был воздушного охлаждения. Но советский V-образный двухцилиндровый двигатель больше похож на мотоциклетный агрегат Harley-Davidson: двигатель НАМИ-1 объемом 1,16 л развивал 18,5 л.с., а позднее – 22 силы. Передняя подвеска у советской машины тоже была другая – на продольных рессорах. У Tatra 11 обе подвески – на поперечных рессорах.

НАМИ-1 не стал массовым автомобилем. С 1928 по 1930 годы собрали лишь 369 машин. Tatra 11 и модернизированных Tatra 12 с разными кузовами до 1932 года сделали почти 11 тысяч.

С тех пор в СССР стали внимательно присматриваться к автомобилям чешской марки. Тем более что завод Tatra постоянно давал этому поводы.

Авангардная Tatra

Сенсационная Tatra 77 дебютировала в 1933 году. Солидный по размерам автомобиль отличался авангардным, обтекаемым кузовом с эффектным килем на скате крыши. Машина по-прежнему базировалась на хребтовой раме, но двигатель воздушного охлаждения V8 рабочим объемом 3 литра и мощностью 60 л.с. стоял в корме.

Советские специалисты, конечно, обратили внимание на необычную конструкцию. О ней писал и журнал «За рулем». До 1935 года в городе Копрживнице сделали всего 95 автомобилей Tatra 77. С 1936 по 1938 годы собрали еще 154 модернизированных машин версии Tatra 77А. Официальных поставок в Союз Tatra 77 не было. Доподлинно неизвестно, были ли они вообще в СССР.

А вот советская история следующей модели Tatra 87 – интересная и разносторонняя.

Одна из завезенных в СССР Tatra T600 Tatraplan.

Tatra для генералов и генералиссимуса

Производство заднемоторной Tatra 87 начали в 1936 году. Машина сохранила концепцию модели Tatra 77. Но двигатель V8 рабочим объемом 3,5 л развивал уже 75 л.с. Футуристическую, отчасти даже эпатажную стилистику дополняли три фары спереди и трехчастное ветровое стекло.

Отреставрированная послевоенная Tatra 87 в рижском Мотор-музее.

В 1948 году Tatra 87 изучали и испытывали в НАМИ. Но еще раньше машины появились в Союзе в качестве трофейных. Сохранились несколько свидетельств, что Татрами охотно пользовались советские высокопоставленные военачальники. Так, Tatra 87 была в собственности генерала Ивана Рослого и одного из самых известных руководителей партизанского движения Великой Отечественной войны Сидора Ковпака.

Tatra 87 в довоенном варианте и организатор партизанского движения генерал Сидор Ковпак.

Московские любители автомобильной экзотики много лет хорошо знали автомобиль Рэма Меркулова – сына послевоенного наркома госбезопасности. Привезенную в Москву из Германии Татру с пробегом менее 100 км Рэм Меркулов купил в 1945 году и ездил на ней потом много лет.

Рэм Меркулов ездил на Татре 87 1940 года несколько десятилетий.

Именно в 1945 году в Копрживнице возродили выпуск Tatra 87. Причем в чешских архивах сохранились сведения, что несколько машин отправили в СССР. В частности, Татру передали генералу Андрею Еременко, который командовал войсками, освобождающими южную Чехословакию.

Tatra 87 подарили и генералиссимусу Иосифу Сталину. В Чехословакии даже сняли фильм о подготовке этого автомобиля и его отправке в Москву на специальном самолете. По одной из версий, машину привезли по неофициальной просьбе дочери вождя Светланы. Она дружила с Рэмом Меркуловым и захотела такой же, как у него, удивительный автомобиль.

Кабриолет на базе Tatra T600, подаренный в 1949 году Иосифу Сталину.

В 1948 году Tatra 87 модернизировали, изменив, в частности, переднюю часть кузова. Именно такую машину и тестировали в НАМИ. В небольших количествах автомобили по-прежнему отправляли в СССР. Но в свободную продажу они, разумеется, не поступали. Производство Tatra 87 свернули в 1950 году, выпустив за все время всего 3023 автомобиля.

«Шестисотая» Tatra

Параллельно с Tatra 87 в 1947 году начали выпуск более компактной и дешевой модели Tatra T600 Tatraplan. Кстати, некоторое время эту модель выпускали в Млада Болеславе на заводе Skoda.

«Шестисотая» тоже была заднемоторной, но на ней стоял оппозитный четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 2 литра мощностью 52 л.с.

По данным фирмы Tatra, в СССР отправили 126 автомобилей. Но, опять же, не для свободной продажи.

Авангардные конструкции Tatra так или иначе влияли на советских специалистов. В том числе на инженера и художника Юрия Долматовского, в некоторых проектах которого прослеживается чехословацкий след.

В частности, двигатель, который разрабатывали для заднемоторного прототипа НАМИ-013 – оппозитный воздушного охлаждения рабочим объемом 1,7 л (85×75 мм), который очень напоминал мотор Tatra Т600 объемом 2 л (85×86 мм). Но советский оппозитный воздушник в металле так н не сделали.

Именно на основе модели Tatra T600 к 70-летию Иосифа Сталина в 1949 году в единственном экземпляре изготовили кабриолет с кузовом известного чехословацкого ателье Sodomka. Эта машина, к счастью, сохранилась. Она долго стояла в запасниках Политехнического музея, потом вернулась на родину и сейчас экспонируется в музее в Копрживнице.

Между Волгой и Чайкой

Для завода Tatra основной продукцией всегда были грузовики. Легковые автомобили делали в небольших количествах. В Чехословакии в свободную продажу Татры не поступали. На них возили высокопоставленных чиновников. Но легковые Tatra отправляли и на экспорт. Больше всего – в СССР.

С1955 года выпускали просторный, опять же заднемоторный и с необычным обтекаемым кузовом, седан Tatra 603.Двигатель V8 объемом 2,5 литра развивал 95 л.с. Позднее модель получила агрегат объемом 2,4 л, развивающий 105 л.с.

Tatra 603 в Москве.

При сходном с двигателем ЗМЗ-21 рабочем объеме чешский мотор заметно мощнее. Tatra была и попросторней Волги. Поэтому в Союзе занимала некое условное место между Волгой и Чайкой. Конечно, в СССР Tatra 603 свободно не продавали. Чешские автомобили обслуживали, в основном, директоров важных, полузакрытых НИИ.

Позднее некоторые из этих автомобилей, уже сильно поезженные, попадали в частные руки. Но купить их отваживались лишь самые одержимые любители экзотики. Ведь конструкция была сложной, а запчастей – не достать. Со временем в подмосковной Дубне появилась станция обслуживания легковых Tatra. Но лишь служебных, государственных машин.

Поздняя отреставрированная Tatra 603.

Tatra 603 стала самой массовой заднемоторной моделью завода за всю историю. За два десятилетия до 1975 года построили около 20,5 тысячи машин.

На смену ей пришла Tatra 613. Просторный оригинальный кузов для чехов создало итальянское ателье Vignale. На стадии постройки прототипов сделали даже двухдверный вариант. Но в серию такую машину не пустили.

Один из последних автомобилей Tatra 613, поступивших в СССР.

В корме Татры-613 стоял двигатель V8 рабочим объемом 3,5 л, развивающий 165 л.с. Позднее мощность подняли до 200 л.с. По этим показателям Tatra 613 была близка к Чайке. Но в отличие от ГАЗ-13 и ГАЗ-14 у чешской машины была механическая (сначала четырехступенчатая, позднее пятиступенчатая) коробка передач.

Tatra 613 во время испытаний на Дмитровском полигоне.

Советский Союз был главным импортером Tatra 613. Из выпущенного до 1996 года 9121 автомобиля в СССР отправили 585. Машины работали уже не только в научных учреждениях. В основном на них ездили сотрудники КГБ и милиции. В частности, динамичные 613-е Татры использовали в охране кортежей важных особ, и эти машины оснащали дублированной системой зажигания.

Милицейская Tatra 613 в фильме «Гений» играла саму себя.

Tatra 613 снялась даже в нашем кино. В фильме 1991 года «Гений» черная 613-я возит милиционеров. А в ленте 1992 года «Коррупция» – важного начальника из некоего не менее важного ведомства.

Tatra 700 – последняя легковая модель завода.

В 1996-1999 годах в Копрживнице предприняли попытку выпускать модернизированную Tatra 700 с двигателем мощностью 234 л.с. Такую машину, причем даже в бронированной версии, привозили на выставку в Россию. Но ни у нас, да и нигде больше интереса автомобиль уже не вызвал. Изготовили лишь 62 экземпляра.

Сегодня сохранившиеся заднемоторные Татры всех, а особенно, конечно, ранних моделей – предмет гордости владельцев и мечта многих любителей автомобильных раритетов.

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