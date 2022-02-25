Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — журнал За рулем

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран

В частные руки такие машины, как Tatraplan, попадали крайне редко — они шли на экспорт, в том числе в СССР.

О том, какие автомобили в послевоенные годы выпускали в социалистической Германии, рассказано тут.

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Воздушная линия

Завод Tatra в Копршивнице после войны понемногу собирал довоенную, но с измененным дизайном Татру 87.

Футуристический, обтекаемый автомобиль конструкции Ганса Ледвинки оснащали традиционным для фирмы двигателем V8 воздушного охлаждения (3,0 л, 75 л.с.). Машина с базой 2850 мм (на 150 мм больше, чем у Победы), с традиционной для Татры хребтовой рамой и независимыми подвесками на поперечных рессорах достигала 160 км/ч.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранЧехословацкая Tatra 87 с мотором V8 воздушного охлаждения и в послевоенной стилистике.
Чехословацкая Tatra 87 с мотором V8 воздушного охлаждения и в послевоенной стилистике.

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Три первые послевоенные машины отправили высоким военачальникам в СССР, в частности маршалу Андрею Еременко. Еще одну Татру 87 привезли для Сталина. Этой машиной некоторое время пользовалась его дочь Светлана. До 1950 года собрали 1752 автомобиля. В свободной продаже ни в Чехословакии, ни в СССР их не было.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранОдна из особенностей Татры 87 — независимые подвески на поперечных рессорах.
Одна из особенностей Татры 87 — независимые подвески на поперечных рессорах.

С 1948 года параллельно делали новую модель Tatra T600 Tatraplan — прямой аналог ГАЗ-М20 с базой 2700 мм и двухлитровым четырехцилиндровым мотором воздушного охлаждения мощностью 52 л. с. Конструктивно Tatraplan был близок к Татре 87.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранTatra T600 Tatraplan — прямой аналог нашего ГАЗ-М20 Победа. В небольших количествах машины поставляли в СССР.
Tatra T600 Tatraplan — прямой аналог нашего ГАЗ-М20 Победа. В небольших количествах машины поставляли в СССР.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранУникальный кабриолет Tatra T600 с кузовом ателье Sodomka — подарок Сталину на его 70‑летие.
Уникальный кабриолет Tatra T600 с кузовом ателье Sodomka — подарок Сталину на его 70‑летие.

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Эти машины неохотно выпускали в СССР. Интересно почему?

Социалистическая — после переворота 1948 года — Чехословакия остро нуждалась в валюте. Новые автомобили в частные руки практически не продавали, а старались экспортировать. Из 6335 седанов модели T600, сделанных до 1952 года, большая часть ушла за границу.

Главный рынок был в Австрии — 435 автомобилей, а второй, кстати — в СССР, куда отправили 126 Татрапланов. Вероятно, машины распределяли между особенными гражданами. Интересно, что в 1951–1952 годах Tatraplan делали на заводе Skoda в Млада Болеславе. Существовал прототип с 30‑сильным дизелем и санитарный универсал. Но они так и остались опытными образцами. Зато в 1949 году в единственном экземпляре собрали кабриолет с кузовом знаменитого до войны ателье Sodomka (позднее завод Karosa, строивший автобусные кузова) — в подарок на 70‑летие «отцу всех народов» Сталину. Машину показывали на выставке в Праге, потом в огромной экспозиции подарков вождю в Москве. Уникальный кабриолет попал позднее в Политехнический музей в Москве, чудом сохранился, а потом вернулся в Копршивнице, где и стоит в музее.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранРанние заднемоторные седаны Tatra 603 отличали три фары — в стиле модели Tatra 87.
Ранние заднемоторные седаны Tatra 603 отличали три фары — в стиле модели Tatra 87.

ОТ АФРИКИ ДО СССР

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран

Tatra 87 прославилась и благодаря журналистам — путешественникам Иржи Ганзелке и Мирославу Зикмунду, которые в 1947–1948 годах пересекли на стандартном автомобиле Африку с севера на юг.

Завод Tatra финансировал пробег как рекламную акцию. Кроме того, путешественники снимали фото и кино, написали книгу, ставшую очень популярной, в том числе в СССР. Позднее Ганзелка и Зикмунд проехали по Южной и Центральной Америке, с 1959‑го путешествовали по Ближнему Востоку, Азии, СССР. Правда, уже на полноприводном фургоне Tatra 805.

Лишь в 1955 году в производство пошла новая Tatra 603 — близкая по размеру (база 2750 мм) к Волге. Но на чехословацком седане сзади стоял V8 с двумя карбюраторами (2,5 л, 95 л.с.). Автомобиль с независимыми подвесками достигал 160 км/ч. Его регулярно совершенствовали. На поздних 603‑х стоял 106‑сильный мотор, а скорость возросла до 170 км/ч.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранTatra 2–603 c измененным дизайном. Модель 603 — самая массовая легковая в истории завода, сделали 20 422 экземпляра.
Tatra 2–603 c измененным дизайном. Модель 603 — самая массовая легковая в истории завода, сделали 20 422 экземпляра.

Татру 603 делали два десятилетия — до 1975 года! Затем построили несколько опытных образцов новой машины, но в итоге обратились к итальянскому ателье Vignale, которое и создало оригинальный дизайн седана Tatra 613, который запустили в производство в 1974 году. Автомобиль с базой 2980 мм и мотором V8 воздушного охлаждения (165 л.с.) занял условную нишу между нашими Волгой и Чайкой. Коробка передач, как на Волге — механическая, четырехступенчатая и независимая подвеска всех колес.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранTatra 613 попала на испытания на полигон НАМИ уже вскоре после начала серийного производства.
Tatra 613 попала на испытания на полигон НАМИ уже вскоре после начала серийного производства.

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Чешский ставленник КГБ: ретротест редкой Татры

Татры 603 и 613 завозили в СССР. Как и на родине, купить их свободно новыми было невозможно. У нас Татры возили директоров некоторых закрытых и полузакрытых НИИ, а 613‑е работали еще и в КГБ.

Tatra 613 дожила до времени, когда не стало уже ни ЧССР, ни СССР, ни всего социалистического лагеря. Спрос на недавно недоступную, а потому особо желанную модель упал. Не спасли ни бронированная версия, ни осовремененная Tatra 700 c впрысковым мотором (234 л.с.) и пятиступенчатой коробкой. Таких в 1996–1999 годах собрали лишь 62 штуки.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранTatra 613 сохранила основные фирменные черты: мотор V8 воздушного охлаждения сзади и независимые подвески.
Tatra 613 сохранила основные фирменные черты: мотор V8 воздушного охлаждения сзади и независимые подвески.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранВ 1984 году построили пять машин Tatra 613 Kabriolet с удлиненной колесной базой (3130 мм). С такой же базой собрали и 133 седана для руководства ЧССР.
В 1984 году построили пять машин Tatra 613 Kabriolet с удлиненной колесной базой (3130 мм). С такой же базой собрали и 133 седана для руководства ЧССР.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранПоздняя Tatra 613 из Советского Союза. Из 9212 собранных машин в Союз экспортировано 585 штук. В основном для спецслужб.
Поздняя Tatra 613 из Советского Союза. Из 9212 собранных машин в Союз экспортировано 585 штук. В основном для спецслужб.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранИтальянская фирма Vignale сделала и двухдверный вариант Татры 613. Но он так и остался прототипом.
Итальянская фирма Vignale сделала и двухдверный вариант Татры 613. Но он так и остался прототипом.

СОВСЕМ ДРУГАЯ SKODA

Делали два варианта: тяжелый — с мощным бронированием (массой около 4500 кг) и более легкий, массой 3800 кг. С 1948 по 1953 год собрали 107 автомобилей, часть из которых отправили в другие соцстраны, даже в Китай.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранЗавод Skoda до войны делал не только массовые, но и представительские модели, в том числе под именем Superb. В 1946–1949 годах собрали 162 рестайлинговых автомобиля довоенной версии Typ 924. На них ставили 6‑цилиндровый мотор (3,1 л, 85 л.с. при 2500 об/мин). Одна машина недавно отреставрирована в Чехии, но цвет — не факт, что соответствует оригиналу.
Завод Skoda до войны делал не только массовые, но и представительские модели, в том числе под именем Superb. В 1946–1949 годах собрали 162 рестайлинговых автомобиля довоенной версии Typ 924. На них ставили 6‑цилиндровый мотор (3,1 л, 85 л.с. при 2500 об/мин). Одна машина недавно отреставрирована в Чехии, но цвет — не факт, что соответствует оригиналу.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстранНовая социалистическая власть озаботилась и специальным бронированным автомобилем. Так появилась Skoda VOS (Vladni Osobni Special — правительственный, легковой, специальный). Шкодой седан был условно. На машине стоял силовой агрегат Praga: мотор 5.2 (120 л.с.) с четырехступенчатой коробкой передач. Собирали VOS на фабрике Sodomka (вскоре переименованной в Karosa). Завод Skoda делал бронекапсулу, поскольку имел опыт производства танков.
Новая социалистическая власть озаботилась и специальным бронированным автомобилем. Так появилась Skoda VOS (Vladni Osobni Special — правительственный, легковой, специальный). Шкодой седан был условно. На машине стоял силовой агрегат Praga: мотор 5.2 (120 л.с.) с четырехступенчатой коробкой передач. Собирали VOS на фабрике Sodomka (вскоре переименованной в Karosa). Завод Skoda делал бронекапсулу, поскольку имел опыт производства танков.

Продолжение — на следующей странице.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран

В частные руки такие машины, как Tatraplan, попадали крайне редко — они шли на экспорт, в том числе в СССР.

Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315707Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315708Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315709Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315710Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315711Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315729Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315712Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315714Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315713Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315716Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315717Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315715Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315723Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315724Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315722Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315719Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315721Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315720Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран — фото 1315727Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран
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