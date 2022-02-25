Tatra для дочери Сталина и другие крутые автомобили соцстран

В частные руки такие машины, как Tatraplan, попадали крайне редко — они шли на экспорт, в том числе в СССР.

О том, какие автомобили в послевоенные годы выпускали в социалистической Германии, рассказано тут.

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Воздушная линия

Завод Tatra в Копршивнице после войны понемногу собирал довоенную, но с измененным дизайном Татру 87.

Футуристический, обтекаемый автомобиль конструкции Ганса Ледвинки оснащали традиционным для фирмы двигателем V8 воздушного охлаждения (3,0 л, 75 л.с.). Машина с базой 2850 мм (на 150 мм больше, чем у Победы), с традиционной для Татры хребтовой рамой и независимыми подвесками на поперечных рессорах достигала 160 км/ч.

Чехословацкая Tatra 87 с мотором V8 воздушного охлаждения и в послевоенной стилистике.

Три первые послевоенные машины отправили высоким военачальникам в СССР, в частности маршалу Андрею Еременко. Еще одну Татру 87 привезли для Сталина. Этой машиной некоторое время пользовалась его дочь Светлана. До 1950 года собрали 1752 автомобиля. В свободной продаже ни в Чехословакии, ни в СССР их не было.

Одна из особенностей Татры 87 — независимые подвески на поперечных рессорах.

С 1948 года параллельно делали новую модель Tatra T600 Tatraplan — прямой аналог ГАЗ-М20 с базой 2700 мм и двухлитровым четырехцилиндровым мотором воздушного охлаждения мощностью 52 л. с. Конструктивно Tatraplan был близок к Татре 87.

Tatra T600 Tatraplan — прямой аналог нашего ГАЗ-М20 Победа. В небольших количествах машины поставляли в СССР. Уникальный кабриолет Tatra T600 с кузовом ателье Sodomka — подарок Сталину на его 70‑летие.

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Социалистическая — после переворота 1948 года — Чехословакия остро нуждалась в валюте. Новые автомобили в частные руки практически не продавали, а старались экспортировать. Из 6335 седанов модели T600, сделанных до 1952 года, большая часть ушла за границу.

Главный рынок был в Австрии — 435 автомобилей, а второй, кстати — в СССР, куда отправили 126 Татрапланов. Вероятно, машины распределяли между особенными гражданами. Интересно, что в 1951–1952 годах Tatraplan делали на заводе Skoda в Млада Болеславе. Существовал прототип с 30‑сильным дизелем и санитарный универсал. Но они так и остались опытными образцами. Зато в 1949 году в единственном экземпляре собрали кабриолет с кузовом знаменитого до войны ателье Sodomka (позднее завод Karosa, строивший автобусные кузова) — в подарок на 70‑летие «отцу всех народов» Сталину. Машину показывали на выставке в Праге, потом в огромной экспозиции подарков вождю в Москве. Уникальный кабриолет попал позднее в Политехнический музей в Москве, чудом сохранился, а потом вернулся в Копршивнице, где и стоит в музее.

Ранние заднемоторные седаны Tatra 603 отличали три фары — в стиле модели Tatra 87.

ОТ АФРИКИ ДО СССР Tatra 87 прославилась и благодаря журналистам — путешественникам Иржи Ганзелке и Мирославу Зикмунду, которые в 1947–1948 годах пересекли на стандартном автомобиле Африку с севера на юг. Завод Tatra финансировал пробег как рекламную акцию. Кроме того, путешественники снимали фото и кино, написали книгу, ставшую очень популярной, в том числе в СССР. Позднее Ганзелка и Зикмунд проехали по Южной и Центральной Америке, с 1959‑го путешествовали по Ближнему Востоку, Азии, СССР. Правда, уже на полноприводном фургоне Tatra 805.

Лишь в 1955 году в производство пошла новая Tatra 603 — близкая по размеру (база 2750 мм) к Волге. Но на чехословацком седане сзади стоял V8 с двумя карбюраторами (2,5 л, 95 л.с.). Автомобиль с независимыми подвесками достигал 160 км/ч. Его регулярно совершенствовали. На поздних 603‑х стоял 106‑сильный мотор, а скорость возросла до 170 км/ч.

Tatra 2–603 c измененным дизайном. Модель 603 — самая массовая легковая в истории завода, сделали 20 422 экземпляра.

Татру 603 делали два десятилетия — до 1975 года! Затем построили несколько опытных образцов новой машины, но в итоге обратились к итальянскому ателье Vignale, которое и создало оригинальный дизайн седана Tatra 613, который запустили в производство в 1974 году. Автомобиль с базой 2980 мм и мотором V8 воздушного охлаждения (165 л.с.) занял условную нишу между нашими Волгой и Чайкой. Коробка передач, как на Волге — механическая, четырехступенчатая и независимая подвеска всех колес.

Tatra 613 попала на испытания на полигон НАМИ уже вскоре после начала серийного производства.

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Татры 603 и 613 завозили в СССР. Как и на родине, купить их свободно новыми было невозможно. У нас Татры возили директоров некоторых закрытых и полузакрытых НИИ, а 613‑е работали еще и в КГБ.

Tatra 613 дожила до времени, когда не стало уже ни ЧССР, ни СССР, ни всего социалистического лагеря. Спрос на недавно недоступную, а потому особо желанную модель упал. Не спасли ни бронированная версия, ни осовремененная Tatra 700 c впрысковым мотором (234 л.с.) и пятиступенчатой коробкой. Таких в 1996–1999 годах собрали лишь 62 штуки.

Tatra 613 сохранила основные фирменные черты: мотор V8 воздушного охлаждения сзади и независимые подвески. В 1984 году построили пять машин Tatra 613 Kabriolet с удлиненной колесной базой (3130 мм). С такой же базой собрали и 133 седана для руководства ЧССР.

Поздняя Tatra 613 из Советского Союза. Из 9212 собранных машин в Союз экспортировано 585 штук. В основном для спецслужб. Итальянская фирма Vignale сделала и двухдверный вариант Татры 613. Но он так и остался прототипом.

СОВСЕМ ДРУГАЯ SKODA

Делали два варианта: тяжелый — с мощным бронированием (массой около 4500 кг) и более легкий, массой 3800 кг. С 1948 по 1953 год собрали 107 автомобилей, часть из которых отправили в другие соцстраны, даже в Китай.

Завод Skoda до войны делал не только массовые, но и представительские модели, в том числе под именем Superb. В 1946–1949 годах собрали 162 рестайлинговых автомобиля довоенной версии Typ 924. На них ставили 6‑цилиндровый мотор (3,1 л, 85 л.с. при 2500 об/мин). Одна машина недавно отреставрирована в Чехии, но цвет — не факт, что соответствует оригиналу. Новая социалистическая власть озаботилась и специальным бронированным автомобилем. Так появилась Skoda VOS (Vladni Osobni Special — правительственный, легковой, специальный). Шкодой седан был условно. На машине стоял силовой агрегат Praga: мотор 5.2 (120 л.с.) с четырехступенчатой коробкой передач. Собирали VOS на фабрике Sodomka (вскоре переименованной в Karosa). Завод Skoda делал бронекапсулу, поскольку имел опыт производства танков.

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