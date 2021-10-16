На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — журнал За рулем

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На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra

В истории второй половины ХХ века чешский автомобиль Tatra 613 — один из самых оригинальных и загадочных.

Между Чайкой и Запорожцем

Татру-613 делали сначала в социалистической Чехословакии, а потом в несоциалистической Чехии — с 1974 года и более трех десятков лет. Правда, понемногу модернизируя.

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По классу Tatra 613 близка к Волге. А по конструкции — к Запорожцу! Ведь здесь тоже V-образный двигатель, тоже воздушного охлаждения, тоже расположенный сзади. Только на Татре — «восьмерка» мощностью 165 л.с. И по этому параметру машина ближе даже не к Волге, а к Чайке.

С Чайкой Татру-613 роднит и то, что частникам такие автомобили не продавали. В Чехословакии можно было приобрести лишь подержанный экземпляр, и то по специальному разрешению, а новые машины адресовали лишь высокопоставленным государственным и партийным чиновникам.

СССР — главный импортер

Делали таких автомобилей очень немного. Главной продукцией завода в Коприживнице всегда были грузовики. Хорошо, кстати, известные в СССР, а 613-х четырех поколений и всех модификаций за три десятилетия собрали чуть больше девяти тысяч.

Но машины экспортировали — в основном, в соцстраны. Так, 75 автомобилей отправили на Кубу, по одному — в Монголию, Монако, Францию и даже Швейцарию. Что они там делали, непонятно. Шесть чешских седанов ушли в Великобританию. Зато 321 автомобиль отправили в Северную Корею и аж 585 — в СССР.

У нас на них ездили директора закрытых НИИ и руководители некоторых оборонных министерств. Но, в основном, быстрые и просторные Татры служили в КГБ — в управлении охраны, автомобилями сопровождения. Они шли за лимузинами высоких партийных руководителей Союза. А еще чешские седаны работали в московской и ленинградской милиции.

Итальянское с чешским

Дизайн начала 1970-х и в 1990-х не выглядел совсем уж устаревшим.

Неудивительно: ведь стилистику сотворили итальянцы из ателье Vignale. Кстати, они сделали и двухдверный седан. Но пижонская версия чехам, понятно, не понадобилась: чиновников в двухдверных автомобилях не возят.

Куда нужнее оказалась модификация Tatra 613S с удлиненной базой, которую позднее чехи сделали сами для высших руководителей страны. Таких машин собрали лишь 133 штуки. И еще несколько — парадных ландо с убирающейся задней частью крыши.

6 моделей за 40 лет

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Откуда корни заднемоторной экзотики? Еще из 1930-х! Создал эту концепцию талантливый австрийский инженер Ганс Ледвинка. Он много лет работал в Коприживнице и сделал первую большую заднемоторную с 8-цилиндровым с двигателем-воздушником Татру-77 еще в 1934 году.

За четыре десятилетия 613-я стала лишь четвертой большой легковой моделью завода. Делали и две более компактные модели с четырехцилиндровыми двигателями, но аналогичными по концепции: Татру-97 до войны и Татру-Т600  после.

Только для профессионалов

Чешский воздушник V8 объемом 3,5 л мощностью 165 сил питают два карбюратора (кстати, как и на Чайке ГАЗ-14). Карбюраторы здесь чешские — марки Jikov.

Воздушник по определению проще мотора с жидкостным охлаждением. И двигателю в моторном отсеке просторно. Но слово «проще» — не про этот автомобиль.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане TatraДвигатель V8 воздушного охлаждения рабочим объемом 3,5 л развивает 165 л.с.
Двигатель V8 воздушного охлаждения рабочим объемом 3,5 л развивает 165 л.с.

Скажем, чтобы поменять свечи, надо быть почти акробатом, а для замены сцепления нужно снимать двигатель.

И регулировка двух карбюраторов для их синхронной работы требует навыков и терпения. Поэтому эта машина подразумевала профессиональное обслуживание.

Сколько в Татре печек?

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra

Багажник — просторный. По официальным данным, 430 л. Хотя для чиновничьей машины это, конечно, не главное. Запаска спереди, под кузовом. А в полу багажника люк, под которым усилитель тормозов и автономная бензиновая печка — опять как в Запорожце. Печек здесь две, и управляются они независимо. Вторую включали в лютые морозы... или когда ломалась основная.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане TatraНа панели приборов расположены два отдельных блока управление бензиновыми отопителями.
На панели приборов расположены два отдельных блока управление бензиновыми отопителями.

Всё для людей

На заднем сиденье чувствуешь себя уважаемым человеком. Не как в Чайке, конечно, но точно не хуже, чем в Волге. В Татре даже просторнее.

А вот комплектация у Татры чудная: глядя снаружи, ждешь другого. Здесь даже стеклоподъемники ручные (электрические поставили позже) и не предусмотрен кондиционер.

Никакой особой роскоши в машине нет. Салон скромный, но добротный и гармоничный. На сиденьях очень хорошее, мягкое сукно.

Спереди сидеть тоже очень удобно. Машина сделана с заботой не только о пассажирах, но и о водителе. Приборы — стандартные, но есть тахометр и важный для контроля за двигателем-воздушником указатель температуры масла.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане TatraПо простору на заднем сиденье Tatra сравнима с нашей Волгой ГАЗ-24.
По простору на заднем сиденье Tatra сравнима с нашей Волгой ГАЗ-24.

Быстро, но осторожно

В Татре нет и усилителя руля. Без него ездить на такой машине неудобно, да и несолидно. Хотя за рулем таких седанов и в Чехословакии, и у нас сидели профессиональные натренированные (и физически тоже) водители.

Едет Татра резво. По паспорту разгон до сотни — 12,7 с. Гораздо быстрее, чем у советских аналогов. Максималка — 190 км/ч. В плане динамики комплекса неполноценности машина не вызывает и сегодня.

Но комфортная езда на трассе заканчивается после 120–130 км/ч! Машина не любит колейности на дороге, а любит загрузку багажника (то есть передних колес). Тогда передок перестает рыскать, и Татра стоит на дороге куда уверенней.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане TatraВ салоне нет особых изысков, но все сделано грамотно и рационально.
В салоне нет особых изысков, но все сделано грамотно и рационально.

Программа чешских передач

Коробка передач — механическая четырехступенчатая. И к ней надо привыкнуть. Ходы рычага большие. Ведь коробка, как у Запорожца, далеко сзади. Непривычно, что четвертая передача здесь 0.8, то есть повышающая.

Машина тяжелая, да и характеристики мотора таковы, что он любит большие обороты. Поэтому четвертая передача — трассовая. В городе рабочие — вторая и третья.

Едет мягко и тихо

Комфорт — сказка! Подвески независимые, идет Татра очень мягко и плавно.

Кстати, и проходимость неплохая. Ведущие задние колеса нагружены, а днище почти плоское. Опять-таки как у Запорожца.

Тормоза — прекрасные даже по современным меркам. Дисковые на всех колесах — на наших машинах такого тогда не было.

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Шумоизоляция тоже хорошая. И это при том, что двигатели-воздушники заведомо шумнее жидкостных.

Если ездить плавно и аккуратно, Tatra 613 немного напрягает лишь тяжелым рулем. Но для энергичной езды от водителя требуются специфические навыки управления именно таким — большим, тяжелым, заднемоторным автомобилем.

След в истории

Модернизированную Татру четвертого поколения в 1990-х уже можно было купить. Только вот желающие в очереди не выстраивались. Tatra 613 стала анахронизмом, осколком безвозвратно уходящей эпохи.

Но сегодня мы смотрим на этот черный седан иначе. Этот неординарный, интересный автомобиль — артефакт. Причем не только техники, но всей бурной и неоднозначной истории второй половины прошлого века.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra

В истории второй половины ХХ века чешский автомобиль Tatra 613 — один из самых оригинальных и загадочных.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285313На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285318На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285316На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285323На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285311На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra
На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra

В истории второй половины ХХ века чешский автомобиль Tatra 613 — один из самых оригинальных и загадочных.

На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285311На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285313На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285323На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285316На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra — фото 1285318На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra
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