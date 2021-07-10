10 таинственных версий легендарной Чайки

Строгие чопорные седаны видели в советские времена практически все, роскошные кабриолеты — многие. Но были и Чайки, которые почти никто не знал. А среди них даже и загадочные образцы.

Крышу долой!

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На седанах (лимузины с перегородкой в салоне делали штучно лишь по особым заказам) возили высокопоставленных чиновников уровня секретаря обкома. Открытые автомобили использовали обычно для торжественных проездов высоких гостей. Но встречались и машины загадочного происхождения. Например, вариант с открывающей лишь задней частью крыши, то есть ландо. Машина эта явно не заводская. Скорее всего, продукт некоего небольшого предприятия, по-видимому, военного ремзавода.

ГАЗ-13 Чайка с незаводским кузовом ландо.

Еще один вариант открытой Чайки имел даже собственное имя ОСАД-3. «Обрезанные» машины с площадкой перед передним бампером делал завод в Чернигове, подчиненный министерству культуры. Такие Чайки использовали кинематографисты, ценившие автомобиль за вместимость, а главное — за плавность хода.

Киносъемочная Чайка ОСАД-3.

Необычная — нечто среднее между ландо и пикапом — Чайка была замечена в ГДР. Машину предназначали для торжественных выездов. Сделали таких автомобилей вроде бы четыре. ГАЗ к ним отношения не имел.

Гибрид ландо и пикапа из ГДР

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