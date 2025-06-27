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13 самых удачных машин советского автопрома

Некоторые из этих моделей выпускаются до сих пор — и вы можете купить историю в новом состоянии.

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-Klasse все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.

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У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, поэтому они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.

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Вот 13 самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.

45 ЛЕТ. УАЗ-469/3151/Хантер, 1972 г. – наше время, более 2 млн экземпляров. Конечно, машина неоднократно менялась: получила более современные двигатели (мощность выросла с 75 до 128 л.с.), заметно модернизированные тормоза и подвески, трансмиссию, отделку. Однако в основе все та же концепция и кузов середины 1960-х.
41 ГОД. ВАЗ-2121 Нива/Лада-4Х4, 1976 г. – наше время, более 2,2 млн экземпляров. Знаменитый и по-прежнему уважаемый вазовский внедорожник тоже, конечно, сильно изменился и по моторам, и по трансмиссии, и по отделке, однако по-прежнему узнаваем и основных характерных свойств не растерял.
32 ГОДА. ВАЗ-2105/2104/2107, 1980-2012 гг., 2,1 млн экземпляров. Автомобили этого семейства выпускали в Тольятти, Ижевске и даже в Египте. Модернизировали двигатели (за всю историю ставили моторы 1,3–1,7 л, а на «четверку» еще и 1,5-литровый дизель), трансмиссии, немного меняли салон. Внешне автомобили менялись мало.
31 ГОД. Москвич-412, 1967-1998 гг., свыше 2,3 млн экземпляров. Некогда автомобиль был вполне современным и даже неплохо шел на экспорт. Базовый двигатель объемом 1,5 л развивал 75 л.с., а в позднем модернизированном варианте – 72 л.с. Со временем машины обрели дисковые тормоза спереди, несущественно изменили детали кузова и салон.
30 ЛЕТ. ВАЗ-2106, 1976-2006 гг., 4,2 млн экземпляров. Автомобили делали в Тольятти, Ижевске, Сызрани, на Украине. Среди ВАЗов классической компоновки «шестерка» - одна из самых массовых моделей.
29 ЛЕТ. Лада-Спутник/Самара, 1984-2013 гг., более 5,2 млн экземпляров. Вслед за трехдверным ВАЗ-2108 появилась пятидверная «девятка», затем седан ВАЗ-21099, а в 1990-х в производство пошло модернизированное семейство Самара-2.
28 ЛЕТ. ЗАЗ-966/968, 1966-1994 гг., около 2,5 млн экземпляров. Первую модель Запорожского завода выпускали всего восемь лет, а эта — вошла в десятку долгожителей. Запорожцы этого семейства стали одними из последних массовых заднемоторных машин в Европе.
27 ЛЕТ. ГАЗ-3102 Волга, 1982-2009 гг., 156 тыс. экземпляров. Оснащали двигателями в 100-130 л.с., а также 195-сильным V8 для спецслужб, 4-, потом 5-ступенчатой коробкой передач. Меняли детали кузова и отделки, что десятилетиями не лишало автомобиль привычного своеобразия.
26 ЛЕТ. ГАЗ-24/2410 Волга, 1968-1994 гг., около 1,5 млн экземпляров. ГАЗ-24 тоже был очень престижным и очень дорогим. За долгую жизнь на машину ставили четырехцилиндровые моторы в 86-105 л.с., V8 мощностью 195 л.с., а за границей – 3-литровый двигатель Ford и дизель Indenor.
22 ГОДА. ГАЗ-13 Чайка, 1959-1981 гг., выпущено 3179 экземпляров. Это автомобиль, который в частные руки новым не продавали. Чайка одновременно рекордсмен, вернее антирекордсмен среди долгожителей по числу произведенных экземпляров – всего чуть более трех тысяч.
20 ЛЕТ. ГАЗ-69, 1952-1972 гг., 0,6 млн экземпляров. Со временем на капоте выштамповывали буквы УАЗ, но официальное имя автомобиль не менял. В измененном виде машины под именем ARO выпускали в Румынии даже дольше, чем в СССР.
17 ЛЕТ. Москвич-2141, 1986-2003 гг., 0,7 млн экземпляров. Завод почти останавливал конвейер, а потом вновь начинал работать, делал Святогоры с моторами Рено и непотребные удлиненные модификации с еще более претенциозными именами. Кончилось все это грустно.
15 ЛЕТ. ВАЗ-2101-2102, 1970-1985 гг., 5,7 млн экземпляров. Основная масса автомобилей имела двигатели 1,2 и 1,3 л, за весь срок конвейерной жизни машины претерпели минимальные изменения.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 70
27.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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