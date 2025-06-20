12 редких Москвичей, которых вы никогда не видели
Инженеры Москвича сделали для российского автопрома очень многое, и особенно хорошо это видно по редким моделям разных лет.
Знаменитая и уважаемая марка Москвич, которую не так давно возродили, десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями.
Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало. Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию.
Заглянем в лавку московских древних редкостей…
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Фото:из архива «За рулем»
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20.06.2025
Фото:из архива «За рулем»
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