Редкая находка для коллекционеров: Москвич с пробегом 817 км

В Грозном продают Москвич-2140 с пробегом всего 817 км, цена — 740 тыс. рублей

Редкая находка для коллекционеров – седан Москвич-2140 1983 года выпуска с крайне небольшим пробегом всего 817 км выставлен на продажу в Грозном.

Владельцем утверждается, что автомобиль находится в идеальном состоянии, так как он всё время хранился в гараже. Кузов машины окрашен в зелёную эмаль, а интерьер выполнен из жёлтого кожзама и сохранил свой первоначальный вид.

Москвич-2140

Багажник автомобиля содержит заводской комплект, включая запасное колесо, домкрат, баллонный ключ и редкую наклейку с указанием цвета, которая высоко ценится ретро-энтузиастами. Автомобиль оснащён 1,5-литровым двигателем УЗАМ-412 мощностью 75 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом. Стоимость данной «капсулы времени» составляет 740 тысяч рублей.

Москвич-2140

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Авито