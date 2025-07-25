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Самые быстрые машины СССР — топ-10

Советские инженеры добивались невероятных результатов и устанавливали немыслимые рекорды.

В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50-60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.

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Абсолютным рекордсменом мог бы стать ХАДИ-9, созданный в знаменитой в советские времена лаборатории Харьковского автодорожного института в 1978 г. Правда, официального рекорда на этой машине так и не поставили. А задача-та была - превысить мировой рекорд, составлявший тогда более 1000 км/ч. ХАДИ-9 с реактивным двигателем от истребителя МИГ-19 рассчитывали поначалу на 1200 км/ч! Но уже при постройке машины поняли: ее предел все-таки 700-800 км/ч. Но и этих скоростей не достигли, поскольку в стране не нашлось подходящей трассы. ХАДИ-9 снимался в 1983-м году в художественном фильме «Скорость» и, по рассказам очевидцев, развивал во время съемок свыше 400 км/ч. Если так, то это - рекорд СССР. Хотя и не официальный.
Официальный рекордсмен - Пионер-2М конструктора Ильи Тихомирова. Машина массой 495 кг с силовой установкой из двух газовых турбин суммарной мощностью всего около 160 л.с. развила в 1963 году 311,4 км/ч.
На третьем месте - Харьков-Л конструктора Эдуарда Лорента, созданный еще в 1955 году и потом неоднократно усовершенствованный. А еще этот автомобиль рекордсмен по скорости среди машин с самыми маленькими моторами. С 50-сильным двухцилиндровым двигателем объемом всего-то 0,25 л он развил 223 км/ч! Ставили также аналогичные по конструкции агрегаты: 0,38 л, 60 л.с.; 0,48 л, 80 л.с. и 0,56 л, 100 л.с. С ними машина достигла, соответственно, 250, 255 и 286 км/ч!
Вплотную к машине Лорента стоит Харьков-6 конструктора В. Никитина – рекордсмен в классе машин с поршневыми моторами, созданными на основе серийных. Правда, агрегат Победы ГАЗ-М20 был изменен почти до неузнаваемости. В том числе модернизировали клапанный механизм, сделали оригинальную головку блока, а рабочий объем снизили до 1,97 л. При мощности двигателя в 200 л.с. машина массой без заправки 1000 кг развила 280,156 км/ч. И произошло это еще в 1953 году!
Рекордсмен в классе спортивных автомобилей, которые условно можно назвать советскими гран-туризмо, — ЗИЛ-112С. Модель построили в начале 1960-х в двух экземплярах. Автомобиль с мотором V8 рабочим объемом 7 л, развивавшим 300 л.с., достигал скорости 260-270 км/ч. Правда, это не официальные данные, а оценка на основе воспоминаний современников.
Самый быстрый советский гоночный автомобиль класса формул – МАДИ-01 1975 года, созданный в Московском автодорожном институте под руководством гонщика и конструктора С. Гесса-де-Кальве. Автомобиль, оснащенный экспериментальным двигателем V6 ГАЗ-24-14 в 155 л.с., достигал 235 км/ч — примерно на 15-20 км/ч больше, чем иные советские формулы. Машина участвовала в гонках, правда, недолго и без великих результатов.
Самый быстрый советский серийный автомобиль, достигавший символической отметки в 200 км/ч, – ЗИЛ-117. Мелкосерийная пятиместная машина с 300-сильным 7-литровым V8 была примерно на 10 км/ч быстрее стандартных длинных членовозов.
Самый быстрый полноприводный советский автомобиль создали уже на закате СССР. Максимальная скорость Волги ГАЗ-3105 с двигателем V8 рабочим объемом 3,4 л и мощностью 170 л.с. была около 200 км/ч. Небольшую партию автомобилей собрали уже в начале 1990-х.
ХАДИ-13ЭМ 1977 года – самый быстрый в советской истории электромобиль. Масса машины составляла всего 350 кг, а электромотор в 10 кВт разогнал ее до 161,5 км/ч.
Среди советских автомобилей, которые мог купить любой гражданин, самая высокая максималка была у ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 с 70-сильным мотором объемом 1,5 л. По паспорту эти машины достигали скорости 160 км/ч.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 86
25.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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