Самые быстрые машины СССР — топ-10

Советские инженеры добивались невероятных результатов и устанавливали немыслимые рекорды.

В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50-60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.

Подробности – в нашей фотогалерее.

Какими были ВАЗы, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги до постановки на конвейер — э ксперт Канунников показал 12 прототипов популярных советских машин, которые оказались мало похожи на серийные модели.