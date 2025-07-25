Самые быстрые машины СССР — топ-10
Советские инженеры добивались невероятных результатов и устанавливали немыслимые рекорды.
В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50-60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.
Подробности – в нашей фотогалерее.
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Фото:из архива «За рулем»
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25.07.2025
Фото:из архива «За рулем»
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