Девушки, моторы и драйв — фотоотчет «Мотовесны 2025»

«За рулем» показал, как в этом году прошла главная мотовыставка страны

В Подмосковье, в КВЦ «Патриот» с 4 по 6 апреля прошла главная мотовыставка страны «Мотовесна 2025». Она проводится уже девятый год подряд, и каждый раз ее посещают десятки тысяч людей.

Вместе с «Мотовесной» на одной площадке традиционно прошли еще шесть выставок:

международная выставка электротранспорта «ЕДрайв»,

Outdoor выставка «РЕактивный отдых»,

«Велокульт»,

выставка гонок и тюнинга «Моторспорт Экспо 2025»,

«Лодки Экспо»,

«Кастом Тюнинг Шоу», известное ранее как Moscow Custom&Tuning Show, которое прошло уже в 18-й раз.

Переход между всеми этими выставками, как всегда, был свободным.

На огромной площадке перед выставочным центром проводилось множество активностей и шоу: соревнования суперэндуро, мотофристайл, велоцирк, дрифт-такси, дрифт-трайки, велопрокат уникальных велосипедов, детская зона электромашинок, шоу флай-бордистов и многое другое.

Если вы не нашли время посетить «Мотовесну», предлагаем вам посмотреть наш небольшой фотоотчет, который передает атмосферу мероприятия. А если вы очень хотите стать участником подобного яркого события, то ждем вас на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».