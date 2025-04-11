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Девушки, моторы и драйв — фотоотчет «Мотовесны 2025»
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Девушки, моторы и драйв — фотоотчет «Мотовесны 2025»
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Девушки, моторы и драйв — фотоотчет «Мотовесны 2025»

«За рулем» показал, как в этом году прошла главная мотовыставка страны

В Подмосковье, в КВЦ «Патриот» с 4 по 6 апреля прошла главная мотовыставка страны «Мотовесна 2025». Она проводится уже девятый год подряд, и каждый раз ее посещают десятки тысяч людей.

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Вместе с «Мотовесной» на одной площадке традиционно прошли еще шесть выставок:

  • международная выставка электротранспорта «ЕДрайв»,
  • Outdoor выставка «РЕактивный отдых»,
  • «Велокульт»,
  • выставка гонок и тюнинга «Моторспорт Экспо 2025»,
  • «Лодки Экспо»,
  • «Кастом Тюнинг Шоу», известное ранее как Moscow Custom&Tuning Show, которое прошло уже в 18-й раз.

Переход между всеми этими выставками, как всегда, был свободным.

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На огромной площадке перед выставочным центром проводилось множество активностей и шоу: соревнования суперэндуро, мотофристайл, велоцирк, дрифт-такси, дрифт-трайки, велопрокат уникальных велосипедов, детская зона электромашинок, шоу флай-бордистов и многое другое.

Если вы не нашли время посетить «Мотовесну», предлагаем вам посмотреть наш небольшой фотоотчет, который передает атмосферу мероприятия. А если вы очень хотите стать участником подобного яркого события, то ждем вас на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».

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Кирилл Панов
Фото:Кирилл Панов
Количество просмотров 6
11.04.2025 
Фото:Кирилл Панов
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