Девушки, моторы и драйв — фотоотчет «Мотовесны 2025»
В Подмосковье, в КВЦ «Патриот» с 4 по 6 апреля прошла главная мотовыставка страны «Мотовесна 2025». Она проводится уже девятый год подряд, и каждый раз ее посещают десятки тысяч людей.
Вместе с «Мотовесной» на одной площадке традиционно прошли еще шесть выставок:
- международная выставка электротранспорта «ЕДрайв»,
- Outdoor выставка «РЕактивный отдых»,
- «Велокульт»,
- выставка гонок и тюнинга «Моторспорт Экспо 2025»,
- «Лодки Экспо»,
- «Кастом Тюнинг Шоу», известное ранее как Moscow Custom&Tuning Show, которое прошло уже в 18-й раз.
Переход между всеми этими выставками, как всегда, был свободным.
На огромной площадке перед выставочным центром проводилось множество активностей и шоу: соревнования суперэндуро, мотофристайл, велоцирк, дрифт-такси, дрифт-трайки, велопрокат уникальных велосипедов, детская зона электромашинок, шоу флай-бордистов и многое другое.
Если вы не нашли время посетить «Мотовесну», предлагаем вам посмотреть наш небольшой фотоотчет, который передает атмосферу мероприятия. А если вы очень хотите стать участником подобного яркого события, то ждем вас на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».