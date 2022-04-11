«Мотовесна 2022» — фотоотчет — журнал За рулем

«Мотовесна 2022» — фотоотчет

В Москве прошла главная мотовыставка страны.

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«Мотовесна 2022» — главные интриги выставки

В этом году на «Мотовесне 2022» не было стендов американских, европейских и японских брендов, к сожалению. Но это компенсировало обилие кастомных мотоциклов, а также раритетных автомобилей, спорткаров, велосипедов и, конечно же, не обошлось без стендов мотоэкипировки и аксессуаров.

За пределами павильона прошли показательные заезды, а посетители могли попробовать себя на скалодроме и подняться на 20-30-метровую высоту на специальном подъемнике МЧС.

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«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» - фотоотчет

«Мотовесна 2022» — фотоотчет

В Москве прошла главная мотовыставка страны.

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