«Мотовесна 2022» - фотоотчет

В Москве прошла главная мотовыставка страны.

В этом году на «Мотовесне 2022» не было стендов американских, европейских и японских брендов, к сожалению. Но это компенсировало обилие кастомных мотоциклов, а также раритетных автомобилей, спорткаров, велосипедов и, конечно же, не обошлось без стендов мотоэкипировки и аксессуаров.

За пределами павильона прошли показательные заезды, а посетители могли попробовать себя на скалодроме и подняться на 20-30-метровую высоту на специальном подъемнике МЧС.