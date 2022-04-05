«Мотовесна 2022» - главные интриги выставки

Организаторы заявили, что без новинок мировых брендов шоу не останется.

Экспозицию 2022 года организаторы держат в строгом секрете. Мы знаем, что, например, Honda и Harley—Davidson приостановили свою деятельность в России, но, вероятно, это не коснется «Мотовесны», которая пройдет с 8 по 10 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Также в рамках выставки состоится юбилейное XV Московское Custom & Tuning Show — это более 40 мотоциклов, существующих в единственном экземпляре — кастомов. И это также официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD, а значит там будут представлены лучшие в России проекты.

Также в соседних с «Мотовесной» павильонах пройдет велосипедная выставка «Велокульт», которая будет сопровождаться велогонками, и выставка российский гоночной индустрии Motorsport Expo 2022 с гоночной техникой СССР и России, которую посетит команда КАМАЗ-мастер, Анастасия Нифонтова, Сергей Сироткин и другие.

Также по билету «Мотовесны» можно пройти в зал выставки электротранспорта «ЕДрайв», где на специальной конференции впервые будут обсуждаться вопросы и проблемы российской электротехники.

А еще в одном зале пройдет московский фестиваль «Ножевая культура», на стендах которой ждут ножеманов, ценителей клинков, реконструкторов, спортсменов и всех посетителей других перечисленных выставок — всё по тому же одному билету «Мотовесны».

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Кроме того, у каждого посетителя в этом году есть шанс выиграть мотоцикл, который разыграет на своем стенде Департамент транспорта Москвы в рамках программы «Москва — город для мотоциклистов». Для этого нужно лишь пройти специальный квест. Также здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах оказания первой помощи и даже разрезать кузов машины на части специальным инструментом спасателей из МЧС.

Все это и многое другое — на «Мотовесне» в ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14) с 8 по 10 апреля 2022 года.

Фото: «Мотовесна», Kishan Kanojia / Unsplash