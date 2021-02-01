5 отличных мотоциклов для начинающего райдера

Есть немало зарекомендовавших себя моделей, которые подойдут начинающему. Мы же рассмотрим новинки 2021 года.

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Среднеразмерные мотоциклы, какой бы сегмент мы ни рассматривали, являются универсальными байками, подходящими в той или иной степени любому райдеру. Небольшая высота и умеренная мощность, а также масса делают эти мотоциклы подходящими для начинающих.

Поскольку скоро откроется очередной сезон, мы решили изучить новинки рынка в описанном классе и отобрать интересные для начинающих байки.

Ducati Scrambler Nightshift

Цена : 1 043 000 рублей

рублей Двигатель: 803 куб. см, Desmodromic L — twin

— Мощность: 73 л.с.

Вес: 196 кг

Осенью 2020 года Ducati пополнила семейство Scrambler новой версией Nightshift. Это все тот же Scrambler, за исключением некоторых деталей. Во-первых, он имеет множество деталей черного цвета, матовую серебристо-синюю окраску. Во-вторых, зеркала заднего вида у него расположены на концах рукояток, а в-третьих, седло байка рассчитано для двоих. Семейство Scrambler любят за его двигатель: классный, задорный и бескомпромиссный агрегат, с которым можно не просто передвигаться, а ездить с огоньком.

Aprilia Tuono 660

Цена: 934 000 рублей

Двигатель: 660 куб. см, рядный 2-цилиндровый

Мощность: 95 л.с.

Вес: 183 кг

Совершенно новый Aprilia Tuono 660 начали производить совсем недавно — в начале 2021 года. Его брат RS был хорошо принят райдерами в прошлом году. Двигатель мотоцикла и его вес создают идеальный баланс управляемости и динамики. Благодаря этому Tuono 660 будет очень удобным как для новичков, так и для опытных райдеров. Он оснащен множеством систем. Например, можно выбрать один из пяти режимов езды, есть система контроля тяги, которая обычно присутствует на более дорогих байках.

Moto Guzzi V7

Цена: 817 000 рублей

Двигатель: 850 куб. см, V-образный (90 º), 2-цилиндровый

Мощность: 65 л.с.

Вес: 189 кг

Piaggio и Moto Guzzi обновили линейку V7. В 2021 году 744-кубовый двигатель Goose был заменен на 850-кубовый V2 мощностью 65 л.с. и 73 Нм. Байк получил две версии: Stone и Special. Они отличаются не только цветовыми решениями, но и некоторыми деталями, не влияющими на характеристики. Подкупает и стоимость мотоцикла.

Benelli TRK502

Цена: 500 000 рублей

Двигатель: 500 куб. см, рядный 2-цилиндровый

Мощность 47 л.с.

Вес: 213 кг

Этот мотоцикл не отличается оригинальностью дизайна. Но в данном случае крутизна в том, что вы будете единственным мотобратом или единственной мотосестрой в компании, кто ездит на Benelli. Почему вы можете выбрать этот байк? Посмотрите на цену базовой версии и на ее характеристики. Например, подготовленный для путешествий экземпляр Travel обойдется примерно в 600 000 рублей. Двигатель байка очень прост и проблем с ним не будет. Байк кажется слишком высоким, но высота седла составляет приемлемые 84,6 см.

Yamaha MT-07

Цена: 713 000 рублей

Двигатель: 689 куб. см, рядный 2-цилиндровый

Мощность: 75 л.с.

Вес: 184 кг

Yamaha обновила два своих МТ: МТ-07 и МТ-09. Нас интересует первая версия, двигатель которой соответствует нормам Euro 5. Yamaha также оптимизировала систему впрыска топлива и добавила выхлопную систему два-в-одном, которая не только помогает снизить выбросы вредных веществ, но и делает работу мотора плавнее.

О других интересных мотоновинках 2021 года вы можете узнать здесь.

Фото: Ducati, Aprilia, Moto Guzzi, Benelli, Yamaha, Logan Weaver / Unsplash