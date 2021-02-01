Самые интересные мотоновинки 2021

Самый короткий месяц в году станет месяцем громких мотопремьер.

В феврале будут представлены сразу четыре интересных мотоцикла, а одна из премьер должна состояться уже сегодня вечером. Производители спешат успеть к новому мотосезону.

Неизвестный байк Husqvarna, премьера 3 февраля

На баннере анонса байка был изображен город и сделаны две надписи — «Следуй своей дорогой», «Следуй туда, где бывали немногие». Кажется, это призыв к путешествиям и приключениям. При этом вчера, 2 февраля, появился видеотизер, в котором говорится, что представлена будет новая модель Svartpilen с небольшим объемом двигателя. Вероятно, 125 «кубиков» мощностью 15 л.с. Также байк получит легкую раму, а его цена составит около 450–500 тысяч рублей.

Suzuki Hayabusa, премьера 5 февраля

Suzuki, наконец, подтвердила, что новый Hayabusa представят 5 февраля. Новинка получит двигатель стандарта Евро-5. Возможно, это будет совершенно новый мотор. Мы уже писали, что мотоцикл получит отличное оснащение и классическую панель приборов, но с экраном посередине.

Honda CB350 Café, премьера 16 февраля

Слухи о новой версии Honda CB350 ходили давно. И они оказались правдой, поскольку в сети появился тизер нового мотоцикла. На нем видно только заднюю часть байка: седло с плоской частью для пассажира, новое короткое крыло, а также новые светодиодные задние фонари и поворотники.

Harley-Davidson Pan America, премьера 22 февраля

Несмотря на то что Harley-Davidson показывает эту модель на разных мотошоу уже более года, компания до сих пор не опубликовала все технические характеристики байка и ничего не сообщала об уровне оснащения серийных версий. Но ожидание подходит к концу — 22 февраля мы все узнаем. Пока известно, что мотоцикл получит 1250-кубовый V-образный двухцилиндровый двигатель Revolution Max мощностью более 145 лошадиных сил и TFT-дисплей.

О других мотоновинках Хонды можно узнать здесь.

Фото: Harley-Davidson, Suzuki, Honda

Видео: Husqvarna