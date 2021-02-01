Suzuki выпустила тизерное видео нового Hayabusa. Разглядеть мотоцикл на снятых кадрах нельзя, но показанного вполне достаточно, чтобы разыгрался аппетит.
Дебютировавший в 1999 году, Suzuki Hayabusa сразу же установил мировой рекорд скорости среди серийных уличных байков. Он разогнался до скорости 314 км/ч, и никто уже два десятка лет не может побить этот рекорд.
Имя «Hayabusa» мотоцикл получил в честь сапсана (хищная птица из семейства соколиных), известного тем, что во время атаки он разгоняется до скорости 320 км/ч.
Однако Suzuki пришлось прекратить продажи своего байка в 2018 году из-за норм выбросов. Но, как выяснилось, это был лишь отпуск, а не отставка.
Ставшая культовой приборная панель мотоцикла хоть и обновилась, получив TFT—экран в центре, но осталась в прежней компоновке. Глядя на нее можно заметить, что мотоцикл оснащен рядом интересных технологий, включая режим мощности двигателя S—DMS, контроль тяги, контроль подъема и квикшифтер для молниеносного переключения передач. В центре приборной панели находится цифровой инклинометр, показывающий угол наклона байка.
По бокам дисплея расположены тахометр и спидометр, а стрелка последнего лежит на отметке 290 км/ч (180 миль в час). Слева и справа от них видны приборы, показывающие уровень топлива и температуру двигателя.
Официальная презентация нового Suzuki Hayabusa состоится 5 февраля 2021 года в 7 утра по Гринвичу или в 4 утра по Москве. Ее трансляцию можно будет смотреть на форуме Suzuki Motorcycle Global Salon после регистрации.
- Скоро в продаже должен появиться очень необычный городской мотоцикл, стоимость которого составит около 370 тысяч рублей.
Фото, видео: Suzuki