Мотоцикл, носящий звание самого быстрого среди серийных городских, будет представлен 5 февраля, а пока компания опубликовала первое видео байка.

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Suzuki выпустила тизерное видео нового Hayabusa. Разглядеть мотоцикл на снятых кадрах нельзя, но показанного вполне достаточно, чтобы разыгрался аппетит.

Дебютировавший в 1999 году, Suzuki Hayabusa сразу же установил мировой рекорд скорости среди серийных уличных байков. Он разогнался до скорости 314 км/ч, и никто уже два десятка лет не может побить этот рекорд.

Имя «Hayabusa» мотоцикл получил в честь сапсана (хищная птица из семейства соколиных), известного тем, что во время атаки он разгоняется до скорости 320 км/ч.

Однако Suzuki пришлось прекратить продажи своего байка в 2018 году из-за норм выбросов. Но, как выяснилось, это был лишь отпуск, а не отставка.

Ставшая культовой приборная панель мотоцикла хоть и обновилась, получив TFT—экран в центре, но осталась в прежней компоновке. Глядя на нее можно заметить, что мотоцикл оснащен рядом интересных технологий, включая режим мощности двигателя S—DMS, контроль тяги, контроль подъема и квикшифтер для молниеносного переключения передач. В центре приборной панели находится цифровой инклинометр, показывающий угол наклона байка.

По бокам дисплея расположены тахометр и спидометр, а стрелка последнего лежит на отметке 290 км/ч (180 миль в час). Слева и справа от них видны приборы, показывающие уровень топлива и температуру двигателя.

Официальная презентация нового Suzuki Hayabusa состоится 5 февраля 2021 года в 7 утра по Гринвичу или в 4 утра по Москве. Ее трансляцию можно будет смотреть на форуме Suzuki Motorcycle Global Salon после регистрации.

Скоро в продаже должен появиться очень необычный городской мотоцикл, стоимость которого составит около 370 тысяч рублей.

Фото, видео: Suzuki