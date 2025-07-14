Какими были ВАЗы, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги до постановки на конвейер
Эксперт Канунников показал 12 прототипов популярных советских машин, которые оказались мало похожи на серийные модели
Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту.
Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!
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Порой серийная модель ну очень мало напоминала прототип... Доказательства — в галерее ниже.
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Фото:Из архива «За рулем»
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14.07.2025
Фото:Из архива «За рулем»
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