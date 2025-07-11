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Range Rover представил новую эмблему

Концерн JLR показал новый логотип бренда Range Rover

Концерн JLR анонсировал новый логотип для своего бренда премиальных кроссоверов Range Rover, пишет Autocar. Данный шаг связан с подготовкой к запуску первого полностью электрического кроссовера.

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Новый дизайн эмблемы выполнен в минималистичном стиле и соответствует обновленному логотипу Jaguar, который был представлен осенью 2024 года.

Эмблема состоит из двух соединенных букв R. Это изменение является первым с момента выхода на рынок первого автомобиля Range Rover в 1970 году. В JLR уточнили, что новая эмблема не заменит традиционный овальный логотип Range Rover, а будет использоваться наряду с ним.

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Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: Autocar

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 8
11.07.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
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dv
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