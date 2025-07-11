Range Rover представил новую эмблему

Концерн JLR показал новый логотип бренда Range Rover

Концерн JLR анонсировал новый логотип для своего бренда премиальных кроссоверов Range Rover, пишет Autocar. Данный шаг связан с подготовкой к запуску первого полностью электрического кроссовера.

Новый дизайн эмблемы выполнен в минималистичном стиле и соответствует обновленному логотипу Jaguar, который был представлен осенью 2024 года.

Эмблема состоит из двух соединенных букв R. Это изменение является первым с момента выхода на рынок первого автомобиля Range Rover в 1970 году. В JLR уточнили, что новая эмблема не заменит традиционный овальный логотип Range Rover, а будет использоваться наряду с ним.

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Источник: Autocar