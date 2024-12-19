Топ-менеджер Jaguar рассказал, как автомобили марки завоюют популярность

Топ-менеджер Jaguar Гловер: Новые машины марки будут покупать из-за их дизайна

Новые автомобили Jaguar будут покупать прежде всего из-за их дизайна, который не похож на дизайн других электрокаров, объяснил в интервью изданию Top Gear управляющий директор марки Роудон Гловер.

Он заявил, что почти все современные электромобили напоминают «кусок мыла». Эта форма позволяет сохранить аэродинамику и повысить запас хода. А новые автомобили марки Jaguar будут пользоваться спросом из-за нового дизайна, который выделяет их среди прочих электромобилей.

При этом Гловер отметил, что силовая установка находится примерно на 13 месте место среди параметров, которые учитывают покупатели при выборе авто.

Новый логотип Jaguar

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Источник: Top Gear