Двухдверный Range Rover с мягким верхом — интересный тюнинг-проект

На аукционе продается проект ателье Styling Garage на базе Range Rover P38A

Мир автомобильных аукционов пополнился настоящей экзотикой: уникальным Range Rover 1995 года, лишенным крыши и двух дверей, но зато обладающим мощным двигателем V8. Этот невероятный проект, созданный немецкой компанией Styling Garage, предстал перед потенциальными покупателями на аукционе RM Sothebys в Коста-Меса, Калифорния.

Автомобиль, основанный на классической модели Range Rover P38A, претерпел радикальные изменения, которые переосмыслили его первоначальный облик. Styling Garage, известная своими смелыми и неординарными проектами, создала открытый кроссовер, удивительно сочетающий в себе брутальность внедорожника и дерзкую легкость кабриолета.

Range Rover P38A by Styling Garage

Хотя изначально Range Rover отличался пропорциями внедорожника с жестким кузовом, этот экземпляр приобрёл игривый и несколько неожиданный силуэт, напоминающий культовый Volkswagen Rabbit – резкий контраст, который подчеркивает смелый подход тюнеров.

Несмотря на отсутствие жесткой крыши, автомобиль сохранил оригинальную колесную базу. Теперь вместо твердой крыши он оснащен складной мягкой.

Range Rover P38A by Styling Garage

Под капотом этого уникального Range Rover установлен 4,0-литровый двигатель V8 мощностью 190 л.с. и 320 Н∙м крутящего момента, работающий в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Несмотря на экстремальные изменения кузова, автомобиль сохранил техническую базу оригинального P38A, что указывает на тщательный подход к тюнингу.

Ожидаемая цена лота колеблется от 100 000 до 125 000 долларов США.

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Источник: RM Sotheby's