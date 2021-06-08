Рыжая смерть: 4 важных вопроса (и ответа) про коррозию

Война с коррозией — вещь старая как мир. Еще в Древнем Риме описывали проблемы ржавчины и причины ее появления. Рим давно пал, сменился не один десяток поколений, а человечество все продолжает бороться с оксидами.

Разбираемся в терминологии. Ржавчина или коррозия?

Очень часто автолюбители отождествляют эти термины, но по факту назвать их синонимичными не получается. Если обратиться к латинским корням, то слово «коррозия» произошло от «corrodo — грызу», то есть обозначает процесс разрушения металлов из-за химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой. А ржавчина — результат этого процесса и итог окисления металла, который зачастую выражен в виде красных оксидов железа. В общем: коррозия — процесс, ржавчина — результат.

А что там с химией?

Окей, с филологическим аспектом разобрались, давайте переходить к процессу корродирования металлов. Как так получается, что они успешно «цветут» при любой возможности?

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Нам понадобятся школьные знания по химии, а именно — о неблагородных металлах (благородные не особо взаимодействуют с внешней средой), а еще информационные листы производителей. В большинстве случаев кузова автомобилей состоят из стальных листов. Они-то и подвержены коррозии.

Как обычно появляются очаги коррозии на новом автомобиле: на кузов, который еще сохраняет лоск заводского лака, попадает на скорости камень, который снимает часть краски и грунта и обнажает металл. И все, очаг образовался, и, если вовремя не предпринять действий, то он будет расширяться.

Из-за постоянного контакта с кислородом, водой, а зимой еще и с солями, которыми у нас любят посыпать дороги в гололед, реакция начинает протекать быстрее. Из-за процессов окисления на поверхности образуются красные точки, состоящие из слоев гидратированных оксидов железа. Формула ржавчины — Fe 3 O 4 (или FeO·Fe 2 O 3 ), а из-за влияния кислорода может образовываться соединение Fe 2 O 3 •nH 2 O. Слой этот достаточно хрупкий, поэтому не сохраняет сталь от дальнейшей коррозии.

Как автопроизводители борются с этим?

В автоконцернах работают лаборатории, которые изучают процессы корродирования кузовных элементов и предлагают новые способы борьбы с коррозией. Ученые настолько продвинулись в этом, что сейчас многие автопроизводители дают гарантию на сквозную коррозию от 10 до 12 лет.

Но ничего лучшеоцинковки кузова инженеры до сих пор не придумали. Да и вряд ли бы что-то придумали, потому что это простой и недорогой процесс, который за короткое время позволяет покрыть большие площади.

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Оцинковка обеспечивает катодную защиту металла. В более современные покрытия добавляют алюминий, новый материал называется цинк-алюм.

Естественно, одной оцинковкой не обходится, и на производстве делают покрытия в несколько слоев, создавая как бы броню, которая будет защищать металл от внешнего воздействия. Например, Volkswagen делает шесть слоев: от оцинковки и фосфатирующего слоя до базы и лака. У каждого производителя количество слоев и технологий может отличаться, но сейчас гальванизация — это технологический стандарт, который применяется практически везде.

У меня зацвела машина. Что делать?

Для начала разберитесь, насколько давно очаг существует, как сильно он распространился за последнее время — возможно, поймете причину возникновения. После этого лучше всего воспользоваться нейтрализатором ржавчины. Эта штука позволяет остановить коррозию до тех пор, пока будете стоять в очереди к маляру (у хороших специалистов всегда очередь). Ну, или сами покрасите.

Существует два основных вида преобразователя ржавчины: кислотные и бескислотные. Их основное отличие — в химпроцессе взаимодействия. В кислотных работает ортофосфорная кислота, которая разрушает оксиды железа и формирует защитную пленку. В бескислотных работает танин. Этот органический компонент, вступая в реакцию с ржавчиной, превращает оксид железа в коррозионно неактивные соединения. Образуется защитное покрытие черного цвета, которое может служить грунтом при покраске.

Оба типа препаратов достаточно вредные для организма, поэтому при нанесении пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и проводите все манипуляции в проветриваемом помещении. Наносить можно хоть кистью, хоть компрессором. Кто-то просто окунает нужную деталь в емкость с жидкостью. Впрочем, вариант с аэрозолем как-то проще — можно взять продукт компании Астрохим, например. Проникающий состав хорошо пропитывает ржавчину. Ну и смывать его не надо: танин, в отличие от кислоты, не провоцирует коррозию.

Преобразователь ржавчины хорош во всех случаях. Кроме сквозной коррозии. Тут без замены детали не обойтись, но чтобы довести кузов до такого… Вряд ли вы из числа подобных владельцев.

У кузова новой Нивы теперь предусмотрено двухстороннее цинкование, но только на самых ответственных деталях.

Фото: depositphotos и «За рулем»