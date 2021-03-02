Lada Niva Travel: понятно, где она проржавеет

У кузова новой Нивы теперь предусмотрено двустороннее цинкование, но только на самых ответственных деталях.

Одна из главных премьер 2021 года от отечественного бренда — Lada Niva Travel. Цены и комплектации уже известны, машины есть в автосалонах дилеров. Несмотря на то, что абсолютное большинство изменений носит косметический характер, интерес к автомобилю высок. Среди частых вопросов — о металле внедорожника и его защите от коррозии.

Металл для кузова внедорожника поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Все двери, боковины и крылья подвергаются одностороннему цинкованию. А с двусторонним цинкованием — только самые важные детали пола и задних колесных арок.

Зеленым цветом показаны детали с односторонним цинкованием, красным — с двусторонним

Срок гарантии от сквозной коррозии для Niva Travel, как и для прочих моделей Lada, составляет 6 лет. Для Chevrolet Niva, напомним, срок был таким же, но, помимо него, оговаривался пробег в 160 000 км.

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Что касается конструкции кузова, все изменения свелись к замене «телевизора» — передней панели, на которой крепятся радиатор, его решетка, новые фары и бампер. Передок стал длиннее на 43 мм, но под капотом — прежний мотор...

Как едет Niva Travel, какие комплектации стоит рассматривать и сколько эта машина продержится в производстве — обо всем этом главный редактор журнала размышляет на страницах нового номера.

Тест-драйв автомобиля Lada Niva Travel — в мартовском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Недавно АВТОВАЗ показал, как снималась реклама обновленного внедорожника.

Текст подготовлен по материалам публикации «Поживи еще» Максима Кадакова.

Фото: АВТОВАЗ