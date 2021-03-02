Lada Niva Travel: понятно, где она проржавеет — журнал За рулем

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Lada Niva Travel: понятно, где она проржавеет

У кузова новой Нивы теперь предусмотрено двустороннее цинкование, но только на самых ответственных деталях.

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Одна из главных премьер 2021 года от отечественного бренда — Lada Niva Travel. Цены и комплектации уже известны, машины есть в автосалонах дилеров. Несмотря на то, что абсолютное большинство изменений носит косметический характер, интерес к автомобилю высок. Среди частых вопросов — о металле внедорожника и его защите от коррозии.

Металл для кузова внедорожника поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Все двери, боковины и крылья подвергаются одностороннему цинкованию. А с двусторонним цинкованием — только самые важные детали пола и задних колесных арок.

Зеленым цветом показаны детали с односторонним цинкованием, красным — с двусторонним
Зеленым цветом показаны детали с односторонним цинкованием, красным — с двусторонним

Срок гарантии от сквозной коррозии для Niva Travel, как и для прочих моделей Lada, составляет 6 лет. Для Chevrolet Niva, напомним, срок был таким же, но, помимо него, оговаривался пробег в 160 000 км.

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Что касается конструкции кузова, все изменения свелись к замене «телевизора» — передней панели, на которой крепятся радиатор, его решетка, новые фары и бампер. Передок стал длиннее на 43 мм, но под капотом — прежний мотор...

Как едет Niva Travel, какие комплектации стоит рассматривать и сколько эта машина продержится в производстве — обо всем этом главный редактор журнала размышляет на страницах нового номера.

Тест-драйв автомобиля Lada Niva Travel — в мартовском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Текст подготовлен по материалам публикации «Поживи еще» Максима Кадакова.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Travel (12)

LADA 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Достойная проходимость даже без тюнинга. Шикарная подвеска, на проселке самое то, низкая стоимость запчастей.

Недостатки:

За те деньги, что она продается у нее нет недостатков.

Комментарий:

"Шевиком" владею с января 2017 года. Поехал 70000 км. За это время поменял стойки, реактивные тяги, трапецию, радиатор печки, подшипник ступичный передний левый, подшипник ступичный задний правый. На все потратил примерно 40000 рублей. Машина покупалась осознанно и под конкретные задачи...

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