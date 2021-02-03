АВТОВАЗ будет по-особому следить за качеством Niva Travel — журнал За рулем

АВТОВАЗ будет по-особому следить за качеством Niva Travel

Вводится новая процедура — завод будет отслеживать качество элементов, которые были модернизированы.

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АВТОВАЗ уже объявил о старте предзаказов на внедорожник Lada Niva Travel, являющийся рестайлинговой версией Lada Niva. Машины еще не продаются дилерами — о старте «живых» продаж будет объявлено дополнительно, и ожидается, что это произойдет в феврале-марте 2021 года.

Но уже сейчас стало известно, что производитель вводит процедуру особого режима по сбору информации о качестве оригинальных деталей и узлов внедорожника — таковых насчитывается более 200. То есть речь идет о контроле качества тех элементов, которые подверглись модернизации, отмечает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети Lada. Нюансы того, как именно будет происходить сбор этих данных, не уточняются, но очевидно, что дилерские центры в этой процедуре будут задействованы напрямую.

Фактически эта процедура не абсолютно новая — такая же действует в отношении других моделей Lada c марта 2020 года, уточняет источник, и теперь просто распространяется на новую модель. Нечто подобное практиковалось и ранее: на старте продаж Lada Vesta и XRAY за каждым владельцем закреплялся персональный менеджер, что позволяло контролировать качество первых автомобилей. Кроме того, на предприятии был организован Центр удовлетворенности потребителей, принимающий жалобы на качество от автомобилистов.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (9)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

ни машины делать ни страной управлять в РФ не умеют только бабло в свой карман совать.

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