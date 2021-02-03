АВТОВАЗ будет по-особому следить за качеством Niva Travel

Вводится новая процедура — завод будет отслеживать качество элементов, которые были модернизированы.

АВТОВАЗ уже объявил о старте предзаказов на внедорожник Lada Niva Travel, являющийся рестайлинговой версией Lada Niva. Машины еще не продаются дилерами — о старте «живых» продаж будет объявлено дополнительно, и ожидается, что это произойдет в феврале-марте 2021 года.

Но уже сейчас стало известно, что производитель вводит процедуру особого режима по сбору информации о качестве оригинальных деталей и узлов внедорожника — таковых насчитывается более 200. То есть речь идет о контроле качества тех элементов, которые подверглись модернизации, отмечает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети Lada. Нюансы того, как именно будет происходить сбор этих данных, не уточняются, но очевидно, что дилерские центры в этой процедуре будут задействованы напрямую.

Фактически эта процедура не абсолютно новая — такая же действует в отношении других моделей Lada c марта 2020 года, уточняет источник, и теперь просто распространяется на новую модель. Нечто подобное практиковалось и ранее: на старте продаж Lada Vesta и XRAY за каждым владельцем закреплялся персональный менеджер, что позволяло контролировать качество первых автомобилей. Кроме того, на предприятии был организован Центр удовлетворенности потребителей, принимающий жалобы на качество от автомобилистов.

Цены на Niva Travel уже объявлены — в «базе» она стоит 747 900 рублей, что на 10 000 дороже, чем до рестайлинга.

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Фото: АВТОВАЗ