Как сохранить ЛКП на кузове — простой совет — журнал За рулем

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Как сохранить ЛКП на кузове — простой совет

Читатель «За рулем» использовал для защиты двери багажного отделения своего авто фетровые накладки. Работают!

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В месте соприкосновения резиновых отбойников с дверью багажного отделения краска протерлась до металла. Так бывает при потере кружочков защитной пленки, наклеенных на заводе.

Решил применить фетровые накладки на ножки мебели из набора, купленного в хозтоварах. Были подозрения, что ресурс накладок мал, и опасения, что они разбухнут или отклеятся, но осень и зиму уже отъездил: всё отлично! Накладка мягкая, кузов защищен.

А. Худяков, г. Королев

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

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Не спешите выкидывать пустую пластиковую бутылку — вещь-то полезная! Вот что пишет другой наш читатель — М. Закиров из Татарстана:

Купив новый автомобиль, хочется надолго защитить его кузов. Особенно подвержена коррозии нижняя часть, - следует беречь, в частности, защитное покрытие на порогах. Они страдают от «пескоструя», да и установка домкрата им не по нраву. Поэтому при замене колес я подкладываю под порог отрезок пластиковой бутылки, согнутой пополам. Уже более пяти лет на заводском антикоре в месте установки домкрата нет ни сколов, ни тем более коррозии.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


Фото: А. Худяков

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