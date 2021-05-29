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В месте соприкосновения резиновых отбойников с дверью багажного отделения краска протерлась до металла. Так бывает при потере кружочков защитной пленки, наклеенных на заводе.
Решил применить фетровые накладки на ножки мебели из набора, купленного в хозтоварах. Были подозрения, что ресурс накладок мал, и опасения, что они разбухнут или отклеятся, но осень и зиму уже отъездил: всё отлично! Накладка мягкая, кузов защищен.
А. Худяков, г. Королев
Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.
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Купив новый автомобиль, хочется надолго защитить его кузов. Особенно подвержена коррозии нижняя часть, - следует беречь, в частности, защитное покрытие на порогах. Они страдают от «пескоструя», да и установка домкрата им не по нраву. Поэтому при замене колес я подкладываю под порог отрезок пластиковой бутылки, согнутой пополам. Уже более пяти лет на заводском антикоре в месте установки домкрата нет ни сколов, ни тем более коррозии.
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Фото: А. Худяков