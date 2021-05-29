Читатель «За рулем» использовал для защиты двери багажного отделения своего авто фетровые накладки. Работают!

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В месте соприкосновения резиновых отбойников с дверью багажного отделения краска протерлась до металла. Так бывает при потере кружочков защитной пленки, наклеенных на заводе.

Решил применить фетровые накладки на ножки мебели из набора, купленного в хозтоварах. Были подозрения, что ресурс накладок мал, и опасения, что они разбухнут или отклеятся, но осень и зиму уже отъездил: всё отлично! Накладка мягкая, кузов защищен.

А. Худяков, г. Королев

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

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Не спешите выкидывать пустую пластиковую бутылку — вещь-то полезная! Вот что пишет другой наш читатель — М. Закиров из Татарстана: