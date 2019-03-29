Самовосстанавливающийся лак изобрели немецкие ученые. Суть технологии в том, что небольшие царапины можно «залечить» феном в домашних условиях.

Материалы по теме Покрасить или обтянуть кузов пленкой: что выгоднее?

Бывают так называемые досадные царапины, например, положили ключи на крышу машины — и вот, это произошло! Вроде бы и неглубокая царапинка, с ней не побежишь на сервис, но она заметна. Полировать или… взять в руки фен? Вы не ослышались, теперь есть покрытие, которое заживает при определенных температурах.

Сразу оговоримся, устранить можно только царапины глубиной до 20 микрон. То есть намеренное разрушение лака, осуществляемое вандалом под покровом ночи, пока не «лечится», отмечает auto-motor-und-sport.de.

Как это работает? Как поясняют разработчики, «циклодекстрин, нанесенный на полиротаксаны, восполняет разрыв в краске, вызванный царапиной. В сочетании с гетерополисилоксанами и неорганическими наночастицами самовосстановление может происходить при температуре 80 градусов». Обывателю это не очень понятно, поэтому если объяснять проще — разработанный в настоящее время лак включает кукурузный крахмал. Чтобы создать сетчатую структуру, необходимую для самовосстановления, исследователи нанизали этот кукурузный крахмал, как жемчуг, на длинноцепочечные пластиковые молекулы. Это «жемчужное ожерелье» называется полиротаксаном.

Вот так за минуту восстанавливаются царапины

Кукурузный крахмал, натянутый таким образом, расположен между двумя молекулами-пробками, так что они не могут упасть ни с одной стороны — подобно занавеске на карнизе. Однако между пробками частички могут свободно перемещаться при определенных условиях. В целом же получается гибкая и эластичная, как чулок, сетка. Когда сетка разогревается, частички краски снова становятся подвижными, и зазор, специально оставленный в краске, заполняется молекулами сам по себе. Активируется восстановление уже при 80 градусах Цельсия, а при температуре около 100 градусов, микроцарапины устраняются через одну минуту. Понятно, что речь идет о нагреве не обычным, а о промышленным феном.

Новую краску разработчики представят с 1 по 5 апреля на Международной выставке промышленных технологий Hannover Messe.

В начале зимы клеевым атакам подверглись автомобили Вольфсбурга. Неизвестные вандалы мазали на лакокрасочное покрытие суперклей быстрого отверждения, который настолько агрессивен, что разрушает не только краску, но и грунтовое покрытие.

Два года назад омские автомобилисты, изможденные плохими дорогами, столкнулись с новой бедой — странными осадками белого цвета, отчистить которые никак не удавалось.

Фото: Uwe Bellhäuser