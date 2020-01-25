Не спешите выкидывать пустую пластиковую бутылку — вещь-то полезная!

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Купив новый автомобиль, хочется надолго защитить его кузов. Особенно подвержена коррозии нижняя часть, - следует беречь, в частности, защитное покрытие на порогах. Они страдают от «пескоструя», да и установка домкрата им не по нраву.

Поэтому при замене колес я подкладываю под порог отрезок пластиковой бутылки, согнутой пополам. Уже более пяти лет на заводском антикоре в месте установки домкрата нет ни сколов, ни тем более коррозии.

Кусок пластика вожу с собой: вдруг придется менять колесо в дороге.

М. Закиров, Республика Татарстан

Приз автору совета — автомобильный компрессор Airline.

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Фото: М. Закиров