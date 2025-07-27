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Это был прорывной и очень комфортный автобус: почему он не пошел в серию?

«За рулем» рассказал о развитии автобусов с цельнометаллическим кузовом в СССР

Опытные автобусы ГАЗ13 и ГАЗ13Б с намеком на аэродинамику были построены в середине 30х годов на Горьковском автобусном заводе.

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Для комфортабельной перевозки 13 пассажиров были предусмотрены мягкие сиденья, установленные в три ряда с солидным шагом. Для ног предусматривались специальные подставки.

Автобусы задумывались как переход от кузовов с деревянным каркасом к будущим цельнометаллическим конструкциям: некоторые стойки и элементы основания кузова были выполнены из металла. Но до серийного производства они не доехали.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О самом необычном отечественном автобусе рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 36
27.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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