Это был прорывной и очень комфортный автобус: почему он не пошел в серию?

«За рулем» рассказал о развитии автобусов с цельнометаллическим кузовом в СССР

Опытные автобусы ГАЗ‑13 и ГАЗ‑13Б с намеком на аэродинамику были построены в середине 30‑х годов на Горьковском автобусном заводе.

Для комфортабельной перевозки 13 пассажиров были предусмотрены мягкие сиденья, установленные в три ряда с солидным шагом. Для ног предусматривались специальные подставки.

Автобусы задумывались как переход от кузовов с деревянным каркасом к будущим цельнометаллическим конструкциям: некоторые стойки и элементы основания кузова были выполнены из металла. Но до серийного производства они не доехали.

Опытный автобус ГАЗ‑13

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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О самом необычном отечественном автобусе рассказано здесь.