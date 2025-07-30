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Серийные машины СССР, купить которые можно только теперь

В наш рейтинг вошли основные малотиражные автомобили и еще более раритетные их модификации, а также несколько машин, которые формально можно считать версиями массовых, но по сути они представляют собой отдельные модели, особо ценимые нынешними коллекционерами.

Любое деление условно. Даже если исключить опытные образцы и прототипы советских легковых автомобилей (речь в данном случае только о них), останется масса машин, выпущенных совсем небольшими партиями. В том числе по специальным заказам.

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Здесь речь, в основном, о товарных автомобилях. Хотя и это понятие в СССР тоже было условным, поскольку большинство из упомянутых машин товарными в классическом понимании не были, потому что свободно купить их было невозможно. Теперь – пожалуйста! Чем и пользуются коллекционеры.

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Самые массовые из редких – Москвичи 410 и 411 (1958-1961 гг.). Кстати, полноприводные седаны моделей 410 и 410Н, а также универсалы 411, в отличие от большинства советских раритетов, можно было купить. В общей сложности сделали менее 10 000 таких машин с 45-сильными моторами, трехступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаткой. Из них 7580 седанов и всего-то 1515 универсалов. Некоторые полноприводные Москвичи живы до сих пор, но осталось их не так много.
Первый представительский автомобиль Московского завода имени Сталина собирали на потоке в относительно больших количествах. ЗИС-101 с 90-сильным рядным 8-цилиндровым двигателем стартовал в 1936-м. В 1940-м начали производство модернизированного ЗИС-101А со 114-сильным двигателем, немного измененной внешностью и некоторыми элементами кузова. До войны изготовили около 9000 всех модификаций ЗИС-101, из них 675 ЗИС-101А и всего шесть кабриолетов ЗИС-102. Ни один кабриолет не сохранился, да и 101-х остались единицы.
ГАЗ-13 Чайку выпускали с 1959 аж до 1981 года и за это время сделали 3179 машин с двигателем V8 в 195 л.с. Довольно много Чаек дожили до наших дней. Самые редкие версии – кабриолеты, которых сделали не более 15, и санитарные универсалы ГАЗ-13С. Их в Риге соорудили примерно 20-25 штук.
Послевоенный лимузин ЗИС-110 – последний легковой автомобиль завода, который выпускали в относительно больших количествах. Всего до 1958 года собрали 2089 машин с рядными 8-цилиндровыми моторами в 140 л.с. и 162 л.с. ЗИС-110 сохранилось довольно много. А самые редкие модификации – открытые машины, которых во всех вариантах собрали 212, и 32 заводских санитарных ЗИС-110. Бронированных ЗИС-115 изготовили менее сорока, а полноприводных машин и вовсе не более пяти.
Семейство ГАЗ-11 можно трактовать как модернизированный ГАЗ-М1, а можно как новую модель, которая должна была сменить на конвейере «эмку». Версия с измененным передком, модернизированной подвеской и 6-цилиндровым двигателем объемом 3,8 л мощностью 76 л.с. дошла до производства, и то в мизерных количествах, лишь в 1940 году. До 1946 года собрали только 1177 седанов ГАЗ-11-73 и всего шесть кабриолетов ГАЗ-11-40, которые потом переделали в полноприводные. Кабриолеты не сохранились, седанов – единицы. Как правило, они сильно переделаны.
Чайка второго поколения ГАЗ-14, как известно, стала жертвой перестроечной борьбы с привилегиями. С 1977 по 1989 год собрать успели 1144 машины. Правда, судя по всему, большинство сохранились. Большая редкость – парадные кабриолеты, которых сделали примерно полтора десятка, и тем более — санитарные ГАЗ-РАФ-3920. Их, по имеющимся сведениям, собрали всего пять, два к тому же отправили на Кубу.
Волги с 8-цилиндровыми моторами для спецслужб можно числить модификацией серийных седанов. Но машины c V8 и автоматической трансмиссией все же очень сильно отличались от стандартных. ГАЗ-24-24 делали с 1973 года, ему на смену пришел ГАЗ-24-34 на базе модели 24-10. По статистике, до 1980 года собрали 1034 штуки. Еще меньше, вероятно, было машин ГАЗ-3101 нескольких модификаций – «секретных» Волг на базе модели 3102.
Еще более редкая Волга с «восьмеркой» ГАЗ-23 – специальная версия 21-й, открывающая условную категорию «сделано меньше тысячи». Таких автомобилей с 1962-го по 1970-й собрали 703 экземпляра. Восьмицилиндровые Волги всех моделей – мечта многих коллекционеров, но сохранилось их мало. А ГАЗ-23 — едва ли больше десятка.
НАМИ-1 (1927-1932 гг.) – первый советский легковой автомобиль. Руссо-Балты, изготовленные после революции в мизерных количествах, все-таки явное наследие царского режима. Малолитражки НАМИ-1 с двигателем V2 воздушного охлаждения (18,5 л.с., позднее – 22 л.с.) делали полукустарно, но все же серийно. Частникам их, естественно, не предназначали. Всего собрали 369 машин, сохранились две. Причем полностью оригинальная одна — та, что в Политехническом музее в Москве.
Первая советская малолитражка, которую предназначали в первую очередь частникам? — КИМ-10. Вполне современный для своего времени автомобиль оснастили мотором 1,17 л мощностью 30 л.с. Машина шла к производству мучительно и встала на конвейер лишь весной 1941 года. До лета успели собрать только 365 седанов КИМ-10-50 и кабриолетов КИМ-10-51. Сохранилось менее десятка машин, а половина из них — скорее небогатый набор деталей для воссоздания оригинала.
ГАЗ-61 — по сути, первый в СССР полноприводный автомобиль с легковым комфортабельным кузовом, с двигателем ГАЗ-11 в 76 л.с. В 1941-1942 гг. собрали лишь 193 экземпляра. Шесть кабриолетов ГАЗ-61-40 сделали из неполноприводных ГАЗ-11-40. Сегодня известно лишь об одном сохранившемся оригинальном ГАЗ-61.
Первый московский лимузин с двигателем V8 в 200 л.с. ЗИЛ-11 делали с 1958 по 1967 гг. С 1962-го – модернизированный внешне ЗИЛ-111Г. Таких машин собрали только 26. А всех ЗИЛ-111 – 112 экземпляров. Кабриолетов первого поколения ЗИЛ-111В – около 12, а модернизированных открытых машин ЗИЛ-111Д, по имеющейся статистике, лишь восемь.
ЗИЛ-114 – тоже большой раритет. С 1967 по 1977 гг. собрали 113 машин с 300-сильными моторами V8. В семействе есть и особенные раритеты. По имеющейся статистике, укороченных седанов ЗИЛ-117 сделали 73, универсалов ЗИЛ-114ЕА – два, кабриолетов ЗИЛ-117В во всех вариантах — около десятка.
Семейство ЗИЛ-4104 – последнее в истории завода легковое — во множестве версий собирали с 1977-го до начала 2000-х. Машин трех поколений, отличающихся в основном отделкой, сделали около 170. Среди них масса особенных редкостей: седаны с укороченной базой ЗИЛ-41041 (собрали 26 штук), две пары санитарных универсалов ЗИЛ-41042 с разной отделкой, шесть ЗИЛ-41072 Скорпион для охраны, около полутора десятков бронированных машин, три парадных кабриолета ЗИЛ-41044 и т.д. и т.п. Почти каждый автомобиль по-своему уникален, зато, вероятно, почти все сохранились.
Микроавтобусы (по современной терминологии — минивэны) с оригинальным стеклопластиковым кузовом под именем Старт делали в Северодонецке и Ворошиловграде, а также в Донецке — под названием Донбасс. Машин на узлах ГАЗ-21 собрали не более 120. Пара из них несколько лет назад отреставрирована.
По аналогии с восьмицилиндровыми Волгами закончим наш рейтинг шестицилиндровой «спецслужбовской» Победой ГАЗ-М20Г. На такие машины ставили 90-сильные 6-цилиндровые двигатели от ЗИМа и гидромуфту в трансмиссии. Точное число выпущенных машин неизвестно, но считают, что их построили меньше ста. Оригинальных не сохранилось, есть приличная копия.
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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 61
30.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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