Мощь, масса и… – главные тайны автомобилей КГБ

Эксперт «За рулем» раскрыл секреты Волг для спецслужб СССР

Внешне эти машины ничем не выделялись в городском потоке, но за неброской оберткой скрывалось много интересного и необычного.

Невероятное и очевидное

Когда в конце 1970-х годов я впервые услышал от приятеля про Волги с 8-цилиндровыми двигателями – не поверил. Решил, что это очередная шоферская байка. Но уже через несколько дней я держал в руках официальную инструкцию по эксплуатации ГАЗ-24-24 со штампом автобазы солидного учреждения.

Внешне ГАЗ-23 от стандартной Волги ГАЗ-21 не отличался.

С тех пор на улицах старался угадать: не секретная ли это Волга? Но сделать это было практически невозможно. Причем, даже если окинуть салон беглым взглядом. А ведь в тех автомобилях было немало интересного. И это не только двигатели V8.

Волга с плюсом

Двигатель под капотом ГАЗ-23 стоит практически вплотную к кузову. Передняя панель у машины с V8 – оригинальная.

Задание создать Волгу для спецслужб ГАЗ получил в 1959 году, когда в производство пошла Чайка ГАЗ-13. До 100 км/ч она разгонялась за 18 с, поэтому ни один советский серийный автомобиль не мог поддерживать ее темп. К слову, иностранцы в СССР тоже ездили на машинах куда более быстрых, чем стандартный ГАЗ-21.

По требованию заказчика ГАЗ-23 внешне абсолютно ничем не отличался от обычной 21-й Волги. Но под капотом стоял двигатель V8 объемом 5,5 л, как у Чайки ГАЗ-13.

Это агрегат вставили в Волгу с большим трудом, с допуском всего 1 мм! Но нареканий на контакт мотора с кузовом у заказчика никогда не было, даже в отношении машин, накатавших немалые пробеги. Кстати, каждый ГАЗ-23 перед сдачей обкатывали – сначала пробегом 400 км, а потом и 1000 км.

В ГАЗ-23 есть только две педали, а над рулевой колонкой видна небольшая шкала с указанием активного режима работы автоматической коробки передач.

Восьмицилиндровую Волгу испытывали и с механической коробкой передач. Но такой вариант признали неудачным. Поэтому, как и на Чайке, двигатель V8 работал в паре с трехступенчатым автоматом. Управляли им точно таким же рычагом, как на стандартной 21-й Волге с трехступенчатой механической коробкой передач.

Механизм управления трехступенчатым автоматом на ГАЗ-23.

Положения «паркинг» у коробки не было, поэтому пользование ручником на стоянках было обязательным. Зато, согласно инструкции, в положении П (сегодня это «драйв») машину можно было заводить с буксира, а значит – и «с толкача».

Если рычаг стоял в положении «П», то до 20 км/ч машина шла на первой передаче, а от 20 до 40 км/ч – на второй. Третья включалась только при переключении рычага коробки в положение «Д».

Двигатель рабочим объемом 5,5 л развивал 195 л.с. при 4400 об/мин. Таким образом, ГАЗ-23 был гораздо мощнее большинства зарубежных аналогов-одноклассников. Например, мотор Mercedes-Benz 220SE выдавал 115 л.с., двигатель Opel Kapitan – 90 л.с., а BMW 3200 – 140 л.с. Только Jaguar MK II и только в топовой комплектации имел мотор 3,8 л мощностью 220 л.с.

Интересно, что линии от выпускных коллекторов двигателя V8 свели в одну, поэтому ГАЗ-23 не отличался от ГАЗ-21 даже выхлопной трубой.

ГАЗ-23 достигал скорости 100 км/ч за 16 секунд и разгонялся до максимальной скорости 170 км/ч. При этом тормоза остались серийными – барабанными без усилителя.

В багажнике инженеры расположили плиту массой 120 кг, чтобы колеса при резком ускорении меньше пробуксовывали. С учетом этого балласта снаряженная масса ГАЗ-23 составляла 1860 кг против 1450 кг у ГАЗ-21.

Переднюю панель, невидимую снаружи, для ГАЗ-23 сделали иной. Поставили также 80-литровый топливный бак вместо штатного 60-литрового.

Паспортный расход топлива ГАЗ-23 на скоростях 50-60 км/ч составлял 13,5 л. Для ГАЗ-21 на тех же скоростях указывали расход топлива 9 л на 100 км. Естественно, реальный эксплуатационный расход для обеих машин был гораздо выше. Главная пара на ГАЗ-23 была 3,38 вместо 4,55 на ГАЗ-21.

Но помимо двигателя и трансмиссии в машине были и другие незаметные отличия. В салоне было только две педали, а на рулевой колонке возле стандартного рычага располагался указатель положения рычага управления автоматической коробкой. Но увидеть это можно было лишь внимательно осматривая интерьер.

Тем более не видны были два блока тумблеров под торпедой. С их помощью фары и подфарники можно было включать в самых разных комбинациях. С их помощью, например, подавался сигнал «свой-чужой», понятный лишь посвященным.

Под панелью приборов ГАЗ-23 установлен набор тумблеров управления наружным освещением.

Кроме того, багажник в ГАЗ-23 открывали хитрым рычажком, расположенным между спинкой и подушкой заднего дивана.

Рычажок открывания замка багажника Волги ГАЗ-23.

С 1962 по 1970 годы было выпущено лишь 603 такие машины. Потом настал черед секретной версии на основе следующей модели Волги.

24 в квадрате

Волга ГАЗ-24-34 со 195-сильным двигателем.

Проектируя Волгу ГАЗ-24, секретную модификацию заложили сразу. Но серийно выпускать ГАЗ-24-24 (был и вариант ГАЗ-24-25 с экранированным электрооборудованием) официально начали в 1973 году.

На автомобиле стоял тот же 195-сильный двигатель V8 от Чайки ГАЗ-13 и трехступенчтая автоматическая коробка передач. Но на этой Волге, как и на стандартной, стоял штатный гидровакуумный усилитель тормозов. Главная пара на ГАЗ-24-24 была такая же, как у ГАЗ-23, – 3,38, а инструкция рекомендовала загрузить в багажник 80-100 кг балласта.

На некоторых Волгах ГАЗ-24-34 было три педали. Тумблеры управления наружным освещением стояли посредине «бороды» под крышкой.

Внешне ГАЗ-24-24, как и ГАЗ-23, от стандартных Волг не отличались. А на часть машин, видимо для маскировки, ставили даже третью фальшивую педаль. Но заметное отличие все же было: напольный рычаг коробки передач (селектор управления автоматом) был необычно изогнут.

Теперь двигатели V8 ставили и на универсалы, но специальным индексом их в заводских документах не обозначали.

Разумеется, у ГАЗ-3102, выпуск которого начали в 1981 году и частным лицам не продавали, тоже была версия с двигателем V8 – ГАЗ-3101. Аналогичный по конструкции и салону вариант «двадцатьчетверки» получил индекс ГАЗ-24-34.

На машине стояла резервная система зажигания, которую включали отдельным тумблером. Но использовать ее рекомендовали кратковременно и желательно на невысоких скоростях. Масса ГАЗ-24-34 составляла 1800 кг. ГАЗ-24-10 весил 1400 кг. Отсюда и аппетит – в инструкции к ГАЗ-24-34 указывали расход топлива 17 л на 100 км.

На секретной Волге этого поколения ставили уже гидроусилители руля, аналогичные тем, что применяли на Чайках, и дисковые тормоза спереди, как на серийном ГАЗ-3102.

Дебют и финиш

Волга ГАЗ-31013 с 220-сильным двигателем.

Впервые Волгу с мотором V8 (ГАЗ-31011) показали обычным людям в 1984 году на ВДНХ – на выставке достижений советского автопрома, приуроченной к его 60-летию. Но информации об этой модификации все равно было очень и очень мало.

Этот ГАЗ-31011, который и показывали на ВДНХ, оснастили двигателем рабочим объемом 4,25 л и мощностью 120 л.с. с механической четырехступенчатой коробкой передач.

Самый замаскированный ГАЗ-31012, как и предыдущие аналогичные версии, оснащали мотором V8 мощностью 195 л.с. с автоматической коробкой передач и, кстати, как и прежде, одной выхлопной трубой.

Существовала и модификация ГАЗ-31013 с двумя трубами. Под капотом стоял модернизированный двигатель V8 уже от Чайки ГАЗ-14. Мотор объемом 5,5 л развивал 220 л.с. Максимальная скорость такой Волги достигала 180 км/ч.

ГАЗ-24-34 на базе ГАЗ-24-10 делали примерно до 1986 года. Уже к 1980 году было выпущено более тысячи машин. Секретные автомобили семейства ГАЗ-3101 производили с 1985 по 1997 годы, изготовив за все время 283 автомобиля.

Во второй половине 1990-х годов тюнинговые фирмы предлагали Волги уже с мощными импортными двигателями. Но у заказчиков, которым прежде предназначались подобные автомобили, интерес к таким машинам пропал.

Зато у коллекционеров он с каждым годом только растет. Ведь Волги с двигателями V8 – настоящие раритеты.

Почему мотор большой мощности — это плохо: уроки истории.