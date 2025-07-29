Ванна в багажнике, крыша на резинках: такую ВАЗ-2105 вы точно не встречали!

Bohse Euro-Star – самый необычный вариант знакомой вазовской «пятерки»

Владелец, предоставивший на тест этот Bohse Euro-Star, поведал забавную историю о том, какими глазами потерявшие дар речи сотрудники Госавтоинспекции смотрели на эту машину. А когда в таможенных документах обнаружили утверждение, что это ВАЗ‑2105, шок только усилился.

Пришлось отправить автомобиль на Дмитровский полигон, где провели нечто вроде мини-сертификации и подтвердили: на этом все-таки можно ездить. Даже по дорогам общего пользования!

Сцена с переодеванием

Небольшая фирма Bohse в Нижней Саксонии никогда не была особенно известна в мире тюнинга. Но советскому автопрому она особенно близка. Именно Bohse по заказу дилера Deutsche Lada делала хорошо известные в узких кругах «восьмерки» по имени Lada Samara Fun со съемной задней частью крыши. Строго говоря – кузов ландо.

BOHSE EURO-STAR. Фары – стандартные от Жигулей.

А во второй половине 80‑х фирма, как пишут немецкие знатоки, получив заказ из Голландии, создала пляжный прогулочный автомобиль на базе хэтчбека Volkswagen Golf, присвоив ему амбициозное название Bohse Sprinter. Однако компания Volkswagen была далеко не в восторге от этой затеи, поэтому построили менее сорока машин.

Фирменная эмблема Bohse. Имя у машины громкое и даже амбициозное.

Но не пропадать же добру – то есть пластиковым панелям! И фирма Bohse нашла чуть ли ни самого дешевого на немецком рынке «донора» – Lada Nova 1200S, то есть нашу «пятерку», которая по базе и колее была очень близка к Гольфу. Так появился Bohse с еще более громким именем Euro-Star.

Заводская табличка фирмы Bohse.

Не знаю, кто рисовал контуры этой машины. Но подозреваю, что на конкурсе элегантности это творение «сумрачного немецкого гения» не завоевало бы даже поощрительный приз.

Впрочем, автомобиль рассчитывали прежде всего для прокатных контор на побережье Средиземноморья. А тех, кто готов был покататься на нем несколько часов, ну или пару дней, дизайн в стиле «кружок умелые руки» не сильно волновал.

Панель приборов – от ВАЗ‑2105, руль – «семерочный».

Комбинация приборов хорошо знакома по «пятерке».

Технология изготовления Euro-Star была бесхитростна, но одновременно смела. Бралась «болгарка», вероятно, ножовка по металлу, и дрель. От ВАЗ‑2105 отрезали всё лишнее.

Кстати, говорят, фирма Bohse не получила права торговать тем, что сняли с советских седанов в качестве запчастей, хотя и планировала такой немудреный бизнес. На то, что осталось после «разделки» советского кузова, вешали незамысловатые и по форме, и по содержанию пластиковые панели.

Боковины крыши представляют собой легкие пластиковые панели. Каждая крепится четырьмя трогательными резиночками. Сзади – тент на заклепках, знакомых по спортивным курткам и изделиям кожевенной промышленности. Вместо дверей на случай дождя предусматривали аналогичные боковины.

Сиденья от Жигулей, ремни безопасности тоже советские. На заднем сиденье – только один ремень. Остальные крепить некуда.

Прочность кузова обеспечивают продольные усилители снизу и панель сверху, на которую и крепили пластиковые панели крыши. Чтобы доказать жизнеспособность конструкции для рекламных листовок, на остатки крыши крепили байдарку, а заодно подчеркивали, что машина способна буксировать прицеп массой до 1300 кг.

Между съемными частями – продольный силовой элемент кузова.

Пластмассовые боковины крыши – съемные. Забавная резинка крепления боковины крыши.

На крышке багажника – углубление, куда, например, можно положить снятые пластиковые панели. Но доверять такому «пикапу» все-таки рискованно: ниша не глубокая, а крепить груз нечем. Скорее здесь можно разложить нечто съестное для жанрово‑бытовой зарисовки «завтрак на багажнике».

Зато под крышкой – емкий отсек. Тоже достойный быть продемонстрированным на вечере юмора: в обрезанный кузов просто вставлена глубокая, легко вынимаемая пластиковая ванна. Мечта рыболова! Тут вполне можно возить живую рыбу. Всё на благо клиента!

В крышке багажника – небольшой кузов. Пластмассовое «корыто» багажника просто вставлено в обрезанный кузов.

ЛИНИИ ОТРЕЗА Bohse Euro-Star делали в 1987–1989 годах на базе ВАЗ‑21051. Двигатель – 1,2 литра, мощностью 60 л. с., четырехступенчатая коробка передач. Всего изготовили около 200 автомобилей. Фирма Bohse строила также ландо Lada Samara Fun со съемной задней частью крыши. Такие машины предлагали с двигателями 1.1, 1.3 и 1.5. На некоторых рынках фирма Bohse продавала их под именами Safari и Taiga.

Родная кровь

Снаружи «пятерку» выдает лишь светотехника. А в том, что условно можно назвать салоном, всё узнаваемо: панель приборов, руль и даже ремни безопасности эстонской марки Norma, знакомой всем советским автолюбителям. Сзади, кстати, тоже есть ремень. Но один, поясной посередине – иные просто не к чему закрепить.

Под капотом штатный двигатель объемом 1,2 литра.

Под капотом тоже без откровений. Двигатель – 1.2, мощностью 64 л. с. (в Германии указывали 60 л. с.), как у седанаLada Nova 1200S, по-нашему – ВАЗ‑21051. Именно такие, самые маломощные советские «пятерки» в основном и покупали на Западе. Предельно дешевому автомобилю мощный двигатель не нужен.

По замерам на полигоне Bohse Euro-Star всего на 25 кг легче ВАЗ‑2105. Ездовые повадки – разгонная и тормозная динамика, управляемость абсолютно те же. Только на этом изделии совсем не хочется ехать быстро: 60 км/ч для продуваемого, пусть и теплыми летними ветрами, транспортного средства вполне достаточно.

Зеркало, похоже, от Опеля. Лючка горловины бензобака нет.

Bohse Euro-Star

Клуб находчивых и веселых

Поездка в этой «европейской звезде» – возможность насладиться не только теплым ветром, но и взглядами окружающих. Правда, их реакция может быть разной, ведь эта машина – некий общественный вызов.

Иоганн Бозе – хозяин фирмы и идейный вдохновитель «пластиковых ворон» – говорил, что ему продавали Лады по 5000 марок за машину. Пишут, что Bohse Euro-Star стоил поначалу 10–13 тысяч марок, а под конец – менее 7000. В конце 80‑х самый дешевый и простенький Ford Fiesta обходился в 12 400 марок, а Volkswagen Polo – в 13 тысяч. Надо было быть очень смелым фантазером, чтобы сделать такое из «пятерки», и не менее решительным оригиналом, чтобы это купить, даже за такие деньги.

Кузов, не мудрствуя, соорудили самым простым способом.

Зато Bohse Euro-Star с рождения обречен быть выставочным шоу-стоппером, чем сохранившиеся машины нынче успешно и являются. А еще он вызывает сильные эмоции, в основном – иронию. Саркастическую и едкую или легкую и добрую – в зависимости от вкуса, склада характера и погоды.

Bohse Euro-Star

В СТИЛЕ ТОПЛЕСС Пляжные открытые машины с пластиковыми панелями кузова делали в южной Европе несколько фирм. Самый известный автомобиль, Citroen Mehari, выпускали в 1968–1988 годах. Эти машины были не только пляжными, но даже служили в армии и в полиции. Что отразили, кстати, в цикле фильмов Жана Жиро про жандармов с Луи де Фюнесом в главной роли. Citroen Mehari выпускали также в Аргентине и Венгрии. C 1968 года делали пляжный кабриолет Renault Plein Air на базе популярной модели R4. А затем с 1970 по 1987 годы – конструктивно аналогичный Renault Rodeo. В Италии пляжные автомобили на базе Фиатов строили фирмы Fissore и Moretti. В 70‑е машины на основе модели FIAT‑127 носили имена Scout и Midimaxi. Citroen Mehari Renault Plein Air Renault Rodeo Fissore Scout 127 Moretti Midimaxi

Благодарим за предоставленный автомобиль Леонида Зиновьева.