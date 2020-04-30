Квадратные 80-е: история «четверки», «пятерки» и «семерки» Жигулей

ВАЗ‑2105

Для СССР 1980 год был знаковым — новое десятилетие, грядущая Олимпиада в Москве. Менялась и автомобильная мода. Хром на кузове и в интерьере уже были неактуальны. На смену им пришли рубленые формы и обилие пластика.

Нужно было вписать старый кузов в новые реалии. Так появился ВАЗ‑2105.

Конечно, «пятерка» уже тогда была немного устаревшей на фоне моделей из Европы, США или Японии. Но продержаться до появления в Тольятти новых машин она позволяла.

ВАЗ-2105 (1975–2005). Новой базовой моделью стала ВАЗ‑2105. Хотя основа та же, внешне машина заметно изменилась, чтобы соответствовать «квадратной» автомобильной моде «восьмидесятых».

Салон изменили до неузнаваемости: новая рубленая передняя панель, никакого хрома.

Передние сиденья абсолютно новые, с большими подголовниками. Экспортные машины отличались тканевой обивкой (как на фото). Для машин внутреннего рынка — кожзам.

Так как «пятерка» была базовой моделью, тахометр ей не полагался. Приборов минимум.

Ранние автомобили получили оригинальные формованные дверные карты.

Позже ради унификации и упрощения от них отказались.



В «пятерке» тяжело узнать Fiat 124 из конца шестидесятых. Иное граненое оперение кузова, модные прямоугольные блок-фары. Впервые на наших автомобилях поворотники, габариты и головной свет объединили в один корпус.

По интерьеру тоже тяжело поверить, что в основе всё та же машина: квадратная передняя панель, формованные дверные карты, сиденья с большими подголовниками. Разве что жигулевская посадка с согнутыми в коленях ногами и далеко отодвинутым рулем неизменна.

На «пятерке» наружные зеркала впервые можно было регулировать из салона.

Блок предохранителей переехал из салона под капот.

«Пятерке» достался новый двигатель объемом 1,3 литра — с ремнем в приводе ГРМ. Ременной двигатель не дает преимущества в динамике, но работает тише классических цепных. В остальном на ходу «пятерка» — те же Жигули.

ВАЗ‑2107

ВАЗ-2107 (1982–2012). При создании экстерьера «семерки» художники явно смотрели в сторону Мерседесов тех лет. Фароочистители — привилегия экспортных машин.

Как и полагается «люксовой» модели, комбинация приборов имеет тахометр. Позже этот инструментарий использовали на ГАЗелях ­и внедорожниках УАЗ‑3160.

Центральная консоль опускалась вниз и плавно переходила в центральный тоннель. Сегодня такое решение привычно, но в 1982 году было в новинку.

Высокая передняя панель подчеркивала «особый» статус седьмой модели. Ранние машины отличались велюровой отделкой салона. Это касается и дверных карт.

По традиции вслед за базовой моделью появилась и улучшенная: через два года началось серийное производство ВАЗ‑2107. «Семерка» стала новым символом успеха. Пластиковые бамперы, большой фасад решетки радиатора в стиле Мерседеса, салон с анатомическими сиденьями и велюровой обивкой дверей. Это самая удобная модель из всего семейства, и на нее пересаживаются «гламурные» киногерои: например, герой Ширвиндта из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Главное новшество «семерки» — 5-ступенчатая коробка передач, которая позже перекочевала и на остальные модели.

«Семерка» получила анатомические передние сиденья с интегрированными подголовниками.

Наработки при их создании позже использовались для «восьмерки» — это видно по профилю подушки и спинки.

От пятой модели ВАЗ‑2107 отличался и сзади — иные фонари, иная крышка багажника без отштамповок.





Культ спорта Жигули тут же стали завсегдатаями гоночного мира. Уже в 1971 году заводская команда на «единичках» взяла серебро в Туре Европы. А настоящую славу принес Стасис Брундза, который начал самостоятельно готовить автомобили к ралли. Да так, что уже в 1976 году на ВАЗ‑2103 в Ралли Акрополис занял 6‑е место в абсолюте. Позже он готовил «одиннадцатую», а с появлением 2105 перешел на нее. Именно раллийная «пятерка» получила заветные четыре буквы ВФТС — Вильнюсская фабрика транспортных средств. Автомобиль вышел удачным. С мотора 2106 снимали от 160 до 180 л.с. Экспериментальная версия с двухвальной головкой и наддувом выдавала больше 280 сил! Подготовленные по «рецепту» Стасиса «пятерки» до сих пор составляют немалую часть раллийной «фауны» в Восточной Европе.

ВАЗ‑2104

ВАЗ-2104 (1984–2012). Появившись в 1984 году, ВАЗ‑2104 стал последней моделью в семействе классических Жигулей. Изначально этот индекс должен был получить универсал на базе ВАЗ‑2103. Но тот автомобиль так и не пошел в серию.

В 1984 году из ворот завода выкатился ВАЗ‑2104, которому будет суждено стать самым массовым универсалом в нашей истории. До сих пор гигантское количество 2104 служит рабочими лошадками по всей стране.

С появлением «четверки» производство «копейки», «двушки» и «трешки» свернули.

Вместе с «шестеркой» квадратное семейство надолго задержалось в Тольятти, лишь в XXI веке покинув основной завод. Но производство еще долго не останавливали на других сборочных площадках.

В последние годы жизни на «четверки» устанавливали переднюю панель от ВАЗ‑2107. Еще один признак поздней машины — руль, который с конца «девяностых» годов получали все Жигули.

Ижевские машины отличались передними сиденьями, доставшимися от почившей Оды (ИЖ‑2126).

На закате своей жизни Жигули получили двигатель ВАЗ‑21067 с распределенным впрыском топлива, объемом 1,6 литра и мощностью 74 л.с.

Широкие задние фонари немного уменьшили ширину проема, но в целом багажник не изменился в сравнении с «двушкой».

«Четверка» стала самым массовым отечественным универсалом и остается таковым по сей день. Последние машины выпускались в Ижевске и получили бамперы от ВАЗ‑2107.

Вечная классика

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Как бы вы ни относились к Жигулям, это громадный пласт российской автомобильной истории. И в воспоминаниях многих из нас периодически всплывают случаи, в которых фигурируют Жигули. Кто-то ребенком сидел на заднем сиденье папиной машины и смотрел на дорогу через лобовое стекло с отражающимися в нем круглыми дефлекторами. Другой пытался увезти на дачу старую мебель на «четверке» или бомбил в голодные «девяностые» на видавшей виды «шестерке». Многие, как я, учились ездить на семейном ВАЗ‑2105.

Теперь же ВАЗ‑2101 уже перешел в разряд коллекционных машин. И понятие «вазовская классика» обрело новый смысл.

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съемки. А также Дмитрию Соловьеву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.



