Квадратные 80-е: история «четверки», «пятерки» и «семерки» Жигулей

ВАЗ‑2105
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Для СССР 1980 год был знаковым — новое десятилетие, грядущая Олимпиада в Москве. Менялась и автомобильная мода. Хром на кузове и в интерьере уже были неактуальны. На смену им пришли рубленые формы и обилие пластика.
Нужно было вписать старый кузов в новые реалии. Так появился ВАЗ‑2105.
Конечно, «пятерка» уже тогда была немного устаревшей на фоне моделей из Европы, США или Японии. Но продержаться до появления в Тольятти новых машин она позволяла.
ВАЗ-2105 (1975–2005). Новой базовой моделью стала ВАЗ‑2105. Хотя основа та же, внешне машина заметно изменилась, чтобы соответствовать «квадратной» автомобильной моде «восьмидесятых».
ВАЗ-2105 (1975–2005). Новой базовой моделью стала ВАЗ‑2105. Хотя основа та же, внешне машина заметно изменилась, чтобы соответствовать «квадратной» автомобильной моде «восьмидесятых».
Салон изменили до неузнаваемости: новая рубленая передняя панель, никакого хрома.
Салон изменили до неузнаваемости: новая рубленая передняя панель, никакого хрома.
Передние сиденья абсолютно новые, с большими подголовниками. Экспортные машины отличались тканевой обивкой (как на фото). Для машин внутреннего рынка — кожзам.
Передние сиденья абсолютно новые, с большими подголовниками. Экспортные машины отличались тканевой обивкой (как на фото). Для машин внутреннего рынка — кожзам.
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Так как «пятерка» была базовой моделью, тахометр ей не полагался. Приборов минимум.
Так как «пятерка» была базовой моделью, тахометр ей не полагался. Приборов минимум.
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Ранние автомобили получили оригинальные формованные дверные карты.
Ранние автомобили получили оригинальные формованные дверные карты.
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Позже ради унификации и упрощения от них отказались.
Позже ради унификации и упрощения от них отказались.
В «пятерке» тяжело узнать Fiat 124 из конца шестидесятых. Иное граненое оперение кузова, модные прямоугольные блок-фары. Впервые на наших автомобилях поворотники, габариты и головной свет объединили в один корпус.
По интерьеру тоже тяжело поверить, что в основе всё та же машина: квадратная передняя панель, формованные дверные карты, сиденья с большими подголовниками. Разве что жигулевская посадка с согнутыми в коленях ногами и далеко отодвинутым рулем неизменна.
На «пятерке» наружные зеркала впервые можно было регулировать из салона.
На «пятерке» наружные зеркала впервые можно было регулировать из салона.
Блок предохранителей переехал из салона под капот.
Блок предохранителей переехал из салона под капот.
«Пятерке» достался новый двигатель объемом 1,3 литра — с ремнем в приводе ГРМ. Ременной двигатель не дает преимущества в динамике, но работает тише классических цепных. В остальном на ходу «пятерка» — те же Жигули.
ВАЗ‑2107
ВАЗ-2107 (1982–2012). При создании экстерьера «семерки» художники явно смотрели в сторону Мерседесов тех лет. Фароочистители — привилегия экспортных машин.
ВАЗ-2107 (1982–2012). При создании экстерьера «семерки» художники явно смотрели в сторону Мерседесов тех лет. Фароочистители — привилегия экспортных машин.
Как и полагается «люксовой» модели, комбинация приборов имеет тахометр. Позже этот инструментарий использовали на ГАЗелях и внедорожниках УАЗ‑3160.
Как и полагается «люксовой» модели, комбинация приборов имеет тахометр. Позже этот инструментарий использовали на ГАЗелях и внедорожниках УАЗ‑3160.
Центральная консоль опускалась вниз и плавно переходила в центральный тоннель. Сегодня такое решение привычно, но в 1982 году было в новинку.
Центральная консоль опускалась вниз и плавно переходила в центральный тоннель. Сегодня такое решение привычно, но в 1982 году было в новинку.
Высокая передняя панель подчеркивала «особый» статус седьмой модели. Ранние машины отличались велюровой отделкой салона. Это касается и дверных карт.
Высокая передняя панель подчеркивала «особый» статус седьмой модели. Ранние машины отличались велюровой отделкой салона. Это касается и дверных карт.
По традиции вслед за базовой моделью появилась и улучшенная: через два года началось серийное производство ВАЗ‑2107. «Семерка» стала новым символом успеха. Пластиковые бамперы, большой фасад решетки радиатора в стиле Мерседеса, салон с анатомическими сиденьями и велюровой обивкой дверей. Это самая удобная модель из всего семейства, и на нее пересаживаются «гламурные» киногерои: например, герой Ширвиндта из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Главное новшество «семерки» — 5-ступенчатая коробка передач, которая позже перекочевала и на остальные модели.
«Семерка» получила анатомические передние сиденья с интегрированными подголовниками.
«Семерка» получила анатомические передние сиденья с интегрированными подголовниками.
Наработки при их создании позже использовались для «восьмерки» — это видно по профилю подушки и спинки.
Наработки при их создании позже использовались для «восьмерки» — это видно по профилю подушки и спинки.
От пятой модели ВАЗ‑2107 отличался и сзади — иные фонари, иная крышка багажника без отштамповок.
От пятой модели ВАЗ‑2107 отличался и сзади — иные фонари, иная крышка багажника без отштамповок.
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Культ спорта
Жигули тут же стали завсегдатаями гоночного мира. Уже в 1971 году заводская команда на «единичках» взяла серебро в Туре Европы. А настоящую славу принес Стасис Брундза, который начал самостоятельно готовить автомобили к ралли. Да так, что уже в 1976 году на ВАЗ‑2103 в Ралли Акрополис занял 6‑е место в абсолюте. Позже он готовил «одиннадцатую», а с появлением 2105 перешел на нее. Именно раллийная «пятерка» получила заветные четыре буквы ВФТС — Вильнюсская фабрика транспортных средств. Автомобиль вышел удачным. С мотора 2106 снимали от 160 до 180 л.с. Экспериментальная версия с двухвальной головкой и наддувом выдавала больше 280 сил! Подготовленные по «рецепту» Стасиса «пятерки» до сих пор составляют немалую часть раллийной «фауны» в Восточной Европе.
ВАЗ‑2104
ВАЗ-2104 (1984–2012). Появившись в 1984 году, ВАЗ‑2104 стал последней моделью в семействе классических Жигулей. Изначально этот индекс должен был получить универсал на базе ВАЗ‑2103. Но тот автомобиль так и не пошел в серию.
ВАЗ-2104 (1984–2012). Появившись в 1984 году, ВАЗ‑2104 стал последней моделью в семействе классических Жигулей. Изначально этот индекс должен был получить универсал на базе ВАЗ‑2103. Но тот автомобиль так и не пошел в серию.
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в нашей истории. До сих пор гигантское количество 2104 служит рабочими лошадками по всей стране.
С появлением «четверки» производство «копейки», «двушки» и «трешки» свернули.
Вместе с «шестеркой» квадратное семейство надолго задержалось в Тольятти, лишь в XXI веке покинув основной завод. Но производство еще долго не останавливали на других сборочных площадках.
В последние годы жизни на «четверки» устанавливали переднюю панель от ВАЗ‑2107. Еще один признак поздней машины — руль, который с конца «девяностых» годов получали все Жигули.
В последние годы жизни на «четверки» устанавливали переднюю панель от ВАЗ‑2107. Еще один признак поздней машины — руль, который с конца «девяностых» годов получали все Жигули.
Ижевские машины отличались передними сиденьями, доставшимися от почившей Оды (ИЖ‑2126).
Ижевские машины отличались передними сиденьями, доставшимися от почившей Оды (ИЖ‑2126).
На закате своей жизни Жигули получили двигатель ВАЗ‑21067 с распределенным впрыском топлива, объемом 1,6 литра и мощностью 74 л.с.
На закате своей жизни Жигули получили двигатель ВАЗ‑21067 с распределенным впрыском топлива, объемом 1,6 литра и мощностью 74 л.с.
Широкие задние фонари немного уменьшили ширину проема, но в целом багажник не изменился в сравнении с «двушкой».
Широкие задние фонари немного уменьшили ширину проема, но в целом багажник не изменился в сравнении с «двушкой».
«Четверка» стала самым массовым отечественным универсалом и остается таковым по сей день. Последние машины выпускались в Ижевске и получили бамперы от ВАЗ‑2107.
«Четверка» стала самым массовым отечественным универсалом и остается таковым по сей день. Последние машины выпускались в Ижевске и получили бамперы от ВАЗ‑2107.
Вечная классика
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Ничто не вечно! Сейчас классические Лады всё реже встречаются на наших дорогах.
Как бы вы ни относились к Жигулям, это громадный пласт российской автомобильной истории. И в воспоминаниях многих из нас периодически всплывают случаи, в которых фигурируют Жигули. Кто-то ребенком сидел на заднем сиденье папиной машины и смотрел на дорогу через лобовое стекло с отражающимися в нем круглыми дефлекторами. Другой пытался увезти на дачу старую мебель на «четверке» или бомбил в голодные «девяностые» на видавшей виды «шестерке». Многие, как я, учились ездить на семейном ВАЗ‑2105.
Теперь же ВАЗ‑2101 уже перешел в разряд коллекционных машин. И понятие «вазовская классика» обрело новый смысл.
Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съемки. А также Дмитрию Соловьеву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.