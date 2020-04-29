Все семейство Жигулей: история появления Нивы

Через семь лет после пуска завода в Тольятти появилась принципиальная новинка: в апреле 1977 года с конвейера сошли первые товарные ВАЗ-2121. И эта история длится по сей день!

Историю ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 читайте тут, ВАЗ‑2103 и ВАЗ-2106 — тут

Когда встал вопрос о создании полноприводника, было два пути. Первый — не «изобретать велосипед», а создать классический рамный вездеход на жигулевских агрегатах с брезентовым верхом и подключаемыми передними колесами. Но выбрали второй путь.

ВАЗ-2121 (1977-н.в.). Используя светотехнику от Жигулей, вазовским инженерам удалось создать очень симпатичный и гармоничный автомобиль.

От Жигулей использовали всё, что можно: от двигателя с коробкой передач до светотехники и приборов.

И родилась ВАЗ-2121, сверхновая суперзвезда — уникальная для тех лет машина. Ладный трехдверный несущий кузов с полноценным интерьером, постоянный полный привод, легковое поведение на ровной дороге — ничего подобного в мире еще не видели.

Компоновка центральной консоли аналогична ВАЗ‑2106.

Обратите внимание на лампы под указателем температуры — желтая включалась при блокировке центрального дифференциала.

На фоне утилитарных и аскетичных салонов внедорожников тех лет интерьер Нивы был настоящим откровением. И, в отличие от более позднего образца 92‑го года, он не был «погремушкой».

Нива стала главным локомотивом на внешнем рынке. И речь не только о странах соцлагеря — ВАЗ‑2121 под разными именами поставляли в Западную Европу, Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию. Нива доросла до суперзвезды — она встречалась на всех континентах (даже в Антарктиде), была героиней автоспорта и актрисой кино — ни один советский автомобиль не светился столько в зарубежных фильмах. Чего стоит одно её появление в «Невероятной жизни Уолтера Митти», где в Исландии на Ниве герои спасаются от извержения вулкана.

Передние сиденья — от Жигулей. Единственное отличие: эти можно откинуть, чтобы попасть назад.

Задний диван не менялся вплоть до нынешнего года. Ехать там долго можно лишь вдвоем.

Конечно, понятие комфорта к Ниве применимо с оговорками. После Жигулей она шумнее, по салону гуляют трансмиссионные вибрации, воет раздатка. Расход больше, динамика хуже, максималка ниже. Но на фоне большинства внедорожников тех лет это был прорыв. И на проходимости легковое наследие не сказалось — на бездорожье Нива очень грозное оружие. Отличная «геометрия», понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала.

Из-за компактных размеров запаске нашлось место только под капотом. Там она остается и по сей день.

Объем багажника для такой машинки ожидаемо мал. А высокий порог осложняет процесс погрузки.

Оригинальный ВАЗ‑2121 можно легко узнать по задней части с фонарями от ВАЗ‑2106 и крышкой багажника, доходящей лишь до пояса кузова.

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Появившись 43 года назад, Нива до сих пор в строю. Позади много модернизаций , и если пересесть из первых ВАЗ‑2121 в нынешнюю Ладу 4×4, очевидна разница по уровню комфорта. Хотя по сути это тот же маленький внедорожник, наделавший много шума.

Успех Нивы доказал, что в Тольятти могут создать свой автомобиль. Но совершенно новое переднеприводное поколение автомобилей по плану должно появиться в 1983 году. Значит, до этого времени нужно провести глубокую модернизацию Жигулей.

Четвертая, заключительная часть истории вазовской «классики» — совсем скоро у нас на сайте. Заходите почаще!

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съёмки. А также Дмитрию Соловьёву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.





Все семейство Жигулей: история появления Нивы Через семь лет после пуска завода в Тольятти появилась принципиальная новинка: в апреле 1977 года с конвейера сошли первые товарные ВАЗ-2121. И эта история длится по сей день! Все семейство Жигулей: история появления Нивы



