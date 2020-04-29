Все семейство Жигулей: история появления Нивы

Историю ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 читайте тут, ВАЗ‑2103 и ВАЗ-2106 — тут
Когда встал вопрос о создании полноприводника, было два пути. Первый — не «изобретать велосипед», а создать классический рамный вездеход на жигулевских агрегатах с брезентовым верхом и подключаемыми передними колесами. Но выбрали второй путь.
ВАЗ-2121 (1977-н.в.). Используя светотехнику от Жигулей, вазовским инженерам удалось создать очень симпатичный и гармоничный автомобиль.
ВАЗ-2121 (1977-н.в.). Используя светотехнику от Жигулей, вазовским инженерам удалось создать очень симпатичный и гармоничный автомобиль.
От Жигулей использовали всё, что можно: от двигателя с коробкой передач до светотехники и приборов.
И родилась ВАЗ-2121, сверхновая суперзвезда — уникальная для тех лет машина. Ладный трехдверный несущий кузов с полноценным интерьером, постоянный полный привод, легковое поведение на ровной дороге — ничего подобного в мире еще не видели.
Компоновка центральной консоли аналогична ВАЗ‑2106.
Компоновка центральной консоли аналогична ВАЗ‑2106.
Обратите внимание на лампы под указателем температуры — желтая включалась при блокировке центрального дифференциала.
Обратите внимание на лампы под указателем температуры — желтая включалась при блокировке центрального дифференциала.
На фоне утилитарных и аскетичных салонов внедорожников тех лет интерьер Нивы был настоящим откровением. И, в отличие от более позднего образца 92‑го года, он не был «погремушкой».
На фоне утилитарных и аскетичных салонов внедорожников тех лет интерьер Нивы был настоящим откровением. И, в отличие от более позднего образца 92‑го года, он не был «погремушкой».
Нива стала главным локомотивом на внешнем рынке. И речь не только о странах соцлагеря — ВАЗ‑2121 под разными именами поставляли в Западную Европу, Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию. Нива доросла до суперзвезды — она встречалась на всех континентах (даже в Антарктиде), была героиней автоспорта и актрисой кино — ни один советский автомобиль не светился столько в зарубежных фильмах. Чего стоит одно её появление в «Невероятной жизни Уолтера Митти», где в Исландии на Ниве герои спасаются от извержения вулкана.
Передние сиденья — от Жигулей. Единственное отличие: эти можно откинуть, чтобы попасть назад.
Передние сиденья — от Жигулей. Единственное отличие: эти можно откинуть, чтобы попасть назад.
Задний диван не менялся вплоть до нынешнего года. Ехать там долго можно лишь вдвоем.
Задний диван не менялся вплоть до нынешнего года. Ехать там долго можно лишь вдвоем.
Конечно, понятие комфорта к Ниве применимо с оговорками. После Жигулей она шумнее, по салону гуляют трансмиссионные вибрации, воет раздатка. Расход больше, динамика хуже, максималка ниже. Но на фоне большинства внедорожников тех лет это был прорыв. И на проходимости легковое наследие не сказалось — на бездорожье Нива очень грозное оружие. Отличная «геометрия», понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала.
Из-за компактных размеров запаске нашлось место только под капотом. Там она остается и по сей день.
Из-за компактных размеров запаске нашлось место только под капотом. Там она остается и по сей день.
Объем багажника для такой машинки ожидаемо мал. А высокий порог осложняет процесс погрузки.
Объем багажника для такой машинки ожидаемо мал. А высокий порог осложняет процесс погрузки.
Оригинальный ВАЗ‑2121 можно легко узнать по задней части с фонарями от ВАЗ‑2106 и крышкой багажника, доходящей лишь до пояса кузова.
Оригинальный ВАЗ‑2121 можно легко узнать по задней части с фонарями от ВАЗ‑2106 и крышкой багажника, доходящей лишь до пояса кузова.
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