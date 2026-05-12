Хакеры получили доступ к персональным данным тысяч клиентов Skoda

Хакеры похитили личные данные покупателей Skoda после атаки на онлайн-магазин

Клиенты чешской марки Skoda, входящей в концерн Volkswagen Group, столкнулись с неприятным сюрпризом: их личные данные украли. Причиной стала хакерская атака на официальный онлайн-магазин автопроизводителя, расположенный в Германии. Информацию об инциденте распространило издание IT Home.

По данным компании, злоумышленник успешно эксплуатировал уязвимость в системе безопасности и на короткое время получил доступ к базе данных торговой площадки. Как только утечку обнаружили, магазин экстренно отключили, чтобы прекратить дальнейшее проникновение, а саму «дыру» в защите оперативно закрыли.

Расследование сейчас ведут эксперты по компьютерной криминалистике. Параллельно уведомлены контролирующие органы, отвечающие за защиту персональной информации.

Какие именно данные похитили

Судя по предварительным выводам, в руки хакеров попал достаточно широкий спектр сведений. Речь идет об именах покупателей, их почтовых и электронных адресах, контактных номерах телефонов, а также деталях заказов и логинах от личных кабинетов.

Пароли, правда, хранились не в открытом виде, а в виде хэшей – то есть преобразованных значений. Но и тут есть подвох: теоретически атакующие могут попытаться расшифровать эти хэши, чтобы получить полноценный доступ к учетным записям.

Финансовая информация не пострадала

Есть и хорошая новость: платежные данные пользователей остались в безопасности. Номера банковских карт, сроки их действия и CVV-коды не были затронуты, поскольку за обработку транзакций отвечает независимая платежная система, а не сам магазин Skoda.

Компания уже оповестила всех, кто мог попасть под удар. Владельцам аккаунтов настоятельно рекомендуют как можно быстрее поменять пароли и, что особенно важно, не использовать одни и те же комбинации для разных онлайн- сервисов.