Идеален для дачников: в продаже появился необычный «японец» дешевле Гранты

Новую Honda N-Box начали продавать в России с ценами от 1,1 млн рублей

В России появилась возможность приобрести японский кей-кар Honda N-Box – цена на него стартует от 1 085 000 рублей, что даже ниже, чем у LADA Granta в некоторых версиях. Сейчас на рынке представлено всего две таких машины.

Первый экземпляр, доступный для заказа во Владивостоке, выполнен в стандартном исполнении. У него забавная внешность: мелкая решётка радиатора с круглыми отверстиями (кажется, будто её позаимствовали у бытовой техники) и круглые фары, напоминающие глаза. Зато внутри он оказался на удивление практичным для своих крошечных габаритов.

Honda N-Box

Интересное совпадение: тот самый базовый N-Box за 1,085 млн рублей обходится дешевле, чем LADA Granta Active Cross в начальной комплектации (от 1 206 000 рублей). А если присматриваться к универсалу Granta Cross, разрыв становится ещё заметнее – там цены переваливают за 1 371 000 рублей. Правда, оснащение у «японца» скромное: пластиковый мультируль, никакого климат-контроля, магнитолы тоже нет – ставить придётся самому. Диски штампованные, салон тканевый, а приборная панель выведена на небольшой 7-дюймовый экран.

Главная фишка N-Box – его внутренняя трансформация. Бензобак инженеры спрятали под передними креслами, из-за чего пол сзади получился очень низким. Задние сиденья можно не только сложить, но и поднять подушки вертикально. По сути, там легко поместится высоченный цветок в горшке, рассада, велосипед или любой другой крупный груз – дачникам такое точно пригодится.

Интерьер Honda N-Box

Второй вариант стоит подороже – 1 325 000 рублей, и продаётся он в Хабаровске. Речь о версии N-Box Custom, которая выглядит агрессивнее за счёт массивной решётки радиатора, светодиодной полосы на всю ширину капота и динамических поворотников.

Салон тут совсем другой: кожаная обивка сидений, шторки на задних боковых окнах, электронный «ручник», однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел и зеркал, электропривод боковых дверей, бесключевой доступ с кнопкой старта, камера кругового обзора и даже цифровая приборка. Правда, мультимедийной системы с завода опять нет.

По технике оба автомобиля абсолютно одинаковые: под капотом стоит 0,7-литровый атмосферник мощностью 58 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором. Привод только передний, хотя в Японии есть и полноприводные версии с турбиной (64 силы). Кстати, это не единственный японский кей-кар на российском рынке – ранее можно было заказать Mitsubishi Delica Mini, тоже праворульный, по цене от 890 000 рублей.

