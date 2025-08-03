Этот красавец должен был заменить Жигули на российском рынке: что пошло не так?

«За рулем» вспомнил историю создания преемника вазовской «классики»

В начале века модель ВАЗ‑2151 должна была, по идее, заменить на тольяттинском конвейере поднадоевшую «классику».

Основная задумка состояла в том, чтобы выпускать относительно новый автомобиль на имеющемся оборудовании, удешевляя производство.

Машина должна была получить впрысковой мотор 1.7 третьего экокласса, электроусилитель руля, модернизированную коробку от внедорожника Chevrolet Niva.

Продумывались и варианты названий – вместо первоначального «Стрежень» решили остановиться на «Неоклассике». Однако в итоге решили не вкладываться в обновление классических моделей, поскольку в целом автомобиль всё равно выглядел устаревшим еще до запуска в серию.

ВАЗ‑2151 Неоклассика

