#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Этот красавец должен был заменить Жигули на российском рынке: что пошло не так?

«За рулем» вспомнил историю создания преемника вазовской «классики»

В начале века модель ВАЗ2151 должна была, по идее, заменить на тольяттинском конвейере поднадоевшую «классику».

Рекомендуем
Почему не пошел в серию идеальный отечественный автомобиль для охотников?

Основная задумка состояла в том, чтобы выпускать относительно новый автомобиль на имеющемся оборудовании, удешевляя производство.

Машина должна была получить впрысковой мотор 1.7 третьего экокласса, электроусилитель руля, модернизированную коробку от внедорожника Chevrolet Niva.

Продумывались и варианты названий – вместо первоначального «Стрежень» решили остановиться на «Неоклассике». Однако в итоге решили не вкладываться в обновление классических моделей, поскольку в целом автомобиль всё равно выглядел устаревшим еще до запуска в серию.

ВАЗ‑2151 Неоклассика
ВАЗ‑2151 Неоклассика

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О ярком российском родстере Ода можете почитать здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в
Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 9761
03.08.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0