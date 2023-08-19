Жигули от Porsche, Нива-амфибия... – таких Лад вы (точно!) не видели

В Тольятти в советские время и позже создали немало моделей и модификаций, которые вполне могли стать серийными. Но не случилось. Хотя многие точно были бы востребованы!

Новая классика

Почти сразу после начала производства ВАЗ-2101 на заводе стали искать пути хотя бы минимального отхода от дизайна FIAT 124. Естественно, без изменений кузова как такового. Сейчас бы такое решение назвали рестайлингом.

Вариант заводского дизайнера В. Антипина отличался от итальянского. Но основную — первую модель решили не менять даже минимально, сконцентрировавшись на уже запланированных люксовых модификациях.

Первой из них стал ВАЗ-2103, который заметно ушел от стилистики FIAT. Но во второй половине 1970-х машина на фоне европейских аналогов уже не выглядела свежей.

Свой вариант рестайлинга «тройки» предложила дизайн-студия компании Porsche, которая тогда старалась активно сотрудничать с коллегами из СССР. Немецкий вариант рестайлинга представлял собой отход от уже устаревшего хромированного декора в пользу более скромной, но модной в то время отделки.

Проект рестайлинга ВАЗ-2101 дизайнера В. Антипина.

Теоретически таким мог бы стать ВАЗ-2106. Но в Тольятти приняли иное решение, сделав новую люксовую модель в стилистике, развивающей дизайн ВАЗ-2103.

Вариант модернизации ВАЗ-2103 от дизайн-студии Porsche.

Дизайн «трешки» теоретически мог перейти и на популярный универсал ВАЗ-2102, который вызывал интерес и у зарубежных покупателей. В 1976 году по заказу технической дирекции завода сделали три ВАЗ-21032 с отделкой кузова и деталями салона «трешки». Но серийное производство такой модификации признали нецелесообразным.

Все последующие модели и модификации Жигулей были развитием концепции, заложенной еще в «копейке», хотя и сильно от нее отличались.

Даже в начале ХХI века спрос на автомобили классической компоновки был еще достаточно высок. Поэтому и появилась идея создания новой модели с задним приводом. На автосалоне в Москве показали симпатичный универсал ВАЗ-2151.

ВАЗ-21032 – универсал с дизайном «трешки».

Автомобиль был шире и длиннее аналогичного серийного ВАЗ-2104. Спереди поставили подвеску McPherson и современные вентилируемые дисковые тормоза. На прототипе стоял двигатель объемом 1,7 л (как на Ниве).

Но подготовка к производству новой машины потребовала бы слишком больших инвестиций. А завод вел еще и несколько переднеприводных проектов. Да и спрос на заднеприводные автомобили постепенно снижался.

Классика ХХI века – ВАЗ-2151.

За десять лет до «восьмерки»

Работы по переднеприводной модели в Тольятти начали еще до старта серийного ВАЗ-2101 – в 1968 году. Первый опытный образец ВАЗ-Э1101 появился в 1972 году.

В результате совершенствования конструкции и проработки дизайна в 1976-м родился третий прототип, который назвали Ладога. Кузов дизайнера И. Гальчинского выглядел стилистически зрелым, современным и гармоничным.

На машине стоял иной, нежели на ВАЗ-2108, но тоже оригинальный вазовский 50-сильный двигатель.

Прототип ВАЗ-3Э1101 вместе с Гальчинским, который перешел на работу на ЗАЗ, отправили в Запорожье. Некоторые черты Ладоги проявились в Таврии ЗАЗ-1102. Но до старта ее серийного производства оставалось больше десятилетия. До дебюта ВАЗ-2108 – чуть меньше.

В советские времена двухдверных автомобилей спортивного стиля, тем более родстеров и кабриолетов, покупателям не предлагали. Да и спрос, скорее всего, был бы скромным.

Прототип ВАЗ-3Э1101 Ладога (1976 год).

Западные экспортеры делали несколько вариантов кабриолетов на основе ВАЗ-2108. Но только для своих рынков.

В Тольятти дизайнер Владимир Пашко создал оригинальный вариант Самары с кузовом тарга (убиралась средняя часть крыши). Такие кузова были модными со второй половины 1970-х. В частности, с кузовом тарга делали Porsche 911 и 912. Но аналогичному тольяттинскому автомобилю стать серийным было не суждено. Хотя машина получилась симпатичная.

Лада-Самара с элегантным кузовом тарга.

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