Любимая «троечка» и ее заграничные «братья»: на кого она больше похожа?

У Жигулей ВАЗ-2103 было сразу два зарубежных аналога: один — покруче, а второй — попроще «трешки».

Третья модель Жигулей — ВАЗ‑2103 — стала в 1972 году событием. Автомобиль приятно удивил неизбалованных советских покупателей богатством отделки, мощностью и динамикой.

«Трешка» — последние Жигули, согласованные с концерном FIAT.

Аналогом советской машины был Fiat 125 — люксовая версия модели 124, ставшей основной для ВАЗ‑2101. Но Fiat 125 дебютировал еще в 1967 году, а в 1969‑м по лицензии эту модель делали в Польше.

Так что у ВАЗ‑2103 сразу два зарубежных аналога. Интересно сравнить их с «трешкой».

ВАЗ‑2103 максимально унифицировали с предыдущими моделями, сохранив колесную базу 2424 мм, компоновку, основные узлы и агрегаты. Одно из главных отличий от ВАЗ‑2101 и ВАЗ‑2102 — гидровакуумный усилитель тормозов, ведь динамика «трешки», по сравнению с «единичкой» заметно улучшилась. Но сами тормоза остались прежними: спереди — дисковые, сзади — барабанные. Fiat 125 во многом отличался от «трешки». В частности, у машины длиннее база (2505 мм), а задние тормоза, как и передние, — дисковые.

Двигатель ВАЗ‑2103 унифицирован с мотором ВАЗ‑2101. Рабочий объем нарастили до 1,45 л (76×80 мм) за счет увеличения хода поршня. Двигатель при степени ­сжатия 8,8 развивал 77 л. с. при 5600 об/мин и на тот момент был самым мощным из вазовских. На польский Fiat 125P ставили два нижневальных двигателя, которые в Италии применяли еще на семействе Fiat 1300/1500 (1961–1967 г.). Базовый мотор рабочим объемом 1,3 л (72×79,5 мм) развивал 60 л. с., мощность версии объемом 1,5 л (77×79,5 мм) — 70 л. с. С двигателем ВАЗ‑2103 у этого агрегата общего немного.

У Фиата 125 совсем другой мотор, перекочевавший на седан со спортивной версии Fiat 124 Spider и Coupe. Двухвальный двигатель рабочим объемом 1,6 л (80×80 мм) и c такой же, как у Жигулей, степенью сжатия 8,8 выдавал 90 л. с. при 5600 об/мин.

Подвески ВАЗ‑2103 абсолютно такие же, как у первых Жигулей: спереди независимая пружинная, сзади — зависимая, но тоже на пружинах и продольных рычагах. Эта конструкция была неизменной на всех Жигулях до самого конца их производства. Задняя подвеска седана Fiat 125 — на продольных рессорах. В отличие от подвески Фиата‑124, у которого сзади были пружины. У польского Фиата 125P сзади тоже рессоры.

На ВАЗ‑2103 стояла унифицированная жигулевская четырехступенчатая коробка передач (3,75/2,30/1,49/1,0), конструктивно аналогичная фиатовской коробке. Точно такая же коробка стояла и на польском Фиате. А на более мощной итальянской машине передаточные числа изменили — 3,42/2,1/1,36/1,00.

Салон «трешки» производил впечатление богатством отделки с пленкой под дерево и большим набором приборов с модными круглыми циферблатами, включая даже часы и первый в СССР тахометр. В польском Fiat 125P стояла совсем иная, менее модная панель от машин семейства Fiat 1300/1500 выпуска до 1967 года. По стилистике она напоминала ту, что ставили на ВАЗ‑2101.

Жигулевская панель по стилистике напоминает итальянскую (на фото), но вовсе не копирует ее. Кстати, в 125‑м Фиате не было тахометра. Вместо него — единый циферблат, объединяющий несколько приборов.

ВАЗ‑2103 (слева) получил оригинальные большие горизонтальные задние фонари и фонарь заднего хода под ­бампером. Аналогичные, но всё же иные по форме фонари на Fiat 125 (справа) поставили в 1971 году после рестайлинга. На ранних машинах были более узкие вертикальные фонари.

Fiat 125 и ВАЗ‑2103 сделаны в одной стилистике, ведь и основы конструкции кузова едины. Но машины заметно отличаются формой крыльев, светотехникой и декором. Польский Fiat 125P, по сути — упрощенный с более скромным декором вариант итальянского автомобиля.

Дизайн «трешки» стал для СССР новым словом. Машина с четырьмя фарами, богато декорированная хромом, выглядела очень нарядно и при сохранении конструкции кузова ВАЗ‑2101 отличалась от него очень сильно.

Еще на шаг

ВАЗ‑2103 сохранил общую конструкцию предыдущих Жигулей и был максимально с ними унифицирован. Но по дизайну «тройка» стала шагом (пусть и не очень большим) на пути от копирования итальянской стилистики к своей индивидуальности.

До появления «шестерки» эта машина была самой престижной в гамме ВАЗ, да и потом пользовалась уважением.

ВАЗ‑2103, в том числе с моторами меньшей мощности (объемом 1,2 л и 1,3 л) выпускали до 1984 года. За все годы сделали более 1,3 миллиона автомобилей.

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Фото: из архива «За рулем»