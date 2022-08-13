Тюнинг по-нашему! Как в СССР переделывали автомобили

Вечная молодость
Сегодня многие с презрением относятся к сохранившимся со времен СССР сильно переделанным автомобилям. Их уничижительно обзывают «колхозом». Но в данном случае речь не о безвкусных «украшательствах», а о необходимых переделках. Чтобы машина жила и ездила, по возможности исправно и безопасно.
Имея современный автомобиль для повседневных поездок, а для души в гараже нечто на реставрации, которой не видно конца и края, легко критиковать советских автолюбителей, чьи машины служили семьям чуть ли не в трех поколениях. Новые-то автомобили были дефицитом, да многим и не по карману. Спасали изобретательность, умелые руки, а заодно — нечастая и постепенная модернизация отечественных моделей.
Старая гвардия
Даже в столице еще и в конце 1970-х машины 1930-х — 1940-х годов (в основном, трофейные — немецкие, но и американские, и наши «эмки» и ЗИСы) использовали в качестве повседневного транспорта. На периферии таких автомобилей было еще больше и работали они дольше. Вот только от оригинала уже мало что оставалось.
Зимой частники ездили редко. Крепкие, старательно обработанные кто как и кто чем мог (от так называемого пушечного сала до новомодного мовиля), где-то аккуратно подлатанные кузова еще жили. А вот под ними, а часто и в салоне был причудливый набор достижений советского автопрома.
Переделывая электрооборудование с 6 вольт на 12, часто меняли и приборы. Порой втискивали в салон более современные и удобные сиденья.
Под капоты небольших машин, типа младших Опелей или Фордов, ставили моторы от Москвичей, в более солидные автомобили — двигатели от Победы или Волги. В немецкие представительские и американские машины вставляли даже чудом приобретенные двигатели от грузовиков: «шестерки» от ГАЗ-51 и ГАЗ-52 и даже V8 от ГАЗ-53. Старые машины ставили и на современные отечественные подвески. Такие экземпляры легко распознавались по колесам, заметно выступающим из-под крыльев.
К ужасу поклонников ретро (и я их понимаю!), переделывали и кузова. Часто модернизировали передние крылья, врезая в них современные фары. Ездить-то надо было не только днем! На кабриолеты наваривали самодельные крыши, куда более практичные в повседневной жизни. А иногда даже приваривали сзади багажники. Уж вот такие машины получались совсем страшненькие! Но задачу возить семьи и их скарб выполняли.