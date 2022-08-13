Тюнинг по-нашему! Как в СССР переделывали автомобили

Не ради ураганной динамики и отточенной управляемости. А чтобы автомобиль просто ездил. Еще долгие годы и десятилетия.

Вечная молодость

Материалы по теме Как в СССР покупали новые автомобили — факты и забавные истории

Сегодня многие с презрением относятся к сохранившимся со времен СССР сильно переделанным автомобилям. Их уничижительно обзывают «колхозом». Но в данном случае речь не о безвкусных «украшательствах», а о необходимых переделках. Чтобы машина жила и ездила, по возможности исправно и безопасно.

Имея современный автомобиль для повседневных поездок, а для души в гараже нечто на реставрации, которой не видно конца и края, легко критиковать советских автолюбителей, чьи машины служили семьям чуть ли не в трех поколениях. Новые-то автомобили были дефицитом, да многим и не по карману. Спасали изобретательность, умелые руки, а заодно — нечастая и постепенная модернизация отечественных моделей.

Старая гвардия

Даже в столице еще и в конце 1970-х машины 1930-х — 1940-х годов (в основном, трофейные — немецкие, но и американские, и наши «эмки» и ЗИСы) использовали в качестве повседневного транспорта. На периферии таких автомобилей было еще больше и работали они дольше. Вот только от оригинала уже мало что оставалось.

Зимой частники ездили редко. Крепкие, старательно обработанные кто как и кто чем мог (от так называемого пушечного сала до новомодного мовиля), где-то аккуратно подлатанные кузова еще жили. А вот под ними, а часто и в салоне был причудливый набор достижений советского автопрома.

Переделывая электрооборудование с 6 вольт на 12, часто меняли и приборы. Порой втискивали в салон более современные и удобные сиденья.

Довоенный Mercedes-Benz 170V, приспособленный к повседневной жизни: современные фары, бампер и колеса от Москвича.

Под капоты небольших машин, типа младших Опелей или Фордов, ставили моторы от Москвичей, в более солидные автомобили — двигатели от Победы или Волги. В немецкие представительские и американские машины вставляли даже чудом приобретенные двигатели от грузовиков: «шестерки» от ГАЗ-51 и ГАЗ-52 и даже V8 от ГАЗ-53. Старые машины ставили и на современные отечественные подвески. Такие экземпляры легко распознавались по колесам, заметно выступающим из-под крыльев.

Замученный жизнью Horch, в котором от оригинала осталось совсем немного. Но он ездил аж до 1990-х!

К ужасу поклонников ретро (и я их понимаю!), переделывали и кузова. Часто модернизировали передние крылья, врезая в них современные фары. Ездить-то надо было не только днем! На кабриолеты наваривали самодельные крыши, куда более практичные в повседневной жизни. А иногда даже приваривали сзади багажники. Уж вот такие машины получались совсем страшненькие! Но задачу возить семьи и их скарб выполняли.

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